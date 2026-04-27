Lan tỏa thông điệp sở hữu trí tuệ qua giải chạy AirAsia RedRun Đà Nẵng 2026

Ngày 26/4, tại Công viên Biển Đông (đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), Giải chạy AirAsia RedRun Danang 2026 - Champion21 đã diễn ra sôi động, thu hút gần 8.000 vận động viên tham gia.

Đây là mùa giải đầu tiên có số lượng VĐV quốc tế đông đảo, cho thấy sức hút mạnh mẽ của hành trình thể thao kết hợp du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố đáng sống.

Giải AirAsia RedRun Danang 2026 - Champion21 đã đánh dấu hành trình đầu tiên tại Việt Nam thành công rực rỡ với gần 8.000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham dự.

Giải chạy do Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng chủ trì; Công ty TNHH Đức Hương Anh (DHA Việt Nam) tổ chức,nhằm hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2026 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) phát động với chủ đề “IP and Sports: Ready, Set, Innovate” (Sở hữu trí tuệ và thể thao: Sẵn sàng đổi mới).

Sự kiện đã góp phần lan tỏa nhận thức xã hội về vai trò của sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thể thao và công nghiệp sáng tạo, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Kim Oanh, phó cục trưởng, Cục Bản quyền tác giả phát biểu tại buổi lễ “Thể thao ngày nay không chỉ là rèn luyện sức khỏe, mà còn là một ngành công nghiệp giá trị, nơi sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển các sản phẩm, thương hiệu và nội dung. Thông qua giải chạy này, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp: Mỗi bước chạy là một bước tiến cho sức khỏe, mỗi hành động đúng là một đóng góp cho môi trường sở hữu trí tuệ lành mạnh. Hãy cùng chạy vì một môi trường sáng tạo được tôn trọng và bảo vệ.”

Ông Piseth Omuy, trưởng bộ phận thương mại khu vực Đông Dương của AirAsia chia sẻ “Chúng tôi rất vinh dự khi hôm nay đã tổ chức thành công giải RedRun đầu tiên tại Việt Nam, tại thành phố Đà Nẵng, đồng thời đây cũng là chặng RedRun đầu tiên trong năm. AirAsia đã khởi động chuỗi RedRun từ năm 2025, và đến nay, sự kiện đã phát triển vượt ra khỏi khuôn khổ một hoạt động thể thao do thương hiệu tổ chức.

BTC trao giải thưởng Chung cuộc cự ly 10KM cho các vận động viên.

Điều này phản ánh đúng tinh thần quen thuộc của AirAsia - với DNA táo bạo và năng động - chúng tôi đã biến một giải chạy thông thường thành một phong trào khu vực, kết nối các nền văn hoá và biến các điểm đến trong mạng lưới của mình trở thành lý do để mọi người lên đường".

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, với Đà Nẵng được lựa chọn là điểm khởi đầu cho hành trình AirAsia RedRun 2026, giải đã đánh dấu một sự kiện thể thao - văn hoá - du lịch thành công, đưa marathon Việt Nam lên bản đồ Marathon thế giới cũng như lan toả hình ảnh của Việt Nam nói chung và thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp nói chung đến với bạn bè quốc tế.