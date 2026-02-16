30 chuyến xe yêu thương từ Bệnh viện K đưa bệnh nhân ung thư về quê đón Tết 2026

Hơn 1.200 người bệnh và người nhà đã tham dự chương trình Cơm Tất niên tại Bệnh viện K. Ngay sau đó, 30 “Chuyến xe yêu thương” miễn phí đã lăn bánh, đưa hơn 500 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê sum vầy dịp Tết Nguyên Đán 2026.

1.200 người bệnh quây quần trong bữa cơm cuối năm ấm áp

Chương trình có sự tham dự của GS.TS Lê Văn Quảng – Giám đốc Bệnh viện K, Ban lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ cùng đông đảo người bệnh và người nhà đang điều trị.

Hơn 200 mâm cơm tất niên với các món truyền thống như bánh chưng, giò, nem… được chuẩn bị chu đáo, mang đến không khí Tết ấm áp ngay trong khuôn viên bệnh viện. Những cái bắt tay, lời chúc đầu năm và nụ cười rạng rỡ đã phần nào xua tan mệt mỏi sau hành trình điều trị dài ngày.

Hơn 1.200 người bệnh đã xúc động tham dự chương trình Cơm tất niên tại bệnh viện. Ảnh BTC

Đối với bệnh nhân không đủ sức khỏe tham dự, đại diện bệnh viện đã đến từng giường bệnh thăm hỏi và trao hơn 900 suất cơm dinh dưỡng. Các suất ăn Tết vẫn tiếp tục được chuẩn bị cho người bệnh ở lại điều trị, giúp họ yên tâm hơn dù phải xa gia đình trong thời khắc giao mùa.

Theo lãnh đạo bệnh viện, Cơm Tất niên không chỉ là bữa ăn cuối năm mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để người bệnh vững tin bước sang năm mới.

30 chuyến xe miễn phí đưa hơn 500 bệnh nhân về quê

Ngay sau chương trình Cơm Tất niên, 30 chuyến xe đã đồng loạt xuất phát từ Hà Nội, đưa hơn 500 người bệnh và người nhà trở về các địa phương như Hải Phòng, Hưng Yên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Lào Cai, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trao quà và gửi lời chúc Tết đến bệnh nhân và gia đình người bệnh. Ảnh BTC

Chương trình “Chuyến xe yêu thương” do Bệnh viện K phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức. Sau một thập kỷ triển khai, chương trình đã trở thành “món quà Tết” đặc biệt, được người bệnh mong đợi mỗi dịp cuối năm.

Tham dự và động viên người bệnh trước giờ xe lăn bánh có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cùng lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, “Chuyến xe yêu thương” không chỉ hỗ trợ phương tiện đi lại miễn phí mà còn là hành trình của niềm tin và hy vọng, tiếp thêm động lực tinh thần cho người bệnh ung thư trong quá trình điều trị.

Các tuyến xe đưa bệnh nhân về ăn Tết trải dài từ Hà Nội đi Hải Phòng, Hưng Yên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Lào Cai, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ảnh BTC

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, việc tổ chức chương trình Cơm Tất niên và “Chuyến xe yêu thương” là hoạt động thường niên giàu tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của bệnh viện đối với người bệnh mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Theo ông, đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quan trọng, giúp người bệnh thêm ấm lòng khi phải điều trị xa gia đình.

Giám đốc Bệnh viện K bày tỏ tin tưởng, với sự sẻ chia của cộng đồng và sự đồng hành của đội ngũ y bác sĩ, người bệnh sẽ có thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục hành trình điều trị hiệu quả trong năm mới.