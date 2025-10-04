Điện tử tiêu dùng
Mobile

Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?

Anh Thái

Anh Thái

10:21 | 04/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Với những nâng cấp mạnh mẽ từ camera Leica 5x Telephoto, màn hình siêu sáng đến Xiaomi HyperOS tích hợp AI, bộ đôi Xiaomi 15T Series bản nâng cấp của thế hệ trước mà còn mang đến hàng loạt nâng cấp ấn tượng, khẳng định vị thế mới trong phân khúc và mở ra chuẩn mực trải nghiệm flagship cận cao cấp.
Xiaomi 15T Series chính thức ra mắt với nhiều cải tiến đáng chú ý Xiaomi 14T series chính thức ra mắt tại Việt Nam Xiaomi chính thức ra mắt bộ đôi Xiaomi 13T series với giá từ 11 triệu đồng
Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?
Đầu tiên đó chính là camera Leica 5x Telephoto trên phiên bản Xiaomi 15T Pro

Ống kính Leica 5X Telephoto: mang chuẩn Pro xuống cận cao cấp

Có thể nói, suốt từ dòng Mi 9T Series cho đến nay, sau 7 thế hệ, dòng Xiaomi T Series đã liên tục đạt được những cột mốc mới. Đáng chú ý là từ Xiaomi 12T Series đến nay, Xiaomi đã tập trung nâng cấp camera, đặc biệt là đến Xiaomi 13T Series, Xiaomi đã lần đầu tiên hợp tác với thương hiệu Leica, mở ra kỷ nguyên nhiếp ảnh di động mới. Và đến hôm nay, sau 3 thế hệ, với sự đồng hành của thương hiệu máy ảnh hàng đầu thế giới, dòng Xiaomi T Series ngày càng chứng tỏ được vị thế của mình trong việc mang đến trải nghiệm chụp ảnh bằng smartphone ngày càng hoàn thiện hơn.

Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?
Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?
Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?

Người dùng có thể dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc ở xa với chi tiết rõ nét và màu sắc chân thực

Đáng chú ý, ở thế hệ Xiaomi 15T Series lần này, nhà sản xuất không chỉ kế thừa toàn bộ những thành tựu của các thế hệ tiền nhiệm mà còn nâng cấp với loạt tính năng flagship khác.

Đầu tiên đó chính là camera Leica 5x Telephoto trên phiên bản Xiaomi 15T Pro. Đây là lần đầu tiên công nghệ này có mặt trên dòng Xiaomi T Series, mang đến khả năng zoom quang học 5x, zoom lossless 10x và mở rộng đến 20x với UltraZoom 2.0. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc ở xa với chi tiết rõ nét và màu sắc chân thực tiệm cận các sản phẩm cao cấp.

Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?
Một bức ảnh được chụp từ Xiaomi 15T Pro bởi NAG Anton Đạt

Đánh giá về camera của Xiaomi 15T Pro, NAG Anton Đạt cho biết: “Xiaomi 15T Pro với camera được cải tiến hơn so với thế hệ tiền nhiệm nên bắt khoảnh khắc rất tốt. Với cụm camera được đồng phát triển bởi Leica, bạn không chỉ có được một chất ảnh đẹp, ấn tượng, mà còn dễ dàng bắt được những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống với độ sắc nét và chi tiết cao.”

Được trang bị ống kính Leica VARIO-SUMMILUX, cảm biến Light Fusion 900 trên camera chính cùng công nghệ zoom quang học 5x telephoto, Xiaomi 15T Pro kết hợp với thuật toán xử lý hình ảnh AISP 2.0 ứng dụng AI để mang lại khả năng chụp ảnh ấn tượng, giữ trọn chi tiết và màu sắc trung thực ở mọi khoảng cách. Đặc biệt, khi chụp cận cảnh, ở khoảng cách lấy nét tối thiểu là 3cm thì telephoto sẽ trở thành công cụ sáng tạo để người dùng có thể dễ dàng đóng mở khung hình một cách linh hoạt. Việc chuyển đổi mượt mà giữa góc rộng, tiêu chuẩn và telephoto một cách tự động mà không làm giảm chất lượng hình ảnh là một trong những cải tiến vô cùng thú vị mà người dùng rất nên trải nghiệm thử.

Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?
Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?

Là phiên bản cao cấp hơn nên bên cạnh camera telephoto tiềm vọng 50MP, thì Xiaomi 15T Pro cũng được trang bị camera góc siêu rộng 12MP cùng camera selfie 32MP chất lượng cao.

Là phiên bản cao cấp hơn nên bên cạnh camera telephoto tiềm vọng 50MP, thì Xiaomi 15T Pro cũng được trang bị camera góc siêu rộng 12MP cùng camera selfie 32MP chất lượng cao.

Tương tự, “người anh em song sinh” Xiaomi 15T cũng được đồng chế tác bởi đội ngũ Leica. Với cảm biến Light Fusion 800 camera tele ở tiêu cự 46mm, đảm bảo khả năng nhiếp ảnh ấn tượng.

Về khả năng quay video, Xiaomi 15T Series tiếp tục nâng tầm trải nghiệm. Trên bản 15T Pro, người dùng có thể quay 8K 30fps, 4K 120fps và định dạng 10-bit Log với LUT, mở ra khả năng hậu kỳ chuyên nghiệp ngay trên smartphone. Đặc biệt, cả Xiaomi 15T và 15T Pro đều hỗ trợ quay HDR10+ ở mọi tiêu cự, mang lại hình ảnh sống động với độ chi tiết ấn tượng.

Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?
Là phiên bản cao cấp hơn nên bên cạnh camera telephoto tiềm vọng 50MP, thì Xiaomi 15T Pro cũng được trang bị camera góc siêu rộng 12MP cùng camera selfie 32MP chất lượng cao.
Là phiên bản cao cấp hơn nên bên cạnh camera telephoto tiềm vọng 50MP, thì Xiaomi 15T Pro cũng được trang bị camera góc siêu rộng 12MP cùng camera selfie 32MP chất lượng cao.

Người anh em Xiaomi 15T cũng được đồng chế tác bởi đội ngũ Leica, với cảm biến Light Fusion 800 camera tele ở tiêu cự 46mm, đảm bảo khả năng nhiếp ảnh ấn tượng.

Có thể nói, sự đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống camera đã giúp Xiaomi 15T Series tự tin khẳng định chất lượng hình ảnh trong mọi bối cảnh, từ những môn thể thao tốc độ, những buổi hòa nhạc, concert, sân khấu biểu diễn cho đến những khoảnh khắc đời thường giản dị đầy cảm xúc.

Thiết kế với độ hoàn thiện cao cấp hơn

Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?
Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?

Xiaomi 15T Series

Chúng ta có thể thấy cụm camera trên Xiaomi 15T Series dù giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc, nhưng đã được nâng tầm với chất liệu và màu sắc sang trọng. Sự khác biệt nằm ở vị trí đèn flash: trên Xiaomi 15T Pro được đặt bên ngoài, trong khi bản tiêu chuẩn tích hợp gọn trong cụm camera.

Về khung viền, ở Xiaomi 15T, Xiaomi sử dụng khung viền và mặt lưng được làm từ sợi thủy tinh, nhờ vậy mà trọng lượng tổng thể có phần nhẹ hơn phiên bản Pro, chỉ 194 gram. Trong khi đó, ở phiên bản cao cấp hơn, Xiaomi đã sử dụng khung viền bằng nhôm chắc chắn mang lại cảm giác cầm nắm cao cấp hơn, với trọng lượng chuẩn 210gram.

Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?
Xiaomi 15T Pro sở hữu Vàng Mocha (Mocha Gold) sang trọng

Năm nay, Xiaomi 15T Series thu hút sự chú ý với tông vàng làm màu chủ đạo: Xiaomi 15T có phiên bản Vàng Hồng (Rose Gold), trong khi Xiaomi 15T Pro sở hữu Vàng Mocha (Mocha Gold), bên cạnh các tùy chọn cơ bản như Đen và Xám. Phiên bản Gold trên Xiaomi 15T Series khi kết hợp cùng các thiết bị đeo thông minh như Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition và Xiaomi Openwear Stereo Pro đã tạo thành bộ sưu tập Gold Collection sang trọng. Thiết kế đồng bộ với đường nét tinh giản và khung viền bo tròn mềm mại cũng mang đến “làn gió mới”, tạo nên sự khác biệt rõ rệt của Xiaomi 15T Series với thế hệ tiền nhiệm.

Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?
Xiaomi 15T sở hữu phiên bản Vàng Hồng (Rose Gold)

Bao trùm toàn bộ mặt trước là kính Corning® Gorilla® Glass 7i chống trầy xước gấp đôi so với thế hệ trước, kết hợp khả năng chống bụi và nước IP68 cũng như khả năng ‘lặn ở độ sâu’ 3 mét mang đến trải nghiệm thú vị hơn cho người dùng. Theo Xiaomi thì cả Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro đều sở hữu kích thước màn hình lớn nhất từ trước đến nay trên dòng Xiaomi T Series với kích thước 6.83 inch, đi kèm độ sáng tối dềudđa 3.200 nits, hỗ trợ HDR10+ và Dolby Vision. Đặc biệt, viền màn hình siêu mỏng đều 4 cạnh chỉ 1,5mm trên Xiaomi 15T Series nhờ công nghệ LIPO mang đến trải nghiệm hiển thị gần như không viền.

Một điểm khác trên Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro đó chính là tần số quét, ở phiên bản tiêu chuẩn 15T màn hình đạt tần số quét 120Hz, trong khi trên Xiaomi 15T Pro là 144Hz, mang lại trải nghiệm cuộn lướt và chơi game mượt mà hơn.

Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?
Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?

Trải nghiệm Xiaomi HyperOS 3 hoàn toàn mới

Chia sẻ về các cải tiến mới về hệ điều hành trên bộ đôi Xiaomi 15T Series, anh Thành Đạt đến từ VnReview cho biết:“Không chỉ cải tiến về camera trên bộ đôi Xiaomi 15T Series, nhất là camera telephoto trên Xiaomi 15T Pro. Xiaomi còn mang đến nhiều nâng cấp đáng giá khác, có thể kể đến một diện mạo hoàn toàn mới với Xiaomi HyperOS 3. Mỗi chi tiết giao diện đều được chăm chút, tinh giản nhưng vẫn tinh tế, cachs bố trí biểu tượng, bảng màu, đến hiệu ứng chuyển động, đảm bảo vừa đẹp mắt vừa trực quan. Người dùng cũng có thể dễ dàng cá nhân hóa với widget thông minh hay theme mới đầy cá tính.”

Nhiều trải nghiệm thú vị

Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?
Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?

Xiaomi Astral Communication cho phép hai điện thoại Xiaomi 15T Series kết nối với nhau mà không cần đến sự hiện diện của mạng di động hay Wi-Fi

Một tính năng cực kỳ thú vị khác chỉ có trên Xiaomi 15T Series đó chính là khả năng kết nối đột phá với Xiaomi Astral Communication. Đây là tính năng lần đầu tiên được ra mắt, giúp người dùng có thể đàm thoại trực tiếp giữa hai máy Xiaomi 15T Series với nhau mà không cần tới sự hiện diện của mạng di động hay Wi-Fi. Với khả năng kết nối ở phạm vi tối đa lên đến 1.9km trên bản Pro và 1.3km trên bản tiêu chuẩn, người dùng Xiaomi 15T Series sẽ dễ dàng giữ liên lạc với bạn bè, người thân trong môi trường rừng núi, sa mạc hay khu vực hẻo lánh.

Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?
Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?

Xiaomi đã tích hợp sâu bộ công cụ AI vào Xiaomi HyperOS 2 trên bộ đôi Xiaomi 15T Series, phục vụ nhu cầu chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp

Đáng chú ý năm nay Xiaomi đã tích hợp sâu bộ công cụ AI vào Xiaomi HyperOS 2 trên bộ đôi Xiaomi 15T Series, phục vụ nhu cầu chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp và phục vụ tối đa công việc lẫn đời sống hàng ngày. Để hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh, Xiaomi 15T Series trang bị các tính năng hữu ích như tăng cường độ nét, mở rộng hình ảnh, xóa vật thể thông minh, tự động tạo video ngắn (AI film). Ngoài ra, các tác vụ đời sống khác như tóm tắt văn bản, ghi chú tự động và dịch thuật thời gian thực,... cũng trở nên dễ dàng hơn với Xiaomi HyperAI thế hệ mới. Đặc biệt, trợ lý thông minh Google Gemini cũng được tích hợp sâu để biến Xiaomi 15T Series trở thành một trợ thủ đắc lực mọi lúc mọi nơi. Qua đó, người dùng có thể sử dụng điện thoại để ghi chép tự động, thông dịch tức thì, chỉnh sửa và sáng tạo hình ảnh nâng cao, thậm chí tùy biến hình nền động theo sở thích cá nhân… dễ dàng.

Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?
Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?

Xiaomi trang bị Dimensity 8400-Ultra trên Xiaomi 15T và Dimensity 9400+ trên Xiaomi 15T Pro

Để có thể cân được tất cả các nhiệm vụ kể trên, Xiaomi đã trang bị cho bộ đôi sản phẩm mới vi xử lý mạnh mẽ đến từ nhà MediaTek, lần lượt là Dimensity 9400+ trên phiên bản Xiaomi 15T Pro và Dimensity 8400-Ultra trên Xiaomi 15T. Trong đó, Dimensity 9400+ được sản xuất trên tiến trình 3nm, tốc độ lên đến 3.73GHz cùng GPU Immortalis-G925 MC12 và NPU 890, mang lại hiệu suất mạnh mẽ và khả năng xử lý đa dạng tác vụ mượt mà. Còn Dimensity 8400-Ultra có tiến trình 4nm, giúp xử lý mượt mà từ các tác vụ thường ngày đến những tính năng ứng dụng AI. Cả hai thiết bị đều hỗ trợ LPDDR5X + UFS 4.1, kết hợp hệ thống tản nhiệt Xiaomi 3D IceLoop giúp duy trì hiệu suất cao ngay cả khi chơi các game nặng hay sử dụng máy trong thời gian dài.

Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?
Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?

Xiaomi 15T Series sở hữu viên pin 5.500mAh, lớn nhất trong lịch sử dòng Xiaomi T Series

Xiaomi 15T Series sở hữu viên pin 5.500mAh, lớn nhất trong lịch sử dòng Xiaomi T Series, mang lại thời lượng sử dụng ấn tượng. Đi kèm là công nghệ sạc nhanh 90W và sạc không dây 50W trên bản Pro, cùng chuẩn sạc 67W trên Xiaomi 15T, giúp việc tái nạp pin trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Xiaomi cho biết, họ cũng sử dụng hệ thống quản lý pin Surge G1 để gia tăng tuổi thọ cho pin, giúp máy vẫn giữ được trên 80% dung lượng viên pin sau 1.600 chu kỳ. Riêng bản Pro được bổ sung chip sạc Surge P3, mang đến 64 lớp bảo vệ an toàn toàn diện.

“Xét trong phân khúc cận cao cấp, