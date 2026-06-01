Ngày 30/5/2026, tại Sân bóng Vinh Tiến, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức khai mạc Giải Bóng đá nam Thanh niên Công nhân năm 2026.

Giải đấu là hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Ngày hội “Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực”, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong lực lượng lao động trẻ.

Khởi tranh Giải bóng đá nam Thanh niên công nhân 2026 tại Phú Thọ.

Theo Ban Tổ chức, Ngày hội năm nay diễn ra tại 3 địa phương gồm Phú Thọ (30-31/5), Gia Lai (6-7/6) và TP.HCM (13-14/6), dự kiến thu hút hơn 6.000 thanh niên công nhân tham gia.

Chuỗi Ngày hội “Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực” được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sống; nâng cao đời sống thể chất, tinh thần; và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng thanh niên công nhân, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp đồng hành, thể hiện trách nhiệm xã hội và sự quan tâm tới lực lượng lao động trẻ.

Tại Phú Thọ, giải đấu quy tụ 8 đội bóng nam gồm: TNCN Tân Lập, TNCN BHFlex, TNCN Bắc Kế, TNCN Cosonic, TNCN Vinh Tiến, TNCN InterFlex, TNCN Vĩnh Đồng, TNCN NewFlex.

Các đội bóng sẽ thi đấu theo hình thức loại trực tiếp để chọn ra đội Vô địch, đội Nhì và đội Ba của giải. Đội giành chức vô địch sẽ nhận được Cup, huy chương vàng, phần thưởng trị giá 20 triệu đồng và 10 thùng Red bull - Worrior; giải Nhì giành bảng danh vị, bộ huy chương bạc, phần thưởng trị giá 10 triệu đồng và 5 thùng Red bull - Worrior; giải Ba nhận bảng danh vị, bộ huy chương đồng, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng và 5 thùng Red bull - Worrior.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.

Theo anh Nguyễn Việt Hà, Bí thư Đoàn TN xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ cho biết, với mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên công nhân, thời gian qua, tổ chức Đoàn, Hội trong xã đã tích cực phối hợp với ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp. Từ đó hình thành những sân chơi bổ ích, tạo điều kiện cho đối tượng thanh niên công nhân được giải trí, vui chơi lành mạnh sau những giờ làm việc căng thẳng.

“Trên địa bàn xã Bình Tuyền hiện có hơn 5 ngàn đoàn viên thanh niên, trong đó có lực lượng thanh niên công nhân. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn xã đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể và các mạnh thường quân thường xuyên quan tâm tới đời sống thanh niên công nhân như: Tặng quà cho gia đình thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán; tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho thanh niên công nhân…”, anh Hà chia sẻ.

Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 là dịp để tổ chức Đoàn - Hội thể hiện vai trò đồng hành cùng thanh niên công nhân, nhất là những người đang làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, nơi còn nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt và đời sống tinh thần. Thông qua các hoạt động cụ thể, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tích cực tham gia các hoạt động phong trào của thanh niên công nhân.

8 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá Thanh niên công nhân 2026 ở Phú Thọ.

Đây không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là cầu nối để tổ chức Đoàn - Hội gần gũi hơn với người lao động trẻ, tiếp thêm động lực để họ yên tâm lao động, gắn bó và phát triển trong công việc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Chia sẻ tại giải đấu, vận động viên Nguyễn Đức Mạnh, thành viên đội bóng Công ty Cosonic, cho biết các cầu thủ đều rất hào hứng khi tham gia giải. Đây là cơ hội để người lao động được giao lưu, rèn luyện thể chất và thỏa mãn niềm đam mê bóng đá sau những giờ làm việc.

“Chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất, cống hiến những trận đấu đẹp cho khán giả. Hy vọng giải đấu sẽ tiếp tục được duy trì thường niên để trở thành sân chơi ý nghĩa dành cho thanh niên công nhân”, anh Mạnh chia sẻ.