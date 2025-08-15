Hà Nội: Khởi công Dự án nhà ở hơn 400 căn hộ cho lực lượng Công an nhân dân

Dự án Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình có tổng diện tích sàn xây dựng 54.081 m2; quy mô dân số khoảng 1.200 người, dự kiến bố trí khoảng 408 căn hộ chung cư. Tiến độ thực hiện dự án từ Quý III/2025 đến Quý II/2027.

Dự án được UBND thành phố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 14/6/2025 và được Bộ Công an giao chủ đầu tư tại Quyết định số 5879/QĐ-BCA-H02 ngày 9/7/2025; được UBND phường Khương Đình giao đất tại Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 22/7/2025 và đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng số 62/GPXD ngày 8/8/2025. Những mốc thời gian trên cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng của Bộ và các cơ quan liên quan của TP Hà Nội.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội trong những năm qua luôn quan tâm đầu tư, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho lực lượng Công an nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu hiện đại hóa theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, việc Hà Nội quan tâm triển khai một số dự án nhà ở dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an, góp phần giải quyết nhu cầu khó khăn về nhà ở, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội đất nước và trên địa bàn thành phố.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã họp và cho chủ trương phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ Công an) trên toàn quốc, trong đó có tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ khởi công dự án Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.

Thời gian qua, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội chỉ đạo triển khai công tác phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Công an) và đạt được một số kết quả.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đặng Hồng Đức đề nghị chủ đầu tư và các cơ quan hữu quan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan. Chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực để tổ chức thi công dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng về kỹ thuật, mỹ thuật; tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.