Chương trình ưu đãi đặc biệt nhân mùa Worldcup 2026

Đáng chú ý, để đáp ứng nhu cầu của các tín đồ môn thể thao vua, Samsung AI TV sở hữu nhiều tính năng tối ưu cho trải nghiệm xem World Cup như Chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode) nâng cấp hình ảnh, âm thanh; Chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller), Trợ lý Vision AI Companion giải đáp mọi thông tin về trận đấu… Đặc biệt đi cùng với các khuyến mãi hấp dẫn nhân dịp ưu đãi đặc biệt này người dùng có thể dễ dàng thăng hạng toàn diện trải nghiệm xem bóng đá với thiết bị đến từ thương hiệu TV số 1 toàn cầu 20 năm liên tiếp và dẫn đầu thị trường Việt Nam suốt 12 năm liền.

Khách hàng sẽ có cơ hội nhận ưu đãi lên đến 26 triệu đồng khi mua TV Micro RGB

Cụ thể chương trình ưu đãi “Samsung AI TV đỉnh cao - Tiên phong đón Cúp Thế giới” được áp dụng cho các sản phẩm AI TV mới gồm Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, Crystal UHD, The Frame với ưu đãi lên đến 26 triệu, thăng hạng toàn diện trải nghiệm xem World Cup với ngân sách tiết kiệm.

Ngoài 3 năm bảo hành, trả góp 0% lãi suất, tặng loa thanh S700D, loa tranh LS60D và gói ứng dụng giải trí, khách mua hàng còn nhận thêm ưu đãi lên đến 300.000 đồng khi lắp đặt Internet Viettel với tốc độ Gigabits, mang đến trải nghiệm mượt mà để không bỏ lỡ bất kỳ nhịp bóng nào.

Ngoài ra, khi mua sắm loa tháp (Sound Tower), người dùng cũng nhận được ưu đãi tặng kèm micro để sẵn sàng bung nhạc hết nấc, bật chất cuồng nhiệt xuyên suốt mùa giải.

Hay Mini LED

Thông qua mối quan hệ hợp tác với các nền tảng OTT tại Việt Nam, Samsung cũng tiếp tục đa dạng hoá nội dung cho người dùng. Trong đó, VTVgo sẽ đưa các sự kiện thể thao như World Cup 2026 và các chương trình quốc gia lên hệ sinh thái Samsung Smart TV. VieON cung cấp thêm nội dung giải trí, còn FPT Play tập trung vào các giải đấu thể thao như Ngoại hạng Anh.

Các tính năng tối ưu cho thể thao trên Samsung AI TV có gì?

Chế độ bóng đá AI (AI Soccer Mode) có khả năng nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tự động điều chỉnh độ mượt của các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ và làm nổi bật âm thanh cổ vũ từ khán đài. Tính năng này mang tới cho người xem cảm giác như đang theo dõi trực tiếp tại sân vận động.

Chế độ tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller), cho phép AI phân tích và tách riêng tiếng bình luận, âm thanh khán giả và tiếng sân vận động để người dùng tùy chỉnh theo sở thích. Công nghệ AI nâng cấp vượt trội (AI Upscaling Pro) hỗ trợ nâng cấp nội dung lên gần chuẩn 4K với độ chi tiết và độ tương phản cao hơn khi xem trên màn hình lớn.

Công nghệ AI nâng cấp vượt trội (AI Upscaling Pro) hỗ trợ nâng cấp nội dung lên gần chuẩn 4K với độ chi tiết và độ tương phản vượt trội, giúp tối ưu trải nghiệm xem trên màn hình lớn.

Đáng chú ý Samsung AI TV sở hữu nhiều tính năng tối ưu cho trải nghiệm xem World Cup như Chế độ Bóng đá AI

Ngoài ra, trợ lý Vision AI Companion (VAC) tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo Bixby, Microsoft Copilot và Gemini, có thể trả lời nhanh các câu hỏi của người dùng, như tỷ lệ bảo vệ khung thành thành công của một thủ môn suốt mùa giải, số lượng bàn thắng của một cầu thủ, dự đoán kết quả trận đấu dựa trên tương quan lực lượng, tỉ lệ thắng trước đây… Với mỗi câu trả lời, trợ lý VAC còn cung cấp thêm các video, hình ảnh liên quan để trải nghiệm tìm kiếm thông tin trở nên trực quan, phong phú hơn.

Bên cạnh các tính năng AI, thì tín đồ bóng đá cũng có thể khuếch đại trải nghiệm âm thanh bằng việc kết hợp AI TV với loa thanh, loa tháp Samsung khi thưởng thức các trận đấu trong khuôn khổ World Cup. Thông qua tính năng Q-symphony, người dùng có thể đồng bộ loa TV với loa thanh, từ đó gia tăng số kênh âm thanh và tái tạo trải nghiệm âm thanh vòm phủ khắp mọi khu vực trong phòng. Công nghệ Âm thanh thích ứng độc quyền của Samsung phân tích môi trường phòng và nội dung để tối ưu hoá chất lượng âm thanh, mang lại trải nghiệm vừa “đã mắt” vừa “đã tai”.

Trong khi đó với các dòng sản phẩm loa tháp (Sound Tower) như ST50F hay ST40F, người dùng còn có thể trực tiếp thể hiện tình yêu và sự cổ vũ cuồng nhiệt thông qua việc đổi màu đèn LED trên loa theo màu cờ của đội tuyển yêu thích.

Với nhiều tính năng hình ảnh, âm thanh được tối ưu cho trải nghiệm xem bóng đá, Samsung AI TV và các sản phẩm âm thanh từ Samsung sẽ mang lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Mỹ, Canada và Mexico đến với mọi gia đình.

Chi tiết xem thêm tại https://www.samsung.com/vn/tvs/all-tvs/?new-2026-tvs