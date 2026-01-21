REDMI Note 15 Series chạm mốc 30.000 máy chỉ sau 3 ngày mở bán

Trong đó, đáng chú ý nhất là phiên bản REDMI Note 15 Pro 5G ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng, hơn 86% khi so sánh với thế hệ tiền nhiệm, phản ánh niềm tin ngày càng tăng của người dùng đối với dòng sản phẩm REDMI Note, sẵn sàng xuống tiền để sở hữu phiên bản cao cấp hơn.

Kết quả này đến từ sự thấu hiểu nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người dùng Việt, khi Xiaomi không ngừng hoàn thiện chất lượng sản phẩm, với điểm nhấn mới là chuẩn độ bền dẫn đầu phân khúc - REDMI Titan, bên cạnh trải nghiệm sử dụng toàn diện vốn có của dòng REDMI Note. Đồng thời, cũng đến từ chính sách hậu mãi vượt trội trong phân khúc, với thời gian bảo hành lên đến 4 năm cùng các gói bảo vệ mở rộng, góp phần củng cố giá trị sử dụng lâu dài cho người dùng.

Chia sẻ về thành tích đáng chú ý này, ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, cho biết: “Trong suốt nhiều năm, REDMI Note luôn được người dùng Việt Nam lựa chọn nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, camera, hiệu năng, pin và mức giá hợp lý. Với REDMI Note 15 Series, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm toàn diện đó, đồng thời bổ sung các tiêu chuẩn về độ bền nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình sử dụng thực tế. Thành tích doanh số trong những ngày đầu mở bán cho thấy tuy người dùng ngày càng khắt khe hơn trong lựa chọn smartphone, nhưng vẫn đánh giá cao những sản phẩm mang lại giá trị sử dụng tương xứng với chất lượng và mức giá.”

REDMI Note 15 Pro+ 5G là phiên bản cao cấp nhất của dòng REDMI Note 15 Series với chuẩn kháng bụi và nước IP66, IP68, IP69 và IP69K

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REDMI Note 15 Series được định hướng là thế hệ nâng cấp tập trung vào độ bền và trải nghiệm sử dụng thực tế, phản ánh rõ nhu cầu của người dùng Việt Nam. Trên nền tảng những giá trị cốt lõi của dòng REDMI Note, thế hệ mới tiếp tục mở rộng giới hạn về độ bền, đồng thời duy trì trải nghiệm sử dụng toàn diện trong phân khúc.

Điểm nhấn của REDMI Note 15 Series nằm ở chuẩn độ bền REDMI Titan, được nâng cấp từ cấu trúc bên trong đến vật liệu hoàn thiện, giúp thiết bị chịu va đập tốt hơn, hạn chế hư hỏng trong quá trình sử dụng hằng ngày và đảm bảo khả năng vận hành ổn định theo thời gian.

REDMI Note 15 Pro 5G cũng được trang bị chuẩn kháng bụi và nước IP66, IP68, IP69 và IP69K

Trên hai phiên bản REDMI Note 15 Pro+ 5G và REDMI Note 15 Pro 5G, thiết bị đạt đồng thời các chuẩn kháng bụi và nước IP66, IP68, IP69 và IP69K, cho phép sử dụng ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Các phiên bản này cũng đạt chứng nhận SGS Premium Performance 5 sao, với khả năng chịu rơi ở độ cao lên đến 2,5m, trong khi mặt trước được bảo vệ bởi kính Corning Gorilla Glass Victus 2, góp phần hạn chế trầy xước và hư hỏng do va đập.

Bên cạnh độ bền, REDMI Note 15 Series mang đến trải nghiệm hiển thị và nhiếp ảnh nổi bật với màn hình AMOLED độ sáng cao và camera AI 200MP thế hệ mới, hỗ trợ quay video 4K. Hoàn thiện trải nghiệm sử dụng là nền tảng hiệu năng ổn định với các vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 trên REDMI Note 15 Pro+ 5G và MediaTek Dimensity 7400-Ultra trên REDMI Note 15 Pro 5G, kết hợp hệ thống tản nhiệt Xiaomi IceLoop và Xiaomi HyperAI. Viên pin dung lượng lớn lên đến 6.580mAh, cùng công nghệ sạc nhanh Xiaomi HyperCharge lên đến 100W, giúp REDMI Note 15 Series duy trì khả năng hoạt động bền bỉ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong thời gian dài.

REDMI Note 15 5G và REDMI Note 15

REDMI Note 15 Series Việt Nam chính thức mở bán với nhiều cấu hình và mức giá, trải dài từ 5,99 triệu đồng đến 12,99 triệu đồng. Cụ thể:

REDMI Note 15 Pro+ 5G (gồm 3 lựa chọn màu sắc Đen, Xanh băng, Nâu mocha) bộ nhớ 12+256GB có giá bán chính thức là 12.990.000 đồng.

REDMI Note 15 Pro 5G (gồm 4 lựa chọn màu sắc Đen, Xanh băng, Xám titan, Tím khói), với 2 phiên bản bộ nhớ 8+256GB, 12+512GB, có giá lần lượt là 10.490.000 đồng và 12.490.000 đồng.

REDMI Note 15 Pro (gồm 3 lựa chọn màu sắc Đen, Xanh băng, Xám titan), với 2 phiên bản bộ nhớ 8+256GB, 12+256GB có giá lần lượt là 8.990.000 đồng và 10.090.000 đồng.

REDMI Note 15 5G (gồm 3 lựa chọn màu sắc Đen, Xanh băng, Tím khói), với 2 phiên bản bộ nhớ 6+128GB, 8+256GB có giá lần lượt là 7.490.000 đồng và 8.290.000 đồng.

REDMI Note 15 (gồm 4 lựa chọn màu sắc Đen, Xanh băng, Tím khói, Xanh lục), với 3 phiên bản bộ nhớ 6+128GB, 8+128GB, 8+256GB có giá lần lượt là 5.990.000 đồng, 6.490.000 đồng và 7.090.000 đồng.