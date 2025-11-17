PTIT vô địch cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xuất sắc vô địch Cuộc thi Sinh viên an ninh mạng 2025.

Sân chơi học thuật quy mô lớn, phản ánh thách thức thực tiễn trong không gian mạng

Cuộc thi Sinh viên an ninh mạng 2025 đánh dấu sự mở rộng quy mô và độ khó của cuộc thi, khi ban tổ chức đưa vào hai bảng đấu với nội dung, kỹ năng và hình thức tiếp cận hoàn toàn khác nhau.

Bảng A (Attack – Defense) có 20 đội tham dự, trong đó 17 đội thi trực tiếp tại Đấu trường của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, ba đội thi theo hình thức trực tuyến.

Không giống mô hình Jeopardy phổ biến, thể thức tấn công - phòng thủ đòi hỏi thí sinh đồng thời bảo vệ hệ thống của mình, vừa tìm kiếm và khai thác lỗ hổng từ hệ thống của đối thủ.

Đây là mô hình mô phỏng sát nhất môi trường tác chiến mạng thực tế, nơi các chuyên gia an ninh mạng phải kết hợp tư duy chiến lược, phản ứng nhanh và phối hợp nhóm.

Bảng B (Jeopardy CTF nâng cao) với 56 đội thi trực tuyến tiếp tục thể hiện sự đa dạng và chiều sâu trong nội dung đề thi.

Các thử thách trải dài từ Web Security, Reverse Engineering, Pwnable, Cryptography đến Forensics, bên cạnh các chủ đề nâng cao mới xuất hiện trong năm nay như AI, IoT và blockchain.

Độ khó của đề thi được đánh giá sát với những bài toán an ninh mạng hiện nay, tạo cơ hội cho sinh viên thử sức ở nhiều lĩnh vực chuyên sâu đòi hỏi khả năng phân tích và xử lý tình huống nhanh.

Theo chia sẻ từ các đội thi, chỉ 15 phút sau khi hạ tầng kỹ thuật được mở, thử thách đầu tiên đã được chinh phục. Điều này phản ánh rõ sự nhạy bén và khả năng thích ứng rất nhanh của thí sinh trong môi trường cường độ cao – một trong những yếu tố quan trọng của lực lượng an ninh mạng chuyên nghiệp.

Vòng Chung khảo diễn ra hấp dẫn: Trận chiến 88 hiệp trong 8 tiếng

Vòng Chung khảo Cuộc thi Sinh viên an ninh mạng 2025 diễn ra như một trận chiến công nghệ đúng nghĩa, khi bảng xếp hạng liên tục thay đổi sau từng hiệp đấu. Các đội bám đuổi nhau sát nút từng điểm số, và mọi khoảnh khắc vươn lên dẫn đầu chỉ mang tính tạm thời.

Chính điều này đã tạo nên nhịp độ thi đấu kịch tính, đòi hỏi thí sinh không chỉ có khả năng phân tích kỹ thuật, mà còn duy trì tinh thần bền bỉ trong suốt 8 tiếng liên tiếp.

Kết quả bảng A Cuộc thi Sinh viên an ninh mạng 2025.

Kết thúc vòng đấu, đội PTIT.CBS của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội) đã vượt lên đầy thuyết phục, giành ngôi Quán quân Bảng A.

Vị trí Á quân thuộc về hai đội: TPC1 (Đại học Tsukuba – Nhật Bản) và HCMUS – Bingsu (Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM). Ban tổ chức cũng trao 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các đội có thành tích nổi bật.

Kết quả bảng B Cuộc thi Sinh viên an ninh mạng 2025.

Ở Bảng B, đội UIT-Reze của Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM) đứng đầu. Hai đội KAMA.0xG4ng (Học viện Kỹ thuật Mật mã) và PTIT.0verflow (PTIT) xếp đồng giải Nhì. Ngoài ra, có 3 đội giành giải Ba và 10 đội nhận giải Khuyến khích.

Khẳng định tiềm năng của thế hệ trẻ Việt Nam trên bản đồ an ninh mạng

Đánh giá về chất lượng chuyên môn năm nay, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, nhấn mạnh rằng mặt bằng kỹ năng giữa các đội thi rất đồng đều, phản ánh tiềm năng lớn của sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu tại Cuộc thi.

Theo ông, đề thi năm nay được xây dựng bám sát thực tiễn, vừa đảm bảo tính sàng lọc chuyên môn, vừa tạo cơ hội cho thí sinh phát huy khả năng tư duy và nghiên cứu.

Thiếu tướng nhận định: “Kết quả của cuộc thi không chỉ là thứ hạng, mà còn khẳng định năng lực trí tuệ và tinh thần cầu tiến của thế hệ trẻ Việt Nam. Trong tương lai không xa, các bạn sinh viên hôm nay sẽ trở thành những chuyên gia an ninh mạng vững vàng, góp phần bảo vệ chủ quyền số quốc gia và đóng góp vào an ninh mạng toàn cầu.”

Ông cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng trẻ trong việc thực thi tinh thần của Công ước Hà Nội – sáng kiến quốc tế về bảo đảm hòa bình và an ninh mạng toàn cầu, trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong.

Sân chơi kết nối sinh viên - chuyên gia - doanh nghiệp

Một điểm nhấn đặc biệt của cuộc thi năm nay là Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2025 được tổ chức song song với vòng Chung khảo. Hoạt động này thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia, mở ra cơ hội kết nối trực tiếp với các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và đơn vị nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Thông qua các gian hàng trải nghiệm, hội thảo chuyên ngành và hoạt động giao lưu, sinh viên không chỉ được tiếp cận công nghệ mới mà còn có cơ hội tìm hiểu về nhu cầu nhân lực của thị trường, định hướng nghề nghiệp và các chương trình tuyển dụng.

Ban tổ chức khẳng định cuộc thi không chỉ là nơi biểu dương tài năng trẻ, mà còn là cầu nối bền vững giữa các trường đại học, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Hoạt động này góp phần xây dựng hệ sinh thái nhân lực an ninh mạng chất lượng cao cho Việt Nam trong tương lai.

Khép lại một mùa giải giàu cảm hứng

Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi học thuật uy tín dành cho sinh viên yêu thích lĩnh vực an toàn thông tin. Với những đổi mới trong nội dung, hình thức thi và mức độ thực tiễn, cuộc thi đã tạo môi trường rèn luyện toàn diện, từ kỹ năng kỹ thuật đến làm việc nhóm và tư duy phản biện.

Chiến thắng của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại cả hai bảng đấu một lần nữa cho thấy vị thế mạnh mẽ của các cơ sở đào tạo công nghệ của Việt Nam.

Quan trọng hơn, cuộc thi góp phần phát hiện, nuôi dưỡng và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong thế hệ chuyên gia an ninh mạng tương lai - những người sẽ đóng vai trò trụ cột trong việc bảo vệ không gian số quốc gia trong kỷ nguyên chuyển đổi số.