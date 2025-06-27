Hơn 150 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế thiết bị y tế tại Hà Nội

K-MED Expo 2025 và Triển lãm Quốc tế thiết bị Y tế Hà Nội 2025, do Hiệp hội Công nghiệp thiết bị y tế Hàn Quốc (KMDIA), Trung tâm Hội nghị và triển lãm Hàn Quốc (Kintex), Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Cơ quan Đánh giá và thẩm định bảo hiểm Y tế Hàn Quốc (HIRA) phối hợp cùng Công ty Exporum Vietnam tổ chức.

Sự kiện còn có sự đồng hành và bảo trợ chuyên môn từ Bộ Y tế Việt Nam, Hội Thiết bị Y tế Việt Nam, Quỹ Đổi mới Y tế Daegu Gyeongbuk (K-MEDIHUB), Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cùng Cơ quan Đánh giá và Thẩm định Bảo hiểm Y tế Hàn Quốc (HIRA).

K-MED Expo 2025 và Triển lãm Quốc tế thiết bị Y tế Hà Nội 2025 chính thức diễn ra từ ngày 10/7.

Triển lãm có sự tham gia của hơn 100 gian hàng trưng bày các sản phẩm từ thiết bị chẩn đoán, phẫu thuật, vật liệu trị liệu, thiết bị nha khoa đến linh kiện thiết bị y tế của các thương hiệu danh tiếng đến từ Hàn Quốc và Đông Nam Á. Trong đó, các sản phẩm nổi bật như máy đo huyết áp tự động, máy đo đường huyết, máy đo nồng độ oxy trong máu, cùng các thiết bị y tế trong ngành làm đẹp như thiết bị chăm sóc da, phẫu thuật thẩm mỹ và thiết bị làm đẹp không xâm lấn sẽ được giới thiệu.

Với sự góp mặt của các tổ chức lớn trong và ngoài nước, triển lãm không chỉ tạo cầu nối giao thương trong lĩnh vực thiết bị y tế mà còn mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

K-Med Expo 2025 không chỉ không gian cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và dịch vụ mà còn mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư mới với đối tác và các chuyên gia quốc tế. Trong khuôn khổ sự kiện, sẽ có các hoạt động bên lề như các buổi gặp gỡ doanh nghiệp, khu trưng bày các sản phẩm sáng tạo và mới nhất trong ngành, các cuộc họp kết nối giao thương cao cấp giữa doanh nghiệp hai nước.

Ngoài hoạt động chính là triển lãm, K-Med Expo 2025 còn tổ chức các hoạt động hội thảo quốc tế chuyên ngành với sự phối hợp của các đơn vị như Hiệp hội Thiết bị Y tế Hàn Quốc, Hiệp hội Thiết bị Y tế Việt Nam, Bộ Y tế Việt Nam, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS), Quỹ Đổi mới Y tế Daegu Gyeongbuk (K-MEDI Hub), Cơ quan Đánh giá và Thẩm định Bảo hiểm Y tế Hàn Quốc (HIRA) và các hiệp hội chuyên ngành khác.

Đây sẽ là dịp để các chuyên gia trong nước và quốc tế cập nhật các xu hướng mới trong nhập khẩu, xuất khẩu thiết bị y tế giữa hai nước, thông tin về thị trường và quy định quản lý thiết bị y tế tại Hàn Quốc và Việt Nam.

Các chương trình hội thảo còn tổ chức các phiên đối thoại giữa cơ quan quản lý hai nước và bàn tròn dành cho doanh nghiệp xuất khẩu, góp phần thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường hiệu quả hơn.

Theo đại diện ban tổ chức, trong mùa tổ chức trước các hoạt động bên lề này đã góp phần tạo nên hàng trăm lượt mua hàng và giúp nhiều doanh nghiệp Việt Nam kết nối thành công với những tên tuổi lớn quốc tế. Tại mùa tổ chức này, với nhiều hoạt động thiết thực, sự kiện được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều ý tưởng sáng tạo và công nghệ tiên tiến, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành y tế.

K-MED Expo 2025 và Triển lãm Quốc tế thiết bị Y tế Hà Nội 2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 12/7/2025, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hanoi - Cung Văn hóa Hữu nghị (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).