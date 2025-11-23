Thúc đẩy cơ sở pháp lý đối với mua bán, sáp nhập trong ngành Y tế

Hội nghị do Công ty TNHH Tư vấn Pháp lý Y tế Việt Nam (Medicallaw) tổ chức quy tụ hơn 150 đại biểu trong và ngoài nước, tạo nên diễn đàn chuyên sâu tập trung riêng vào hoạt động M&A trong ngành Y tế.

Hội nghị cũng nhằm khẳng định vai trò tiên phong của Medicallaw trong tư vấn pháp lý chuyên sâu cho ngành y tế. Đồng thời định vị Medicallaw là đơn vị tiên phong về tư vấn M&A, thành lập doanh nghiệp và IPO lĩnh vực y tế tại Việt Nam.

Hội nghị quốc tế về Mua bán và Sáp nhập (M&A) trong ngành Y tế Việt Nam 2025.

Hội nghị quốc tế về M&A trong Y tế được tổ chức nhằm tạo diễn đàn đối thoại cởi mở giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp; hướng tới tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện khung pháp lý và thúc đẩy môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức trong - ngoài nước gặp gỡ, chia sẻ thông tin và thiết lập hợp tác, góp phần hình thành cộng đồng kết nối M&A trong lĩnh vực y tế.

Trong bối cảnh thị trường y tế toàn cầu và khu vực đang phát triển mạnh mẽ, hoạt động M&A trong y tế ngày càng sôi động nhằm giúp các doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới công nghệ và mở rộng mạng lưới dịch vụ. Tại Việt Nam, nhu cầu dịch vụ y tế chất lượng cao ngày càng gia tăng; chính sách của Nhà nước ngày càng cởi mở, khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực y tế. Điều này khiến Việt Nam được đánh giá là thị trường nhiều tiềm năng cho các thương vụ M&A.

PGS.TS.BS. Đặng Đức Nhu - cố vấn Medicallaw chia sẻ tại hội nghị.

Đặc biệt, các chuyên gia quốc tế cũng đã đưa ra báo cáo phân tích sự dịch chuyển dòng vốn vào lĩnh vực y tế tại châu Á và khu vực. Theo các chuyên gia, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhu cầu khám chữa bệnh mạnh, hệ thống y tế tư nhân phát triển nhanh và môi trường đầu tư ngày càng cởi mở. Đây là những yếu tố khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các thương vụ M&A y tế trong vài năm tới.

Dù vậy, hoạt động M&A trong ngành y tế tại Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Hành lang pháp lý chưa hoàn thiện; thủ tục hành chính còn phức tạp; các quy định về quản trị doanh nghiệp, định giá tài sản trong lĩnh vực y tế chưa đồng bộ… Những vấn đề này đã gây không ít khó khăn cho các thương vụ M&A.

Theo Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế Nguyễn Toàn Thắng, M&A trong ngành y tế đang trở thành một công cụ chiến lược giúp hệ sinh thái y tế phát triển nhanh và bền vững hơn. Yêu cầu đặt ra là sự minh bạch, chuyên nghiệp và quản trị rủi ro pháp lý ở mức cao nhất. “Chỉ khi quy trình pháp lý, kiểm toán, định giá và tiêu chuẩn vận hành được chuẩn hóa, doanh nghiệp mới sẵn sàng bước vào sân chơi đầu tư - hợp tác - IPO” - ông Nguyễn Toàn Thắng bày tỏ.

Đại diện Medicallaw ký kết biên bản ghi nhớ với đối tác.

PGS.TS.BS. Đặng Đức Nhu - cố vấn Medicallaw nhận định, M&A trong lĩnh vực y tế phức tạp hơn hầu hết các ngành khác đó là vì các yếu tố nhạy cảm như nhân sự chuyên môn cao, danh mục thuốc và trang thiết bị, bảo hiểm y tế, hệ thống phòng cháy chữa cháy, tiêu chuẩn môi trường, cùng toàn bộ hồ sơ pháp lý đặc thù của cơ sở khám chữa bệnh... “Vì thế, việc có pháp lý rõ ràng, chắc chắn là rất quan trọng” - PGS.TS.BS. Đặng Đức Nhu nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, Medicallaw đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác, qua đó xây dựng hệ sinh thái đa ngành kết nối pháp lý - chứng khoán - dược phẩm - thiết bị y tế - nhà đầu tư, góp phần gia tăng dòng vốn vào ngành y tế. Medicallaw đồng thời trao tặng 50 triệu đồng cùng 100 chiếc đồng hồ thông minh cho Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.