Bộ Công an họp về dự án sửa đổi Luật Phòng chống ma túy

Đồng chí Đại tá Hoàng Quốc Việt – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đồng chí Thượng tá Ngô Đức Thắng – Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, Bộ Công an đồng chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện Bộ Công an đã thông tin các nội dung quan trọng liên quan đến đề nghị xây dựng dự án, trong đó thảo luận nội dung tờ trình, dự thảo Luật, bản so sánh luật phòng, chống ma túy năm 2021với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy và nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Luật phòng, chống ma túy sửa đổi.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu khai mạc phiên họp.

Quá trình triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt phòng, chống tội phạm về ma tuý, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy.

Tuy nhiên, theo quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, lực lượng Công an được tổ chức thành 03 cấp: Bộ, tỉnh, xã, không tổ chức Công an cấp huyện từ ngày 1/3/2025 và Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Vì vậy, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy là yêu cầu cấp thiết, khách quan để thể chế hóa quan điểm của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống ma túy, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật về phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay.

Toàn cảnh phiên họp.

Trong phiên họp, tổ biên tập gồm các thành viên đến từ các Bộ, Ban, Ngành liên quan đã trao đổi, thảo luận về sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy, trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung: Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp về ma túy, Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, Công tác xác định tình trạng nghiện ma túy, Công tác cai nghiện ma túy… Các đại biểu tham gia phiên họp đã góp ý cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung những nội dung mới vào báo cáo đánh giá tác động, đảm bảo tính khả thi đối với việc thực thi các quy định pháp luật trên thực tế.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đại diện Bộ Công an khẳng định, sẽ tiếp thu ý kiến góp ý từ các Bộ, Ban, Ngành và rà soát kỹ lưỡng những quy định phù hợp với các vấn đề về phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay và sớm hoàn chỉnh Dự thảo đầy đủ trình Chính phủ phê duyệt.