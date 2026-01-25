Samsung ra mắt Galaxy A07 5G tại Việt Nam: Màn hình 120Hz, pin 6.000mAh, tích hợp công nghệ AI hiện đại

Samsung Galaxy A07 5G chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam

Samsung Galaxy A07 5G được trang bị pin dung lượng 6.000mAh, cao hơn khoảng 120% so với mức pin phổ biến trong cùng phân khúc. Dung lượng pin lớn giúp thiết bị đáp ứng nhu cầu xem video, giải trí và sử dụng liên tục trong thời gian dài, giảm tần suất sạc trong ngày.

Mặt trước của máy là màn hình tràn viền kích thước 6,7 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm cuộn và chuyển cảnh mượt mà hơn. Thiết bị cũng hỗ trợ chế độ High Brightness với độ sáng tối đa 800 nits, giúp nội dung hiển thị rõ ràng khi sử dụng ngoài trời.

Samsung Galaxy A07 5G được trang bị pin dung lượng 6.000mAh

Máy có độ dày 8,2mm, trọng lượng 199g. Mặt trước sử dụng kính cường lực hai lớp, trong khi mặt lưng được hoàn thiện bằng vật liệu Glass Fiber Reinforced Polymer nhằm tăng độ bền và khả năng chống trầy xước trong quá trình sử dụng.

Về khả năng chụp ảnh, Galaxy A07 5G sở hữu cụm camera kép phía sau gồm: camera chính 50MP và camera đo chiều sâu 2MP, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cơ bản và chia sẻ nội dung trên mạng xã hội. Camera trước 8MP phục vụ selfie và gọi video, với khả năng tái tạo hình ảnh rõ nét trong điều kiện ánh sáng thông thường.

Samsung Galaxy A07 5G được trang bị cụm camera kép đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cơ bản

Thiết bị sử dụng vi xử lý sản xuất trên tiến trình 6nm, hướng tới sự cân bằng giữa hiệu năng và mức tiêu thụ điện năng, đáp ứng tốt các tác vụ hằng ngày và giải trí như lướt web, xem video, chơi game…

Samsung Galaxy A07 5G đạt chuẩn kháng bụi và nước IP54, đủ khả năng bảo vệ thiết bị trước các tình huống như mưa nhẹ hoặc môi trường bụi bẩn.

Samsung Galaxy A07 5G được tích hợp các tính năng AI cơ bản, bao gồm Google Gemini và Khoanh tròn để tìm kiếm với Google. Người dùng có thể kích hoạt Gemini thông qua phím cạnh bên để hỗ trợ xử lý tác vụ trên cả ứng dụng hệ thống và ứng dụng bên thứ ba.

Samsung Galaxy A07 5G được tích hợp các tính năng AI cơ bản

Gemini Live cho phép tương tác bằng giọng nói, trong khi Khoanh tròn để tìm kiếm hỗ trợ truy xuất nhanh thông tin từ hình ảnh, văn bản hoặc nội dung hiển thị trên màn hình.

Samsung cũng cam kết hỗ trợ Galaxy A07 5G sáu thế hệ nâng cấp hệ điều hành Android và sáu năm cập nhật bảo mật. Thiết bị chạy One UI 8.0 ngay khi xuất xưởng, đi kèm các nâng cấp về quyền riêng tư và bảo mật, với hệ thống Samsung Knox Vault bảo vệ dữ liệu cá nhân thông qua phần cứng chuyên dụng.

Tại Việt Nam, Samsung Galaxy A07 5G được bán với giá 4.390.000 đồng cho phiên bản 4GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Máy có ba tùy chọn màu sắc gồm Đen Bóng Đêm, Xanh Ngọc Bích và Tím Ngân Hà. Sản phẩm chính thức lên kệ tại các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc từ ngày 19/01/2026.