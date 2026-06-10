Xiaomi 17T Series ghi nhận đà tăng trưởng 40%

Được biết, Xiaomi 17T Series mới ra mắt vào cuối tháng 5 vừa qua cùng những nâng cấp toàn diện từ hệ thống camera đồng phát triển cùng Leica với điểm nhấn Leica 5x Telephoto trên cả phiên bản tiêu chuẩn và Pro. Đặc biệt những cải tiến cả về hiệu năng, thiết kế, cùng các chính sách bán hàng và hậu mãi đều hướng đến trải nghiệm người dùng.

Sự thành công của Xiaomi 17T Series ngày hôm nay chính là sự tiếp nối thành công của dòng Xiaomi T trước đó, khi thế hệ Xiaomi 15T Series cũng đã từng ghi nhận mức tăng trưởng 50% trong năm 2025.

“Kết quả đặt trước của Xiaomi 17T Series ghi nhận tín hiệu tích cực tại thị trường Việt Nam, cho thấy sự đúng đắn của Xiaomi khi định hướng mang công nghệ chất lượng cao đến gần hơn với nhiều người dùng. Xiaomi 17T Series không chỉ là một thế hệ smartphone cận cao cấp mới, mà còn là lựa chọn xứng đáng trong tầm giá, mang lại sự cân bằng giữa nhiếp ảnh, hiệu năng, thiết kế và chế độ hậu mãi, tương xứng với giá trị người dùng đầu tư.” Ông Niu Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam chia sẻ.

Xiaomi 17T Pro

Với thông điệp “Bậc thầy Telephoto”, Xiaomi 17T Series tiếp tục lấy nhiếp ảnh di động làm trọng tâm trải nghiệm người dùng. Được đồng phát triển cùng Leica, dòng sản phẩm nổi bật với hệ thống camera Leica 5x Telephoto trên cả phiên bản tiêu chuẩn và Pro, mang đến khả năng chụp xa với chất lượng quang học và độ chi tiết cao, phù hợp cho nhiều thể loại như chân dung, đường phố, sân khấu và khoảnh khắc đời thường.

Bên cạnh đó, tính năng Leica Live Moment cho phép ghi lại những khoảnh khắc chuyển động ngắn giàu cảm xúc, mở rộng khả năng kể chuyện bằng hình ảnh và hỗ trợ người dùng sáng tạo nội dung linh hoạt hơn.

Xiaomi 17T

Không chỉ tập trung vào nhiếp ảnh, Xiaomi 17T Series còn được phát triển toàn diện với hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế hiện đại cùng các tùy chọn màu sắc mới, đáp ứng đa dạng phong cách và nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Và để tri ân người dùng, Xiaomi tiếp tục kéo dài chương trình ưu đãi trực tiếp 3.500.000 đồng dành cho toàn bộ dòng sản phẩm đến hết ngày 21/06/2026. Chương trình ưu đãi này cùng với hạn mức thu cũ đổi mới lên đến 3.000.000 đồng mang đến thêm cơ hội để người dùng sở hữu sản phẩm với mức giá tốt cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn.

Bên cạnh đó, khách hàng khi mua Xiaomi 17T Series còn được hưởng chương trình bảo hành Premium với thời hạn lên đến 24 tháng khi mua sản phẩm từ ngày 29/5 đến ngày 30/6. Ngoài thời gian này, sản phẩm sẽ được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 18 tháng.

Đi kèm với đó là chương trình bảo hành màn hình rơi vỡ trong vòng 6 tháng, bảo hành tại nhà tại 6 thành phố lớn, hỗ trợ điện thoại dự phòng trong thời gian sản phẩm được sửa chữa theo chính sách bảo hành, cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng VIP xuyên suốt thời hạn bảo hành. Ngoài ra, khách hàng sở hữu Xiaomi 17T Series còn có cơ hội nhận thêm các quyền lợi số như 4 tháng sử dụng Spotify Premium và 3 tháng dùng thử Google AI Pro.

Xiaomi 17T Series

Hiện Xiaomi 17T Series đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam thông qua các kênh bán mi.com, Shopee, Lazada, TikTok Shop, Xiaomi Store và hệ thống bán lẻ trên toàn quốc với giá bán lẻ lần lượt như sau:

Xiaomi 17T có ba tùy chọn màu sắc gồm Đen, Tím và Trắng Ngọc, với giá bán 20.090.000 đồng dành cho Xiaomi 17T 12GB + 256GB đi kèm với đó là ưu đãi giảm 3.500.000 đồng còn 16.590.000 đồng. Phiên bản Xiaomi 17T 12GB + 512GB có giá 20.990.000 đồng và giá sau ưu đãi còn 17.490.000 đồng.

Phiên bản Xiaomi 17T Pro cũng có ba tùy chọn màu sắc gồm Đen, Xanh Thẫm, và Tím Trầm, cùng 3 phiên bản bộ nhớ. Trong đó, Xiaomi 17T Pro 12GB + 256GB có giá 23.990.000 đồng, giá ưu đãi sau giảm còn 20.490.000 đồng. Xiaomi 17T Pro 12GB + 512GB có giá 24.990.000 đồng, giá ưu đãi sau giảm còn 21.490.000 đồng. Và cuối cùng là Xiaomi 17T Pro 12GB + 1TB có giá 26.990.000 đồng, giá ưu đãi sau giảm còn 23.490.000 đồng.

Chi tiết về sản phẩm và chương trình ưu đãi xem thêm tại đây.