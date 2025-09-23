Siêu bão Ragasa đổ bộ: Bộ Y tế yêu cầu ứng phó ở mức cao nhất

Dự báo vị trí và hướng di chuyển siêu bão Ragasa lúc 7h sáng 23-9 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 7h sáng nay, tâm siêu bão Ragasa đang ở khu vực phía đông bắc của bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 860km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì cường độ cấp 17 (202-220km/h), giật trên cấp 17.

Sáng nay, cơ quan khí tượng Việt Nam đã phát tin bão khẩn cấp đối với cơn bão Ragasa.

Dự báo từ gần sáng 25-9, vùng ven biển từ Quảng Ninh - Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12.

Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Để chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa, Bộ Y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ; các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó.

Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế về việc chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa, lũ; chủ động rà soát kế hoạch, phương án phòng chống bão lũ và triển khai công tác phòng, chống, ứng phó bão lũ phù hợp với diễn biến thiên tai, yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Trong trường hợp bão ảnh hưởng đến đất liền, tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24h; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân...

Các đơn vị triển khai các phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ; chủ động sơ tán, bảo vệ người, tài sản ở những vùng thấp, trũng có nguy cơ bị ngập úng, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

Sau bão, tiếp tục tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nước sạch, công tác an toàn thực phẩm; sắp xếp, ổn định các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân sau mưa lũ.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình thiệt hại, nhu cầu, khả năng bảo đảm của địa phương và đề xuất hỗ trợ khi vượt quá khả năng, gửi về Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn trương, nghiêm túc, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn, đảm bảo công tác khám chữa bệnh trong và sau bão, lũ.