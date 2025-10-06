Hà Nội khởi công xây dựng hầm chui nút giao Cổ Linh, tổng vốn gần 750 tỷ đồng

Công trình nhằm giải quyết ùn tắc giao thông và hoàn thiện hạ tầng cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên.

Dự án hầm chui nút giao Cổ Linh là một trong 8 công trình trọng điểm được TP. Hà Nội khởi công trong dịp chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

Theo ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội, hầm có chiều dài khoảng 600 m, trong đó hầm kín 100 m, hầm hở 260 m, còn lại là các đoạn tường chắn và gờ chắn bánh. Hầm được thiết kế 6 làn xe, mặt cắt ngang 27,1 m, mỗi chiều 3 làn xe rộng 10,5 m.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội Ngô Ngọc Vân phát biểu tại buổi lễ.

Điểm đầu hầm kết nối với dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (cách nút Cổ Linh khoảng 400 m), điểm cuối nối với đường Đàm Quang Trung hiện hữu (cách nút Cổ Linh khoảng 1.000 m).

Dự án đồng thời mở rộng mặt đường, điều chỉnh giải phân cách, bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hệ thống chiếu sáng, cây xanh và tổ chức lại giao thông tổng thể. Tổng mức đầu tư dự án là 747,6 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, hầm chui Cổ Linh là công trình then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông, đồng thời góp phần hoàn thiện tuyến đường Vành đai 2 theo quy hoạch.

Ông Tuấn đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình; yêu cầu các nhà thầu tổ chức thi công khoa học, an toàn, không làm ảnh hưởng đến giao thông khu vực.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

“Với quyết tâm chính trị cao và sự ủng hộ của nhân dân, dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, góp phần giải tỏa áp lực giao thông cửa ngõ phía Đông, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô,” ông Dương Đức Tuấn khẳng định.

Hầm chui Cổ Linh là hầm chui thứ 6 của Hà Nội, sau các hầm: Kim Liên, Thanh Xuân, Trung Hòa, Lê Văn Lương và Kim Đồng - Giải Phóng đang triển khai.