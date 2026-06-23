Chương trình này nhằm góp phần triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, theo đó chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong y tế, đưa các giải pháp công nghệ hỗ trợ theo dõi sức khỏe trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người dân trong đời sống hằng ngày.

Ông Lê Xuân Trường - Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông, Ngành hàng Trải nghiệm Di động, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam

Theo ông Lê Xuân Trường - Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông, Ngành hàng Trải nghiệm Di động, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam thì: “Sức khỏe ngày càng được người dân quan tâm và xác định là nền tảng quan trọng cho chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, việc duy trì các hành vi có lợi cho sức khỏe đòi hỏi những giải pháp hỗ trợ hiệu quả, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của từng người dân. Thông qua sự hợp tác lần này, Samsung mong muốn phát huy thế mạnh về công nghệ và đổi mới sáng tạo để góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân chủ động theo dõi và cải thiện sức khỏe hằng ngày thông qua các thiết bị đeo như Galaxy Watch8 series và ứng dụng Samsung Health, giúp người dân hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân, từ đó hình thành, duy trì lối sống lành mạnh, chủ động phòng bệnh”.

Ông Vũ Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế

Đại diện cho Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế, ông Vũ Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm cho rằng: “Chương trình “Chăm sóc sức khỏe chủ động mỗi ngày - Vì một Việt Nam khỏe mạnh” hướng tới lan tỏa mạnh mẽ nhận thức và hành động về chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng. Chúng tôi mong muốn mỗi người dân trở thành chủ thể trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của chính mình, từ đó góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn, phù hợp với định hướng chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.”

Giải chạy cộng đồng Galaxy Run vừa được tổ chức vào ngày 21/6 vừa qua

Cụ thể, sau khi chương trình truyền thông “Chăm sóc sức khoẻ chủ động mỗi ngày – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” được triển khai thì ngay trong tháng 6 này, giải chạy cộng đồng đã được tổ chức với sự đồng hành của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương và Báo điện tử VNExpress.

Với tên gọi Giải chạy cộng đồng Galaxy Run, sự kiện thu hút hơn 5.000 người tham dự. Đây là sáng kiến nhằm khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen vận động thông qua việc ứng dụng đa dạng các thiết bị công nghệ tự chọn nhằm theo dõi sức khỏe cá nhân, tạo động lực duy trì thói quen vận động mỗi ngày.

Một Việt Nam khỏe mạnh

Dự kiến trong tháng 7 và tháng 8 tới, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp với Samsung Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao năng lực truyền thông về chăm sóc sức khỏe chủ động trong bối cảnh chuyển đổi số.

Một trong những hoạt động trọng tâm là Hội thảo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố trên cả nước. Hội thảo dự kiến quy tụ khoảng 300 đại biểu đến từ CDC của 34 tỉnh, thành phố. Tại đây, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về đổi mới công tác truyền thông – giáo dục sức khỏe đáp ứng yêu cầu đặt ra trong Luật Phòng bệnh 2025; được cập nhật các xu hướng mới của truyền thông số, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ số và các thiết bị đồng hồ thông minh Galaxy Watch series trong theo dõi, quản lý sức khỏe, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hoạt động trọng tâm tiếp theo cũng được dự kiến tổ chức trong năm nay là hội thảo chuyên đề dành cho sinh viên tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề "Theo dõi sức khoẻ thông minh - Bắt đầu từ hôm nay", hội thảo sẽ cung cấp thông tin về cách thức ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe chủ động, theo dõi các chỉ số theo dõi sức khỏe nhằm giúp các bạn xây dựng thói quen tự chăm sóc sức khỏe của bản thân. Đồng thời, đi kèm các hoạt động trải nghiệm thực tế bên lề nhằm tăng cường sự tham gia của sinh viên và lan tỏa thông điệp sống khỏe trong cộng đồng.

Chương trình truyền thông “Chăm sóc sức khỏe chủ động mỗi ngày - Vì một Việt Nam khỏe mạnh” nhằm giúp người dân thực hành các hành vi có lợi cho sức khỏe, từng bước hình thành lối sống lành mạnh và chủ động phòng bệnh trong cộng đồng. Sự hợp tác giữa hai bên thể hiện nỗ lực huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, đồng thời phát huy vai trò của công nghệ số trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, kiến thức và các giải pháp chăm sóc sức khỏe một cách thuận lợi và hiệu quả.