Điện tử tiêu dùng

REDMI Note 15 Series chạm mốc 30.000 máy chỉ sau 3 ngày mở bán

Anh Thái

Anh Thái

15:44 | 21/01/2026
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Thành tích này của REDMI Note 15 Series tiếp tục nối dài hành trình thành công của dòng REDMI Note tại Việt Nam, mẫu smartphone tầm trung luôn được người dùng tin tưởng về chất lượng và liên tục phá vỡ các cột mốc doanh số qua từng năm.
Di Động Việt chính thức mở đặt trước Redmi Note 15 series REDMI Note 15 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam
REDMI Note 15 Series chạm mốc 30.000 máy chỉ sau 3 ngày mở bán
REDMI Note 15 Series chạm mốc 30.000 máy chỉ sau 3 ngày mở bán

Trong đó, đáng chú ý nhất là phiên bản REDMI Note 15 Pro 5G ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng, hơn 86% khi so sánh với thế hệ tiền nhiệm, phản ánh niềm tin ngày càng tăng của người dùng đối với dòng sản phẩm REDMI Note, sẵn sàng xuống tiền để sở hữu phiên bản cao cấp hơn.

Kết quả này đến từ sự thấu hiểu nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người dùng Việt, khi Xiaomi không ngừng hoàn thiện chất lượng sản phẩm, với điểm nhấn mới là chuẩn độ bền dẫn đầu phân khúc - REDMI Titan, bên cạnh trải nghiệm sử dụng toàn diện vốn có của dòng REDMI Note. Đồng thời, cũng đến từ chính sách hậu mãi vượt trội trong phân khúc, với thời gian bảo hành lên đến 4 năm cùng các gói bảo vệ mở rộng, góp phần củng cố giá trị sử dụng lâu dài cho người dùng.

Chia sẻ về thành tích đáng chú ý này, ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, cho biết: “Trong suốt nhiều năm, REDMI Note luôn được người dùng Việt Nam lựa chọn nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, camera, hiệu năng, pin và mức giá hợp lý. Với REDMI Note 15 Series, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm toàn diện đó, đồng thời bổ sung các tiêu chuẩn về độ bền nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình sử dụng thực tế. Thành tích doanh số trong những ngày đầu mở bán cho thấy tuy người dùng ngày càng khắt khe hơn trong lựa chọn smartphone, nhưng vẫn đánh giá cao những sản phẩm mang lại giá trị sử dụng tương xứng với chất lượng và mức giá.”

REDMI Note 15 Series chạm mốc 30.000 máy chỉ sau 3 ngày mở bán
REDMI Note 15 Pro+ 5G là phiên bản cao cấp nhất của dòng REDMI Note 15 Series với chuẩn kháng bụi và nước IP66, IP68, IP69 và IP69K

Có thể bạn chưa biết?

REDMI Note 15 Series được định hướng là thế hệ nâng cấp tập trung vào độ bền và trải nghiệm sử dụng thực tế, phản ánh rõ nhu cầu của người dùng Việt Nam. Trên nền tảng những giá trị cốt lõi của dòng REDMI Note, thế hệ mới tiếp tục mở rộng giới hạn về độ bền, đồng thời duy trì trải nghiệm sử dụng toàn diện trong phân khúc.

Điểm nhấn của REDMI Note 15 Series nằm ở chuẩn độ bền REDMI Titan, được nâng cấp từ cấu trúc bên trong đến vật liệu hoàn thiện, giúp thiết bị chịu va đập tốt hơn, hạn chế hư hỏng trong quá trình sử dụng hằng ngày và đảm bảo khả năng vận hành ổn định theo thời gian.

REDMI Note 15 Series chạm mốc 30.000 máy chỉ sau 3 ngày mở bán
REDMI Note 15 Pro 5G cũng được trang bị chuẩn kháng bụi và nước IP66, IP68, IP69 và IP69K

Trên hai phiên bản REDMI Note 15 Pro+ 5G và REDMI Note 15 Pro 5G, thiết bị đạt đồng thời các chuẩn kháng bụi và nước IP66, IP68, IP69 và IP69K, cho phép sử dụng ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Các phiên bản này cũng đạt chứng nhận SGS Premium Performance 5 sao, với khả năng chịu rơi ở độ cao lên đến 2,5m, trong khi mặt trước được bảo vệ bởi kính Corning Gorilla Glass Victus 2, góp phần hạn chế trầy xước và hư hỏng do va đập.

