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Khám sức khỏe định kỳ: Đề xuất Quỹ BHYT chi tối đa 350.000 đồng/năm

Lê Nhi

Lê Nhi

14:53 | 21/09/2026
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Bộ Y tế đề xuất Quỹ BHYT chi tối đa 350.000 đồng mỗi năm cho người trên 18 tuổi khám sức khỏe định kỳ, nếu dự thảo được thông qua.
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Quỹ BHYT dự kiến chi tối đa 350.000 đồng mỗi năm

Ngày 19/9, Bộ Y tế công bố dự thảo Thông tư quy định thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho người thuộc phạm vi chi trả của Quỹ BHYT để lấy ý kiến góp ý. Nếu được thông qua, quy định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Theo dự thảo, mỗi người tham gia BHYT được Quỹ thanh toán chi phí tối đa một lần khám sức khỏe định kỳ hoặc kiểm tra sức khỏe trong một năm. Với người trên 18 tuổi, mức thanh toán tối đa được đề xuất là 350.000 đồng mỗi lần khám. Khoản chi gồm tiền công khám, chi phí thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe theo lộ trình cân đối Quỹ. Trẻ từ 6 đến 18 tuổi được đề xuất mức thanh toán tối đa 250.000 đồng mỗi lần mỗi năm. Với trẻ dưới 6 tuổi, mức thanh toán tối đa là 200.000 đồng mỗi lần mỗi năm.

Nguồn kinh phí trước hết được cân đối từ khoản dành cho chăm sóc sức khỏe ban đầu, được trích từ số thu BHYT theo quy định. Trường hợp nguồn này không đủ, chi phí có thể được thanh toán từ nguồn Quỹ BHYT phân bổ cho khám chữa bệnh hoặc quỹ dự phòng.

Khám sức khỏe định kỳ: Đề xuất Quỹ BHYT chi tối đa 350.000 đồng/năm
Hơn 34 triệu người đã có Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Dữ liệu sức khỏe được đưa vào quy trình khám định kỳ

Dự thảo quy định danh mục dịch vụ y tế có thể được thực hiện trong khám sức khỏe định kỳ tùy theo nhóm tuổi và tình trạng sức khỏe. Với người trên 18 tuổi, một số dịch vụ được đề xuất gồm công thức máu, đường máu, triglyceride, cholesterol toàn phần, siêu âm ổ bụng, chụp X-quang và các dịch vụ kỹ thuật khác theo chỉ định chuyên môn.

Đối với trẻ em, nội dung khám tập trung vào đánh giá dinh dưỡng, phát triển tinh thần - vận động, lịch sử tiêm chủng và khám lâm sàng tổng quát. Bộ Y tế lưu ý danh mục trong dự thảo là số lượng và phạm vi dịch vụ tối đa, không đồng nghĩa tất cả người dân đều phải thực hiện đầy đủ. Bác sĩ sẽ căn cứ hướng dẫn chuyên môn và tình trạng thực tế để quyết định các dịch vụ cần thiết.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo là việc sử dụng dữ liệu khám, xét nghiệm đã có nhằm hạn chế thực hiện trùng lặp. Theo đó, các dịch vụ cận lâm sàng có kết quả trong vòng 3 tháng trước ngày khám có thể được bác sĩ sử dụng thay cho việc chỉ định lại nếu dữ liệu đã được tích hợp và có thể tra cứu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Với người đang điều trị ngoại trú và nhận thuốc BHYT định kỳ, bác sĩ cũng có thể xem xét sử dụng kết quả từ các lần khám trước để chỉ định xét nghiệm, kỹ thuật phù hợp. Cách tiếp cận này đặt dữ liệu sức khỏe vào một vị trí quan trọng hơn trong quy trình khám định kỳ. Khi kết quả đã có thể được tra cứu và sử dụng trong quá trình khám, người dân có thể hạn chế việc thực hiện lại những xét nghiệm còn giá trị về chuyên môn, đồng thời giảm nguy cơ phát sinh chi phí do trùng lặp dịch vụ.

Phát hiện bệnh trong khám định kỳ được tiếp tục hưởng BHYT

Dự thảo cũng quy định trường hợp phát hiện bệnh trong quá trình khám sức khỏe định kỳ và được bác sĩ chỉ định điều trị ngay sau đó, chi phí điều trị sẽ được Quỹ BHYT thanh toán theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng của người bệnh.

Các dịch vụ y tế bổ sung ngoài phạm vi khám sức khỏe định kỳ do người dân tự chi trả. Quy định này tạo sự phân định giữa chi phí của hoạt động khám sức khỏe định kỳ và chi phí điều trị khi phát hiện bệnh. Việc phát hiện bất thường trong quá trình khám không làm mất quyền hưởng BHYT đối với phần điều trị thuộc phạm vi được quỹ chi trả.

Đề xuất thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ từ Quỹ BHYT được đưa ra trong bối cảnh năm 2026 là năm đầu triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi rộng theo Nghị quyết 72.

Theo Bộ Y tế, đến hết tháng 8, hơn 40 triệu người đã được khám. Hoạt động này qua đó phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh không lây nhiễm, ung thư, bệnh đường hô hấp và tật khúc xạ. Cùng với việc mở rộng khám sức khỏe, hạ tầng dữ liệu sức khỏe điện tử cũng đang được hình thành. Hiện hơn 34 triệu người đã có Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Trong bối cảnh đó, việc dự kiến sử dụng kết quả xét nghiệm đã được tích hợp và có thể tra cứu để phục vụ những lần khám tiếp theo cho thấy vai trò ngày càng rõ hơn của dữ liệu số trong quản lý sức khỏe cá nhân. Nếu được thông qua, quy định về thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ từ Quỹ BHYT sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Cập nhật: 21/09/2026 15:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 ▼100K 14,660 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 14,360 ▼100K 14,660 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 14,360 ▼100K 14,660 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,310 ▼100K 14,660 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,310 ▼100K 14,660 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,310 ▼100K 14,660 ▼100K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,970 ▼100K 14,570 ▼100K
Trang sức 99.99 13,980 ▼100K 14,580 ▼100K
Cập nhật: 21/09/2026 15:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▼10K 14,662 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▼10K 14,663 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 ▼10K 1,461 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 ▼10K 1,462 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 ▼10K 1,451 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 ▼990K 143,663 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 ▼750K 108,986 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 ▼680K 98,828 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 ▼61K 8,867 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 ▼583K 84,752 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 ▲45735K 60,663 ▲54555K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Cập nhật: 21/09/2026 15:45
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Cập nhật: 21/09/2026 15:45

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