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Viettel rót 1.379 tỷ thành lập công ty tài chính số

Hậu Nguyễn

Hậu Nguyễn

16:54 | 13/01/2026
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Viettel thành lập Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Tổng công ty dịch vụ tài chính số Viettel với vốn điều lệ 1.379 tỷ đồng vào ngày 5 tháng 01 năm 2026. Viettel chọn đúng thời điểm Chính phủ vừa ban hành Nghị định 368/2025/NĐ-CP về Tiền di động có hiệu lực từ đầu năm 2026.
Chính phủ ban hành quy định mới về Tiền di động

Viettel rót 1.379 tỷ vào tài chính số

Phòng Đăng ký Kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Tổng công ty dịch vụ tài chính số Viettel (tên tiếng Anh: Viettel Digital Financial Services One Member Limited Liability Company) vào ngày 5 tháng 01 năm 2026. Mã số doanh nghiệp của công ty là: 0111332321 (sau đây gọi tắt là Tổng công ty Dịch vụ Tài chính số Viettel).

Trụ sở Tập đoàn Viettel
Trụ sở Tập đoàn Viettel

Tổng công ty Dịch vụ Tài chính số Viettel có vốn điều lệ 1.379 tỷ đồng, ông Lê Văn Đại, sinh năm 1985, giữ chức Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trụ sở chính đặt tại tầng 44-45, tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty Dịch vụ Tài chính số Viettel là hoạt động trung gian tiền tệ khác. Quyết định rót vốn lớn thành lập Tổng công ty Dịch vụ Tài chính số Viettel phản ánh tham vọng của Viettel trong lĩnh vực tài chính số.

Chính phủ ban hành khung pháp lý cho Tiền di động

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký ban hành Nghị định số 368/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động. Nghị định 368/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật cho các dịch vụ thanh toán số tại Việt Nam.

Việt Nam hiện có ba nhà mạng được cấp phép thí điểm cung cấp dịch vụ tiền di động, gồm Viettel với Viettel Money, VNPT với VNPT Money và MobiFone với MobiFone Money. Nghị định số 368/2025 tạo tiền đề để các nhà mạng chính thức hóa dịch vụ này sau giai đoạn thí điểm.

Nghị định định nghĩa Tiền di động là tài khoản chuyên biệt gắn với số thuê bao viễn thông dùng cho dịch vụ viễn thông di động mặt đất. Tổ chức cung ứng dịch vụ này là tổ chức không phải ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cung ứng dịch vụ Tiền di động. Người dùng có thể nạp tiền vào tài khoản, rút tiền ra khỏi tài khoản và thực hiện giao dịch thanh toán theo quy định.

Nghị định số 368/2025 quy định chi tiết về hạn mức giao dịch dựa trên việc khách hàng có cung cấp giấy tờ tùy thân hay không. Tổng hạn mức giao dịch chuyển tiền và thanh toán qua tài khoản Tiền di động không vượt quá 100 triệu đồng Việt Nam trong một tháng.

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Dịch vụ Tiền di động áp dụng cho cá nhân sử dụng số thuê bao viễn thông dùng để gọi được tổ chức cung ứng dịch vụ viễn thông di động mặt đất cấp phát theo quy định của pháp luật. Mỗi khách hàng chỉ mở tối đa một tài khoản Tiền di động tại một tổ chức cung ứng dịch vụ.

Về việc mở tài khoản, hồ sơ bao gồm số văn bản (nếu có), thời điểm (ngày, tháng, năm) lập thỏa thuận, tên tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động, thông tin về khách hàng mở tài khoản Tiền di động và quyền, trách nhiệm cụ thể của các bên.

Theo nhiều chuyên gia nhận định, Viettel thành lập công ty tài chính vốn 1.379 nghìn tỷ đồng để chính thức hóa dịch vụ Viettel Money sau giai đoạn thí điểm. Thời điểm này trùng với việc Nghị định 368/2025/NĐ-CP về Tiền di động vừa có hiệu lực. Nắm trong tay vốn 1.379 tỷ đồng và khung khổ pháp luật đã hoàn thiện, Viettel vững bước gia nhập thị trường tài chính số Việt Nam.

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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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