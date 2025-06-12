BHYT thanh toán khám bệnh từ xa từ tháng 1/7

Luật sửa đổi Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 1/7 mang đến nhiều quyền lợi mới cho người tham gia. Ths. Hoàng Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Bảo hiểm Y tế, khẳng định Luật đã mở rộng phạm vi chi trả của quỹ BHYT một cách toàn diện.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng: Hội chẩn khám chữa bệnh từ xa với Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVĐK Cao Bằng

Người dân giờ đây được BHYT chi trả tiền khám chữa bệnh qua mạng, chi phí hỗ trợ thiết bị cho khám bệnh từ xa, khám chữa bệnh theo mô hình bác sĩ gia đình và khám chữa bệnh ngay tại nhà. Các việc phục hồi sức khỏe sau bệnh, khám thai theo lịch, sinh con cũng được đưa vào danh sách hưởng trợ cấp.

Quỹ BHYT còn chi trả chi phí vận chuyển người bệnh giữa các cơ sở y tế, mở rộng từ quy định cũ chỉ trả cho vận chuyển từ tuyến huyện lên tuyến trên. Tất cả chi phí dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc, trang thiết bị, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất sử dụng trong khám chữa bệnh đều được Quỹ chi trả.

Chính sách mới mở rộng chi phí điều trị lác và tật khúc xạ của mắt đối với người dưới 18 tuổi, thay vì chỉ trẻ dưới 6 tuổi như trước đây. Thay đổi này giúp nhiều gia đình tiết kiệm chi phí đáng kể khi con em gặp vấn đề về thị lực.

Quy định hiện hành chỉ thanh toán đối với trẻ dưới 6 tuổi đã tạo ra khoảng trống lớn trong việc chăm sóc sức khỏe mắt cho trẻ em và thanh thiếu niên. Việc nâng độ tuổi lên 18 tuổi phù hợp với giai đoạn phát triển thị lực của trẻ.

Người tham gia bảo hiểm y tế hưởng 100% mức hưởng khi khám chữa tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu và nội trú tại cơ sở cấp cơ bản. Họ cũng hưởng 100% mức hưởng khi khám chữa tại bất kỳ cơ sở y tế cấp cơ bản, cấp chuyên sâu được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến huyện trước ngày 1/1/2025.

Điều kiện quan trọng khác là người tham gia BHYT hưởng 100% chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 351.000 đồng. Con số này được tính dựa trên 15% mức lương cơ sở hiện tại là 2,34 triệu đồng.

Để hưởng đầy đủ 100% chi phí khám chữa bệnh từ ngày 1/7, người tham gia BHYT cần đáp ứng ba nguyên tắc nghiêm ngặt.

Thứ nhất, họ phải có thời gian tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên với thời gian gián đoạn tối đa 3 tháng. Quy định này nhằm khuyến khích người dân duy trì tham gia bảo hiểm liên tục.

Thứ hai, tổng số tiền cùng chi trả trong năm phải vượt quá 6 lần mức tham chiếu. Với mức lương cơ sở hiện tại 2,34 triệu đồng, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên phải có số tiền trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 14,04 triệu đồng.

Thứ ba, người dân phải khám chữa bệnh đúng tuyến, chuyển tuyến đúng quy trình hoặc thuộc các trường hợp được phép khám chữa trái tuyến. Các trường hợp đặc biệt như mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, được chuyển thẳng lên tuyến chuyên sâu vẫn hưởng tối đa quyền lợi.

Chính sách mới thể hiện xu hướng hiện đại hóa hệ thống y tế Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ. Việc thanh toán khám chữa bệnh từ xa và tại nhà giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng hơn, đặc biệt là những người sống ở vùng sâu vùng xa.

Mức tham chiếu thay thế mức lương tối thiểu tạo ra cơ sở tính toán minh bạch và công bằng hơn. Việc mở rộng độ tuổi điều trị mắt cho trẻ em thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến sức khỏe thế hệ tương lai.

Tuy nhiên, người dân cần hiểu rõ các điều kiện để hưởng trọn quyền lợi, đặc biệt là yêu cầu tham gia liên tục 5 năm và mức chi trả tối thiểu trong năm. Chính phủ và Bộ Y tế sẽ quy định cụ thể về mức, tỷ lệ, điều kiện thanh toán cho các chi phí mới này.