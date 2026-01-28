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Nhận diện đúng nguy cơ để phòng ngừa hiệu quả virus Nipah

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

07:48 | 28/01/2026
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Gần đây, thông tin về các ca bệnh do virus Nipah xuất hiện ở Ấn Độ đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng là hiểu đúng bản chất dịch bệnh và tuân thủ các khuyến cáo y tế.
Tìm hiểu về Virus Nipah đang gây lo ngại tại Ấn Độ Nghiên cứu mới nhất xác định được nguồn gốc Covid-19? WHO cảnh báo COVID-19 có dấu hiệu quay trở lại khi tỷ lệ tiêm chủng giảm mạnh

Nhận diện đúng nguy cơ để phòng ngừa hiệu quả virus Nipah
Cần hiểu đúng bản chất dịch bệnh và tuân thủ khuyến cáo y tế.

Phân tích của bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ mức độ nguy cơ cũng như cách phòng ngừa hiệu quả đối với virus Nipah.

“Virus Nipah không phải là virus mới, nó đã được ghi nhận từ những năm 1990 và luôn gắn với môi trường hoang dã, nhất là loài dơi. Đặc điểm quan trọng nhất của virus này là đường lây truyền rất hạn chế. Con người có thể nhiễm bệnh khi tiếp xúc trực tiếp với dơi, ăn thịt dơi hoặc sử dụng trái cây, thực phẩm bị dơi nhiễm bệnh tiết nước bọt”, bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết.

Nhận diện đúng nguy cơ để phòng ngừa hiệu quả virus Nipah
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo bác sĩ Khanh, chính đặc điểm này khiến Nipah khác hoàn toàn với SARS-CoV-2. Covid-19 là virus hoàn toàn mới lây nhanh qua đường hô hấp còn Nipah là virus cổ điển, chủ yếu lây từ động vật sang người. Hai loại này không thể so sánh với nhau về mức độ lây lan.

Thực tế các đợt dịch Nipah từng xảy ra tại Ấn Độ, chuyên gia này chỉ ra rằng các ca bệnh thường tập trung ở những vùng có thói quen sinh hoạt đặc thù như sử dụng nhựa cây tươi hoặc trái cây bị dơi ăn dở. Khi những thói quen này được kiểm soát, các ổ dịch nhanh chóng được khoanh vùng và dập tắt. Do đó, cần nhìn vào nguồn lây để phòng bệnh, không nên quá tập trung vào triệu chứng.

Ở góc độ dự phòng, các biện pháp được xem là chìa khóa vẫn xoay quanh thay đổi hành vi sinh hoạt. Người dân cần thực hiện ăn chín, uống sôi, rửa sạch, gọt vỏ trái cây; tuyệt đối không sử dụng trái cây có dấu hiệu bị dơi, chim gặm nhấm; tránh uống nhựa cây tươi chưa qua chế biến. Đồng thời hạn chế tiếp xúc với dơi ăn quả, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng sau khi tiếp xúc hoặc giết mổ động vật.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh khẳng định: “Chỉ cần người dân không tiếp xúc với dơi, không ăn trái cây bị nhiễm bẩn, nguy cơ nhiễm virus Nipah sẽ giảm xuống rất nhiều. Đây cũng là nguyên tắc an toàn thực phẩm cơ bản, không chỉ đề phòng Nipah mà còn nhiều bệnh khác”.

Ông cũng lưu ý, việc hoang mang quá mức có thể dẫn đến phản ứng tiêu cực, trong khi điều cần thiết là bình tĩnh, tiếp nhận thông tin chính thống và tuân thủ hướng dẫn của ngành y tế. “Ngành y tế đã quen với các bệnh lây từ động vật sang người như cúm gia cầm H5N1 hay Nipah. Khi đường lây được kiểm soát, virus sẽ không có cơ hội thích nghi để lây lan trong cộng đồng”, bác sĩ Khanh nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, Nipah là bệnh nguy hiểm nhưng không phải mối đe dọa thường trực đối với cộng đồng nếu các biện pháp dự phòng được thực hiện nghiêm túc, từ sớm từ xa.

Theo Bộ Y tế, virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có nguồn gốc từ động vật, chủ yếu là dơi ăn quả. Bệnh có tỷ lệ tử vong cao, dao động từ 40-75%, hiện chưa có vaccine và thuốc đặc trị đặc hiệu. Về mặt lâm sàng, bệnh do virus Nipah gây ra thường khởi phát với các triệu chứng không đặc hiệu như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng. Khi bệnh tiến triển nặng, người bệnh có thể chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức, co giật và viêm não cấp tính.

Về mặt dịch tễ, virus Nipah lây truyền chủ yếu từ động vật sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với dơi hoặc tiêu thụ thực phẩm, trái cây bị nhiễm nước bọt của dơi. Một số trường hợp hiếm hoi ghi nhận lây từ người sang người nhưng chỉ xảy ra khi tiếp xúc rất gần với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân.
https://nhandan.vn/
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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HKD 0 3221 3424
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KRW 0 0 0
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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