TP. Hà Nội tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025

Phước Hà

Phước Hà

17:43 | 04/09/2025
Thực hiện Chương trình số 05/CTr-UBND của UBND TP. Hà Nội về công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2025, Sở Du lịch Hà Nội tham gia “Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025”.
Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2025 (ITE 2025) là sự kiện du lịch quốc tế thường niên có uy tín và quy mô hàng đầu Việt Nam.

Với chủ đề “Du lịch bền vững, trải nghiệm sống động”, ITE 2025 tiên phong trong việc khuyến khích các địa phương và doanh nghiệp tập trung giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng, mang đến những trải nghiệm sống động, tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với khách mua quốc tế và định hướng về điểm đến Việt Nam trong thời gian tới.

ITE 2025 hướng đến hình mẫu cho sự đột phá và sáng tạo của ngành du lịch Việt Nam; là cầu nối quan trọng để các cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch trong nước tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định sức hút của du lịch Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế.

TP. Hà Nội tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025.

Tại ITE 2025, TP. Hà Nội xây dựng không gian xúc tiến, quảng bá, giới thiệu du lịch Hà Nội với chủ đề “Hà Nội - Sống động từng khoảnh khắc” nhằm tập trung quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ du lịch Thủ đô đến thị trường trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, tôn vinh giá trị di sản văn hóa - lịch sử; mang đến cho du khách và đối tác trong nước, quốc tế những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn. Đặc biệt, TP. Hà Nội mong muốn đẩy mạnh kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, hàng không trong và ngoài nước; giới thiệu các chương trình kích cầu, giới thiệu sản phẩm du lịch mới; đồng thời cập nhật xu hướng thị trường nhằm xây dựng chiến lược phát triển phù hợp và thúc đẩy du lịch Hà Nội nâng cao năng lực cạnh tranh.

Việc TP. Hà Nội tham gia ITE 2025 cũng khẳng định nỗ lực trong việc xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, sáng tạo và phát triển bền vững.

Với chủ đề “Du lịch bền vững, trải nghiệm sống động”, ITE 2025 tiên phong trong việc khuyến khích các địa phương và doanh nghiệp tập trung giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng...

Trong khuôn khổ ITE 2025, Sở Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai mạc Không gian Xúc tiến, quảng bá, giới thiệu du lịch Hà Nội chủ đề “Hà Nội - Sống động từng khoảnh khắc”; quảng bá, giới thiệu các di sản: Hoàng Thành Thăng Long, Khu di tích Cổ Loa, Văn Miếu Quốc Tử Giám, làng cổ Đường Lâm...; giới thiệu tour du lịch trải nghiệm làng nghề, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống của Hà Nội; trưng bày và mời du khách trải nghiệm một số đặc sản ẩm thực của Hà Nội như thưởng thức trà sen, bánh cốm, kẹo lạc... và trình diễn nghệ thuật. Điểm nhấn là giới thiệu Festival Áo dài Hà Nội, Festival Thu Hà Nội, Liên hoan Làng nghề, phố nghề và ẩm thực Hà Nội… tới khách tham quan và đối tác tham dự Hội chợ.

Cùng với đó, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức trưng bày sản phẩm du lịch, tour, tuyến đặc trưng của Du lịch Hà Nội; trình chiếu clip giới thiệu du lịch Hà Nội; phát miễn phí các ấn phẩm, vật phẩm giới thiệu du lịch Hà Nội tới bạn bè, du khách, các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan báo chí trong và ngoài nước tham gia tại sự kiện. Cung cấp thông tin, gặp gỡ, đổi hợp tác với các đơn vị du lịch, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp du lịch, các hãng lữ hành, khách sạn, dịch vụ liên quan và các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, đoàn TP. Hà Nội sẽ tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác trong khuôn khổ của Hội chợ. Dự kiến có 16 hoạt động chính kết nối giao thương, diễn đàn, Hội nghị, Hội thảo; hoạt động B2B trao đổi, tiếp xúc trực tiếp giữa các doanh nghiệp du lịch Quốc tế và Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh, tham dự ITE 2025 là cơ hội để TP. Hà Nội quảng bá sâu rộng và tôn vinh giá trị di sản văn hóa - lịch sử của Thủ đô; giới thiệu sản phẩm và dịch vụ du lịch đặc sắc đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Đồng thời tăng cường hợp tác, quảng bá du lịch, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch lớn vủa cả nước, là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn.

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Nhìn lại khoảnh khắc Khối đứng A80 di chuyển trước Lễ Sơ duyệt 27/8

Nhìn lại khoảnh khắc Khối đứng A80 di chuyển trước Lễ Sơ duyệt 27/8

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

