Phục hình thẩm mỹ silicone 'Made in Vietnam', cơ hội mới cho người khuyết tật

Hồng Anh

Hồng Anh

21:24 | 26/11/2025
Điểm đáng chú ý, sản phẩm "Made in Vietnam" này có mức giá dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với các sản phẩm nhập khẩu, được làm thủ công, "đo ni đóng giày" cho từng cá nhân cụ thể bằng công nghệ và nguyên liệu nhập khẩu, giúp những người khuyết tật bị mất một phần chi thể (ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân, tai) lấy lại sự tự tin trong cuộc sống.
TVT Medical được ra đời từ thực trạng mỗi năm có hàng nghìn người lao động trẻ tuổi phải cắt cụt chi do tai nạn lao động, tai nạn giao thông và khuyết tật bẩm sinh,… dẫn đến tổn thương tâm lý vì sự khác biệt ngoại hình.

Bác sĩ Phan Dzư Lê Thắng (Cố vấn y khoa)

“Chúng tôi thấy quá nhiều bệnh nhân trẻ rơi vào trầm cảm chỉ vì mất vài ngón tay. Trong khi đó, sản phẩm phục hình thẩm mỹ nhập khẩu có giá 80-150 triệu đồng - quá xa vời với người lao động Việt Nam”, bác sĩ Phan Dzư Lê Thắng (Cố vấn y khoa) chia sẻ.

Sau 2 năm nghiên cứu không ngừng nghỉ (từ 2023), TVT Medical đã đạt được hai bước tiến lớn, đó là:

- Làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất, nguyên liệu phục hình silicone y tế với độ chi tiết cao, có khả năng tái hiện từng nếp nhăn, tĩnh mạch, vân tay, đốt ngón và móng tay tự nhiên; màu da tùy chỉnh chính xác, chỉnh sửa miễn phí hàng năm. Đặc biệt tiên phong tại Việt Nam: ngón tay phục hình có thể uốn cong bị động 360 độ, hỗ trợ cầm nắm cơ bản (viết, cầm thìa, cầm bút…).

- Chủ động sản xuất nguyên liệu silicone y tế ngay tại Việt Nam. Ban đầu nguyên liệu phải nhập 100% từ Hoa Kỳ, sau hàng loạt thí nghiệm và tối ưu công thức, đội ngũ nghiên cứu đã tự sản xuất được silicone y tế đạt mức an toàn, độ bền và khả năng tương thích sinh học. Chính việc làm chủ nguồn nguyên liệu nội địa đã giúp TVT Medical giảm mạnh chi phí, đưa giá bán về chỉ còn 15 - 45 triệu đồng tùy cấp độ phục hình, thấp hơn 50-70% so với sản phẩm ngoại nhập cùng chất lượng.

Ông Huỳnh Trọng Văn – CEO TVT Medical

Ông Huỳnh Trọng Văn – CEO TVT Medical nhấn mạnh: “Chúng tôi bắt đầu với rất nhiều số 0: không tài liệu, không trường lớp đào tạo. Nhưng nhờ làm chủ được nguyên liệu silicone y tế trong nước, chúng tôi không chỉ giảm giá thành mà còn chủ động kiểm soát chất lượng từ A-Z, đảm bảo mọi bệnh nhân đều tiếp cận được sản phẩm tốt nhất với chi phí hợp lý nhất.”

Ngoài ra, các sản phẩm của TVT Medical còn sở hữu những ưu điểm vượt trội như:

- Silicone y tế sản xuất trong nước, không kích ứng da, trọng lượng siêu nhẹ;

- Bảo hành 1 năm;

- Ngón tay uốn cong linh hoạt, hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày;

- Quy trình gia công bài bản: tư vấn - lấy dấu - sản xuất tại Lab đạt chuẩn - thử và chỉnh sửa đến khi bệnh nhân hoàn toàn hài lòng.

Đặc biệt, với các trường hợp mất ngón tay (chiếm tỷ lệ cao nhất trong tai nạn lao động), TVT Medical đang hoàn thiện dây chuyền để sản xuất hàng loạt, sẵn sàng cung cấp sản phẩm “bán sẵn” tại nhà thuốc, cơ sở y tế và hướng tới xuất khẩu từ năm 2026.

Ông Trần Mạnh Hiệp - CMO TVT Medical

“Một bàn tay đẹp giúp người khuyết tật tự tin bắt tay đối tác, tự tin chụp ảnh cưới, tự tin sống cuộc đời mình mong muốn. Đó là giá trị lớn nhất chúng tôi theo đuổi”, ông Trần Mạnh Hiệp (CMO) chia sẻ.

TVT Medical hiện đã phục hình thành công cho hơn 200 bệnh nhân trong giai đoạn thử nghiệm và chính thức mở rộng tiếp nhận trên toàn quốc từ tháng 11/2025.

Những sản phẩm hiện đã được TVT Medical sản xuất thành công

Phục hình thẩm mỹ để mang đến sự tự tin cho người bị khuyết tật chính là mục tiêu mà TVT Medical hướng đến

TVT Medical hướng tới việc sản xuất đại trà những sản phẩm đơn giản để phân phối qua hệ thống nhà thuốc hoặc cửa hàng bán thiết bị y tế...

Từ ngày 21-23/11, Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học lần thứ 21 do Liên đoàn Hiệp hội Trung y dược thế giới và Hội Nam y Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Diễn đàn tập trung thảo luận và trao đổi về những tiến triển mới nhất trong các lĩnh vực tim mạch, não, nội tiết, hô hấp, chống lão hóa, ung thư.
Ngày 21/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị quốc tế về Mua bán và Sáp nhập (M&A) trong ngành Y tế Việt Nam 2025.
Trường Đại học Y Hà Nội (HMU) tổ chức chương trình "CME quốc tế Nam học & Y học giới tính 2025" lần thứ 8 trong ba ngày từ 7 đến 9/11. Chương trình diễn ra nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chuyên môn trong lĩnh vực nam học.
Hội thảo Khoa học Đào tạo Kỹ năng Nâng cao K-Beauty Hàn – Việt lần thứ nhất (K.A.T 2025) vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 300 chuyên gia, bác sĩ, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực y học thẩm mỹ đến từ hai quốc gia.
SIGNA Premier sẽ mở ra kỷ nguyên MRI thông minh trong ngành y tế, giúp mở rộng chẩn đoán lâm sàng đa bệnh học và nghiên cứu chuyên sâu không giới hạn với AI tại Việt Nam.
