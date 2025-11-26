Phục hình thẩm mỹ silicone ‘made in Vietnam’, cơ hội mới cho người khuyết tật

TVT Medical được ra đời từ thực trạng mỗi năm có hàng nghìn người lao động trẻ tuổi phải cắt cụt chi do tai nạn lao động, tai nạn giao thông và khuyết tật bẩm sinh,… dẫn đến tổn thương tâm lý vì sự khác biệt ngoại hình.

Bác sĩ Phan Dzư Lê Thắng (Cố vấn y khoa)

“Chúng tôi thấy quá nhiều bệnh nhân trẻ rơi vào trầm cảm chỉ vì mất vài ngón tay. Trong khi đó, sản phẩm phục hình thẩm mỹ nhập khẩu có giá 80-150 triệu đồng - quá xa vời với người lao động Việt Nam”, bác sĩ Phan Dzư Lê Thắng (Cố vấn y khoa) chia sẻ.

Sau 2 năm nghiên cứu không ngừng nghỉ (từ 2023), TVT Medical đã đạt được hai bước tiến lớn, đó là:

- Làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất, nguyên liệu phục hình silicone y tế với độ chi tiết cao, có khả năng tái hiện từng nếp nhăn, tĩnh mạch, vân tay, đốt ngón và móng tay tự nhiên; màu da tùy chỉnh chính xác, chỉnh sửa miễn phí hàng năm. Đặc biệt tiên phong tại Việt Nam: ngón tay phục hình có thể uốn cong bị động 360 độ, hỗ trợ cầm nắm cơ bản (viết, cầm thìa, cầm bút…).

- Chủ động sản xuất nguyên liệu silicone y tế ngay tại Việt Nam. Ban đầu nguyên liệu phải nhập 100% từ Hoa Kỳ, sau hàng loạt thí nghiệm và tối ưu công thức, đội ngũ nghiên cứu đã tự sản xuất được silicone y tế đạt mức an toàn, độ bền và khả năng tương thích sinh học. Chính việc làm chủ nguồn nguyên liệu nội địa đã giúp TVT Medical giảm mạnh chi phí, đưa giá bán về chỉ còn 15 - 45 triệu đồng tùy cấp độ phục hình, thấp hơn 50-70% so với sản phẩm ngoại nhập cùng chất lượng.

Ông Huỳnh Trọng Văn – CEO TVT Medical

Ông Huỳnh Trọng Văn – CEO TVT Medical nhấn mạnh: “Chúng tôi bắt đầu với rất nhiều số 0: không tài liệu, không trường lớp đào tạo. Nhưng nhờ làm chủ được nguyên liệu silicone y tế trong nước, chúng tôi không chỉ giảm giá thành mà còn chủ động kiểm soát chất lượng từ A-Z, đảm bảo mọi bệnh nhân đều tiếp cận được sản phẩm tốt nhất với chi phí hợp lý nhất.”

Ngoài ra, các sản phẩm của TVT Medical còn sở hữu những ưu điểm vượt trội như:

- Silicone y tế sản xuất trong nước, không kích ứng da, trọng lượng siêu nhẹ;

- Bảo hành 1 năm;

- Ngón tay uốn cong linh hoạt, hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày;

- Quy trình gia công bài bản: tư vấn - lấy dấu - sản xuất tại Lab đạt chuẩn - thử và chỉnh sửa đến khi bệnh nhân hoàn toàn hài lòng.

Đặc biệt, với các trường hợp mất ngón tay (chiếm tỷ lệ cao nhất trong tai nạn lao động), TVT Medical đang hoàn thiện dây chuyền để sản xuất hàng loạt, sẵn sàng cung cấp sản phẩm “bán sẵn” tại nhà thuốc, cơ sở y tế và hướng tới xuất khẩu từ năm 2026.

Ông Trần Mạnh Hiệp - CMO TVT Medical

“Một bàn tay đẹp giúp người khuyết tật tự tin bắt tay đối tác, tự tin chụp ảnh cưới, tự tin sống cuộc đời mình mong muốn. Đó là giá trị lớn nhất chúng tôi theo đuổi”, ông Trần Mạnh Hiệp (CMO) chia sẻ.

TVT Medical hiện đã phục hình thành công cho hơn 200 bệnh nhân trong giai đoạn thử nghiệm và chính thức mở rộng tiếp nhận trên toàn quốc từ tháng 11/2025.

Những sản phẩm hiện đã được TVT Medical sản xuất thành công

Phục hình thẩm mỹ để mang đến sự tự tin cho người bị khuyết tật chính là mục tiêu mà TVT Medical hướng đến

TVT Medical hướng tới việc sản xuất đại trà những sản phẩm đơn giản để phân phối qua hệ thống nhà thuốc hoặc cửa hàng bán thiết bị y tế...