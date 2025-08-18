Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu khẳng định, thành phố Hà Nội luôn ưu tiên, tập trung nguồn lực phát triển ngành Du lịch theo hướng chuyên nghiệp với các sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

Với những đóng góp đáng kể cho GRDP của thành phố, Du lịch tiếp tục khẳng định vai trò trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có sức lan tỏa lớn của Thủ đô Hà Nội. Về hợp tác với Nhật Bản, ông Trần Trung Hiếu nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố của Nhật Bản, trong đó có Osaka, đã có mối quan hệ hợp tác sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác phát triển du lịch.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu tại lễ khai mạc.

Chương trình “Những ngày Du lịch Hà Nội” tại Expo 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản” là cơ hội tốt để quảng bá rộng rãi hình ảnh “Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo” tới du khách và bạn bè quốc tế, đồng thời là cơ hội để hai bên đẩy mạnh hợp tác du lịch Hà Nội - Osaka phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững. Những năm qua, với nhiều phân khúc khách, sở thích di sản văn hóa, lịch sử, làng nghề, ẩm thực và các sản phẩm du lịch đêm, Nhật Bản nói chung và thành phố Osaka nói riêng luôn là thị trường hàng đầu gửi khách đến Việt Nam, trong đó Hà Nội đón 270.000 khách Nhật Bản năm 2024.

Phát biểu chào mừng sự kiện, ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực như du lịch, văn hóa, giáo dục và bảo tồn di sản. Nhật Bản là một trong những đối tác du lịch quan trọng nhất của Việt Nam, với hơn 1,3 triệu lượt khách qua lại hằng năm, minh chứng cho sự gắn kết bền chặt này.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Chương trình “Những ngày du lịch Hà Nội” không chỉ nhằm quảng bá hình ảnh du lịch, mà còn là cầu nối, gắn kết sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau. Thông qua sự kiện này, công chúng Nhật Bản có dịp thưởng thức vẻ đẹp của Hà Nội, tìm thấy những cơ hội hợp tác mới và cùng nhau viết nên những trang mới trong tình hữu nghị hai bên.

Trong khuôn khổ sự kiện, Nhà triển lãm Việt Nam phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Không gian giới thiệu du lịch với chủ đề “Hà Nội: Điểm đến An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”. Không gian giới thiệu tới người dân Nhật Bản và du khách quốc tế về di sản, lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội truyền thống, hiện đại, hội nhập, đồng thời quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm du lịch từ các làng nghề truyền thống của Hà Nội như: gốm sứ Bát Tràng, lụa tơ tằm Vạn Phúc, tranh dân gian, sơn mài…

Không gian Hà Nội tại Nhà triển lãm Việt Nam tại Expo 2025 Osaka.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm, tương tác thú vị hấp dẫn như thưởng thức ẩm thực món ngon Hà Nội, pha trà sen truyền thống…đã được khách tham quan hưởng ứng, đón chào. Cùng với tham quan tại Không gian, du khách có thể tiếp cận các thông tin về các doanh nghiệp du lịch và sản phẩm du lịch của Hà Nội, Việt Nam, đặc biệt các nội dung hướng đến thị trường khách từ Nhật Bản.

Trước đó, tại EXPO 2025, Nhà triển lãm Việt Nam đã phối hợp cùng nhiều cơ quan, địa phương của Việt Nam tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam như “Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia Việt Nam Huế 2025”, “Tuần lễ Quảng Ninh tại Expo 2025”, “Tuần lễ Bình Phước tại Expo 2025”, “Tuần lễ quảng bá thương hiệu quốc gia Việt Nam tại Expo 2025”,...

Lễ khai mạc chương trình “Những ngày Du lịch Hà Nội tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản”.

Thời gian qua, Hà Nội đạt nhiều giải thưởng uy tín từ các tổ chức du lịch quốc tế, điển hình như “Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2024” (do Tổ chức Du lịch Thế giới (WTA) bình chọn); “Điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới” và nằm trong danh sách 25 điểm đến phổ biến nhất thế giới (do Tripadvisor xếp hạng). Đây là nền tảng vững chắc để Hà Nội trở thành điểm đến tiêu biểu, đại diện cho du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Năm 2025, Thủ đô Hà Nội vinh dự là điểm đến trung tâm của chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam. Hướng tới sự kiện trọng đại này, ngành Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch hấp dẫn, gia tăng sức hút với du khách trong nước và quốc tế. Đáng chú ý là việc giới thiệu hơn 80 sản phẩm du lịch vừa ra mắt. Theo đó, Hà Nội phấn đấu kế hoạch đón 31,8 triệu lượt khách, trong đó có 7,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 22,8% so với năm 2024.