Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động khởi công, khánh thành đồng loạt 234 công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Theo đại diện Tập đoàn Vingroup, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, diện tích thực hiện 9.171 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người, triển khai trên địa bàn 11 xã của thành phố Hà Nội (gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hoà).

Dự án được định hướng phát triển thành tổ hợp liên hiệp thể thao – đô thị hiện đại, đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic, World Cup.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic.

Trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic là Sân vận động Trống Đồng, công trình cấp quốc gia được xây dựng trên diện tích 73,3 ha, sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, đạt chuẩn FIFA, với hệ mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Đặc biệt, sân vận động được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp AI với khả năng thay mới mặt sân trong 6-10 giờ; ghế thông minh kết nối 5G; kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực; thu - tái chế nước tiết kiệm 70% nước sạch; chống hấp thụ nhiệt và tia UV; thông gió tự nhiên giảm năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn… Đây cũng là sân có khu vực được thiết kế riêng, đạt tiêu chuẩn đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện trọng đại.

Theo kế hoạch, hạng mục sân vận động sẽ phấn đấu hoàn thành vào tháng 8/2028, từng bước hình thành một trung tâm thể thao, đô thị tầm cỡ khu vực và quốc tế tại Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ cùng các Bộ, ban, ngành, lãnh đạo Thành phố, đơn vị triển khai dự án thực hiện nghi lễ khởi công Dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, phát triển kết cấu hạ tầng tiếp tục được xác định là một trong ba đột phá chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, Chính phủ đã tập trung đổi mới tư duy đầu tư, ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng chiến lược, tháo gỡ vướng mắc về thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phát huy hiệu quả các phong trào thi đua trong đầu tư phát triển.

“Những công trình hạ tầng quy mô lớn, hiện đại không chỉ làm thay đổi diện mạo đất nước mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng cho các vùng và địa phương”, Thủ tướng nêu rõ.

Phối cảnh sân vận động Trống Đồng trong quần thể siêu dự án.

Theo Bộ Xây dựng, trong ngày 19/12, cả nước có 234 công trình, dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật tại 34 tỉnh, thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng. Trong đó, Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội là một trong những dự án có quy mô lớn và ý nghĩa đặc biệt.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành đô thị thể thao – dịch vụ – sinh thái hiện đại, nâng cao vị thế của Hà Nội trên bản đồ thể thao, văn hóa khu vực và thế giới, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.