“Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2025: Vinh danh 25 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và các đơn vị đồng hành.

Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” lần đầu ra đời năm 2013, nhân sự kiện diễn giả Nick Vujicic đến Việt Nam, với mục tiêu truyền cảm hứng sống tích cực cho thanh niên khuyết tật. Từ năm 2020, thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định 1190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người khuyết tật, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và TCP Việt Nam đã ký kết hợp tác triển khai Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và đồng hành cùng thanh niên khuyết tật trong lập thân, lập nghiệp.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Đến nay, chương trình đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với hơn 275 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu ở cấp Trung ương được tôn vinh. Họ là những người dũng cảm vượt lên khiếm khuyết, không chỉ nuôi dưỡng nghị lực sống mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Theo thống kê, hiện nay ở Việt Nam, số lượng người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên là hơn 8 triệu người, trong đó có hơn 2 triệu người trong độ tuổi thanh niên.

Trong những năm qua Đảng, Nhà nước và xã hội luôn quan tâm đến công tác người khuyết tật, thông qua việc ban hành, triển khai nhiều chủ trương, chính sách chăm lo, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người khuyết tật. Qua đó góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, mở rộng cơ hội để người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội, đồng thời xây dựng một môi trường nhân văn, không rào cản, hướng tới mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho các thanh niên khuyết tật tiêu biểu.

Theo anh Lâm, thời gian qua, Hội LHTN Việt Nam đã phối hợp cùng với các cấp, các ngành, các đơn vị triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa chăm lo, đồng hành với thanh niên khuyết tật. “Từ năm 2014 đến nay, thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội đã thiết kế nhiều mô hình, đa dạng hóa hình thức hoạt động để đồng hành, chia sẻ cùng các bạn thanh niên khuyết tật, như: hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe, giao lưu, kết bạn, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, hỗ trợ học tập, nâng cao trình độ tay nghề, hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm, kinh doanh, hôn nhân gia đình…”, anh Nguyễn Tường Lâm nói.

“Đặc biệt năm 2024, được sự quan tâm của các cấp các ngành, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thành lập được Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng nhằm khẳng định vị thế, vai trò của thanh niên khuyết tật trong cộng đồng thanh niên Việt Nam, đồng thời tạo ra môi trường lành mạnh để các bạn phát huy tiềm năng, đóng góp tích cực cho xã hội, cũng như thúc đẩy sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng đối với thanh niên khuyết tật”, Bí thư Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng 25 gương mặt Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025 .

Cũng theo anh Lâm, mỗi bạn trẻ, dù xuất phát điểm khác nhau, đều mang trong mình khát vọng sống có ích và được cống hiến. Nhưng với thanh niên khuyết tật, hành trình ấy gập ghềnh hơn, cần nhiều nghị lực hơn, và càng cần sự sẻ chia, khích lệ từ cộng đồng. “25 gương mặt được vinh danh hôm nay đã chứng minh một chân lý: Giới hạn không nằm ở khiếm khuyết thể chất, mà nằm ở niềm tin và ý chí. Các bạn đã vượt qua bao khó khăn để học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp, tham gia các hoạt động xã hội, để rồi mỗi bước đi của các bạn đều tỏa sáng nghị lực, lan tỏa niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho hàng triệu thanh niên khác”, anh Lâm khẳng định.

Lễ tuyên dương hôm nay không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ từ các cấp, các ngành, các tổ chức thanh niên: Cam kết cùng xây dựng một môi trường thân thiện, bao trùm, bình đẳng cho mọi thanh niên, trong đó có thanh niên khuyết tật; Cam kết trao quyền, tạo điều kiện để thanh niên khuyết tật phát triển toàn diện về học tập, nghề nghiệp, sức khỏe, văn hoá tinh thần, tham gia đời sống xã hội; Cam kết thúc đẩy tinh thần sống tích cực, hoà nhập, tự lực vươn lên trong cộng đồng thanh niên khuyết tật.

