Hà Nội gắn biển công trình Trường THCS Hoàng Mai chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phường Hoàng Mai vừa tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình cấp thành phố đối với dự án xây dựng Trường THCS Hoàng Mai.

Dự buổi lễ có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cùng đại diện các sở, ngành và lãnh đạo địa phương.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Lê Hiến báo cáo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lê Hiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai khẳng định, đây là công trình giáo dục có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương.

Trường THCS Hoàng Mai được xây dựng quy mô 45 nhóm lớp, hướng tới đạt chuẩn Quốc gia, gồm các hạng mục đồng bộ như khối lớp học, khối hiệu bộ, khối phục vụ học tập, tầng hầm, sân chơi - bãi tập, bể bơi, nhà đa năng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, trạm biến áp, thiết bị trường học và các hạng mục phụ trợ khác.

Gắn biển công trình Trường THCS Hoàng Mai chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Dự án có tổng mức đầu tư 248 tỷ 955 triệu đồng, được triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, từ thẩm định thiết kế, lựa chọn nhà thầu đến tổ chức thi công. Công trình đã được nghiệm thu, trong đó, có nghiệm thu phòng cháy chữa cháy theo quy định, hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng từ tháng 01/2026, sớm hơn kế hoạch khoảng 1 năm, đồng thời tiết kiệm khoảng 3% tổng mức đầu tư được duyệt.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu Trường THCS Hoàng Mai.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã trao Bằng công nhận Trường THCS Hoàng Mai là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện dự án.

Việc gắn biển công trình Trường THCS Hoàng Mai được đánh giá là dấu ấn quan trọng trong phát triển giáo dục của địa phương, góp phần tạo môi trường học tập hiện đại, an toàn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.