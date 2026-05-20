Doanh nghiệp số
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Đà Nẵng tăng 212 bậc trên bản đồ khởi nghiệp toàn cầu

Hậu Thạch

Hậu Thạch

12:34 | 20/05/2026
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Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP. Đà Nẵng tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên trường quốc tế khi tăng tới 212 bậc trong bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026 do tổ chức StartupBlink công bố.
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Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ khởi nghiệp quốc tế, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ khởi nghiệp quốc tế, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Ngày 20/5, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng cho biết, theo báo cáo “Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026” của StartupBlink, Đà Nẵng đã vươn lên vị trí thứ 554 thế giới, tăng mạnh so với vị trí 766 của năm 2025.

Bảng xếp hạng năm nay được StartupBlink thực hiện với sự tham gia của hơn 1.500 thành phố và 120 quốc gia trên toàn cầu, phản ánh năng lực phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khả năng kết nối đầu tư, mức độ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và tiềm năng phát triển công nghệ của từng địa phương.

Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng quyết liệt về thu hút công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, kết quả tăng 212 bậc được xem là bước tiến nổi bật của hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng.

Theo đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, thứ hạng tăng mạnh không chỉ phản ánh sự gia tăng về số lượng startup, mà còn cho thấy chất lượng hoạt động đổi mới sáng tạo, môi trường đầu tư và khả năng kết nối quốc tế của thành phố đang được cải thiện rõ rệt.

Những năm gần đây, Đà Nẵng liên tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển công nghệ cao. Thành phố tập trung đầu tư hạ tầng phục vụ đổi mới sáng tạo, xây dựng các trung tâm nghiên cứu, không gian làm việc chung, vườn ươm doanh nghiệp và các chương trình hỗ trợ startup tiếp cận thị trường, vốn đầu tư và công nghệ mới.

Thành phố Đà Nẵng đạt vị trí thứ 554, tăng 212 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.
Thành phố Đà Nẵng đạt vị trí thứ 554, tăng 212 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Đặc biệt, Đà Nẵng đang đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, blockchain, công nghệ sinh học và chuyển đổi số. Đây được xem là những lĩnh vực có khả năng tạo đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế số và đô thị thông minh của thành phố trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái khởi nghiệp của Đà Nẵng cũng ngày càng mở rộng thông qua nhiều sự kiện xúc tiến đầu tư, diễn đàn đổi mới sáng tạo và các chương trình hợp tác quốc tế được tổ chức thường xuyên. Thành phố đang từng bước xây dựng hình ảnh là trung tâm đổi mới sáng tạo năng động của khu vực miền Trung và cả nước.

Đáng chú ý, Đà Nẵng là một trong những hệ sinh thái tiêu biểu được StartupBlink lựa chọn tham gia trình bày tại Hội thảo trực tuyến ra mắt toàn cầu “Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026”. Điều này cho thấy sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố.

Theo giới chuyên gia, việc cải thiện mạnh thứ hạng trên bản đồ khởi nghiệp toàn cầu sẽ giúp Đà Nẵng gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư quốc tế, quỹ đầu tư mạo hiểm, chuyên gia công nghệ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thành phố mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp cận các xu hướng công nghệ mới và thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp công nghệ có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Với định hướng phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số của khu vực miền Trung, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ khởi nghiệp quốc tế, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tới.

Đà Nẵng Vườn ươm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo StartupBlink hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu trí tuệ nhân tạo AI Chuyển đổi số Vi mạch bán dẫn

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PNJ Giá mua Giá bán
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Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
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Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026