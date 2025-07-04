Trải nghiệm phim điện ảnh bon tấn cùng Samsung AI TV “siêu to khổng lồ”

Cụ thể, chuỗi hoạt động quảng bá dự án phim điện ảnh Superman sẽ diễn ra tại Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông (Hà Nội) và Trung tâm thương mại Vincom Landmark 81 (TP.HCM) từ ngày 03/07 đến 20/07/2025 bằng màn hình cực đại Samsung AI TV 98 inch.

Bộ phim điện ảnh Superman đánh dấu sự trở lại của đạo diễn James Gunn ở đề tài sở trường là siêu anh hùng. Đồng thời, bộ phim cũng mang đến một hình tượng Superman hoàn toàn mới, do nam diễn viên David Corenswet thủ vai.

Đồng hành cùng DC Studios trong quá trình quảng bá bộ phim lần này Samsung được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều trải nghiệm đột phá nhờ ưu thế công nghệ vượt trội trong lĩnh vực thiết bị nghe nhìn.

Là thương hiệu TV số 1 thế giới trong 19 năm liên tiếp, Samsung sẽ góp phần giúp hình ảnh Superman trở nên hấp dẫn, mới mẻ, thông qua màn hình cực đại xứng danh huyền thoại. Từ đó đáp ứng kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ siêu anh hùng này.

“Với thế mạnh về công nghệ Vision AI, kích thước màn hình cực đại và thư viện Art Store, Samsung AI TV 2025 sẽ mở ra một thế giới siêu anh hùng choáng ngợp, đắm chìm cho tất cả khán giả. Chúng tôi tin người dùng sẽ được truyền cảm hứng từ hình tượng Superman thông qua các sản phẩm nghe nhìn của Samsung, để không chỉ hoà mình vào câu chuyện mà còn tin tưởng hơn vào những giá trị tốt đẹp mà nhân vật này mang lại”. Đại diện Samsung chia sẻ.

Samung và đối tác cũng tổ chức minigame “Check-in Superman huyền thoại - Rinh Samsung Super Big TV 98 inch cực đại”

Nhân dịp này, Samung và đối tác cũng tổ chức minigame “Check-in Superman huyền thoại - Rinh Samsung Super Big TV 98 inch cực đại” diễn ra từ ngày 03/07 đến 20/07/2025. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động hợp tác quảng bá “bom tấn” Superman.

Tại các khu vực trưng bày được đặt tại sảnh trước của Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông (Hà Nội) và Trung tâm thương mại Vincom Landmark 81 (TP.HCM), từ ngày 03/07 đến 20/07/2025, Samsung cũng bố trí không gian trưng bày mô hình Pháo Đài Cô Độc của Superman, với mô phỏng kích thước thực tế giúp người dùng hình dung kích cỡ TV khổng lồ.

Được biết, với kích thước cực đại kết hợp cùng công nghệ Supersize Picture Enhancer sẽ tối ưu hình ảnh cho màn hình siêu lớn bằng AI, góp phần giảm nhiễu, tăng cường độ sắc nét và tăng cường màu đen thông minh. Nhờ đó, hình ảnh siêu anh hùng Superman và những trận chiến gay cấn với thế thực phản diện sẽ hiện lên cực kỳ sống động, sắc nét và tuyệt hảo không kém chất lượng rạp chiếu phim.

Không gian trưng bày mô hình Pháo Đài Cô Độc và mô hình màn hình cực đại Samsung AI TV

Song song cùng hoạt động trải nghiệm Samsung AI TV màn hình cực đại, Samsung còn tổ chức minigame “Check-in Superman huyền thoại - Rinh Samsung Super Big TV 98 inch cực đại” từ ngày 03/07 đến 20/07/2025. Người tham gia tới không gian trưng bày mô hình Pháo Đài Cô Độc của góc trưng bày Superman, nơi đang trưng bày mô hình màn hình cực đại Samsung AI TV tại hai trung tâm thương mại ở Hà Nội và TP.HCM có thể ghi lại hình ảnh hoặc video tương tác và chia sẻ công khai trên trang Facebook/TikTok/Instagram cá nhân.

Bài đăng để ở chế độ công khai kèm các hashtag #SamsungAITV2025 #SamsungSuperBigTV #Superman.Người tham gia sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận link bài tham gia dưới bài đăng thông báo chính thức của chương trình trên trang Facebook Samsung Việt Nam hoặc Warner Bros. Pictures (VN).

BTC sẽ lựa chọn 3 bài dự thi có điểm số cao nhất dựa trên các tiêu chí gồm: lượt tương tác (lượt xem, phản ứng, bình luận, chia sẻ), sự hiện diện của sản phẩm Samsung AI TV và sự sáng tạo trong trang phục, tạo dáng để trao thưởng.

Giải Nhất của chương trình là 01 TV Samsung UHD 98 inch UA98DU9000KXXV trị giá 74,9 triệu đồng.

Hai giải Nhì, mỗi giải là 01 loa tranh Samsung Music Frame trị giá 7,9 triệu đồng.

Kết quả dự kiến công bố vào ngày 31/07/2025.