Bên cạnh độ bền, REDMI Note 15 Series mang đến trải nghiệm hiển thị và nhiếp ảnh nổi bật với màn hình AMOLED độ sáng cao và camera AI 200MP thế hệ mới, hỗ trợ quay video 4K. Hoàn thiện trải nghiệm sử dụng là nền tảng hiệu năng ổn định với các vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 trên REDMI Note 15 Pro+ 5G và MediaTek Dimensity 7400-Ultra trên REDMI Note 15 Pro 5G, kết hợp hệ thống tản nhiệt Xiaomi IceLoop và Xiaomi HyperAI. Viên pin dung lượng lớn lên đến 6.580mAh, cùng công nghệ sạc nhanh Xiaomi HyperCharge lên đến 100W, giúp REDMI Note 15 Series duy trì khả năng hoạt động bền bỉ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong thời gian dài.

REDMI Note 15 Series chạm mốc 30.000 máy chỉ sau 3 ngày mở bán
REDMI Note 15 Series chạm mốc 30.000 máy chỉ sau 3 ngày mở bán

REDMI Note 15 5G và REDMI Note 15

REDMI Note 15 Series Việt Nam chính thức mở bán với nhiều cấu hình và mức giá, trải dài từ 5,99 triệu đồng đến 12,99 triệu đồng. Cụ thể:

REDMI Note 15 Pro+ 5G (gồm 3 lựa chọn màu sắc Đen, Xanh băng, Nâu mocha) bộ nhớ 12+256GB có giá bán chính thức là 12.990.000 đồng.

REDMI Note 15 Pro 5G (gồm 4 lựa chọn màu sắc Đen, Xanh băng, Xám titan, Tím khói), với 2 phiên bản bộ nhớ 8+256GB, 12+512GB, có giá lần lượt là 10.490.000 đồng và 12.490.000 đồng.

REDMI Note 15 Pro (gồm 3 lựa chọn màu sắc Đen, Xanh băng, Xám titan), với 2 phiên bản bộ nhớ 8+256GB, 12+256GB có giá lần lượt là 8.990.000 đồng và 10.090.000 đồng.

REDMI Note 15 5G (gồm 3 lựa chọn màu sắc Đen, Xanh băng, Tím khói), với 2 phiên bản bộ nhớ 6+128GB, 8+256GB có giá lần lượt là 7.490.000 đồng và 8.290.000 đồng.

REDMI Note 15 (gồm 4 lựa chọn màu sắc Đen, Xanh băng, Tím khói, Xanh lục), với 3 phiên bản bộ nhớ 6+128GB, 8+128GB, 8+256GB có giá lần lượt là 5.990.000 đồng, 6.490.000 đồng và 7.090.000 đồng.

Chào đón Xuân Bính Ngọ, Xiaomi triển khai các chương trình ưu đãi đến hết ngày 28/02/2026. Theo đó, khách hàng mua REDMI Note 15 Series sẽ nhận được loạt ưu đãi với tổng giá trị lên đến 5 triệu đồng, bao gồm loa Xiaomi trị giá 1.270.000 đồng, áp dụng trả chậm 0%, trả trước 0 đồng, thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 2 triệu đồng.

Đồng thời, khách hàng mua sản phẩm trong thời gian này cũng được áp dụng chương trình bảo hành thiết bị trong vòng 2 năm và bảo hành rơi vỡ màn hình hoặc mặt lưng trong vòng 2 năm. Riêng 2 phiên bản REDMI Note 15 Pro 5G và REDMI Note 15 Pro+ 5G còn được bảo hành thêm lỗi vào nước trong vòng 2 năm và bảo hành pin lên đến 4 năm.

Khách hàng mua sản phẩm từ 01/03/2026 - 31/08/2026 sẽ được áp dụng chương trình bảo hành thiết bị trong vòng 18 tháng. Riêng 2 phiên bản REDMI Note 15 Pro 5G và REDMI Note 15 Pro+ 5G được bảo hành thêm lỗi vào nước, rơi vỡ màn hình hoặc mặt lưng trong vòng 1 năm. REDMI Note 15 Pro bảo hành thêm rơi vỡ màn hình hoặc mặt lưng trong vòng 1 năm.

Chi tiết về REDMI Note 15 Series vui lòng tham khảo tại đây.

Xiaomi REDMI Note 15 Sereis kỷ lục doanh số mới 30.000 máy sau 3 ngày mở bán smartphone tầm trung

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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AUD 17605 17878 18455
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EUR 29347 29567 30648
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HKD 0 3221 3424
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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CZK 0 1190 0
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MYR 0 6600 0
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NZD 0 14648 0
PHP 0 395 0
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THB 0 734.3 0
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SJC 9999 14500000 14500000 14800000
SBJ 13000000 13000000 14800000
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45

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Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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