“Chúng tôi tin rằng, mỗi thanh niên khuyết tật là một phần không thể thiếu của cộng đồng thanh niên Việt Nam. Mỗi bước tiến của các bạn là bước tiến của toàn xã hội, cùng hướng tới một tương lai không ai bị bỏ lại phía sau. Hãy tiếp tục gìn giữ ngọn lửa nghị lực trong tim và bước đi kiêu hãnh trên hành trình của mình. Hãy tỏa sáng bằng chính sự kiên cường, lạc quan và nỗ lực không ngừng. Và hãy tin rằng: xã hội luôn cần đến các bạn, luôn dang rộng vòng tay chào đón và đồng hành cùng các bạn”, Bí thư Lâm nhấn mạnh.

Năm 2025, sau 3 tháng triển khai kể từ ngày 24/4, Ban Tổ chức “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2025 đã nhận được 52 hồ sơ của 17 đơn vị, tổ chức giới thiệu. Hội đồng xét chọn đã họp và lựa chọn được 25 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu để tuyên dương. Các gương mặt được tuyên dương năm nay đến từ nhiều vùng miền, ngành nghề khác nhau, nhưng tất cả đều mang trong mình nghị lực vượt khó và khát vọng cống hiến.

Nguyễn Diệu Linh – sinh viên ngành Quan hệ công chúng (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) và Đỗ Thị Hiền Giang – sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (Đại học Thương mại Hà Nội), đều sinh năm 2003, là hai đại biểu trẻ tuổi nhất. Dù còn ngồi trên ghế giảng đường, cả hai đã gặt hái nhiều thành tích học tập xuất sắc, đồng thời sôi nổi tham gia các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng, khẳng định tinh thần sống trách nhiệm và cống hiến.

Một số gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu giao lưu tại chương trình.

Đinh Viết Tường, chàng trai sinh năm 2002 tại Quảng Trị, mang khuyết tật vận động và thần kinh nhưng không để khiếm khuyết ngăn bước chân. Với tình yêu âm nhạc, Tường trở thành nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung được hàng trăm nghìn bạn trẻ yêu mến. Những ca khúc tự sự, những video tích cực trên nền tảng TikTok của anh đã chạm tới trái tim nhiều người, biến anh thành một nguồn cảm hứng lan tỏa nghị lực sống.

Chị Lê Thị Xuân – sinh năm 1990 tại Ninh Bình – khuyết tật chân từ nhỏ và phải đi bằng nẹp. Bằng nỗ lực không ngừng, chị trở thành giảng viên CNTT, mở các lớp đào tạo miễn phí cho người khuyết tật, giúp họ có việc làm ổn định. Chị Xuân còn giàu lòng nhân ái khi nhận nuôi một em bé sơ sinh bị bỏ rơi, câu chuyện làm mẹ của chị để lại nhiều xúc động và ngưỡng mộ.

Phạm Tuấn Hưng – sinh năm 2002 tại Quảng Ninh – từng trải qua tai nạn nghiệt ngã khi mới hai tuổi, mất đi đôi chân vì bị gấu cắn. Thay vì đầu hàng số phận, Hưng đến với thể thao và gặt hái thành công rực rỡ. Năm 2023, anh giành Huy chương Vàng Giải vô địch bơi lội người khuyết tật toàn quốc và sau đó được gọi vào đội tuyển quốc gia tham dự ASEAN Para Games, mang vinh quang về cho quê hương.

Những câu chuyện ấy là minh chứng sống động cho sức mạnh ý chí, khẳng định người khuyết tật không chỉ vượt lên nghịch cảnh mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng nghị lực và khát vọng vươn lên của các bạn trẻ khuyết tật chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng. TCP Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên khuyết tật nói riêng trên hành trình lập thân, lập nghiệp và cống hiến cho xã hội.”

Tại Lễ tuyên dương “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2025, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng.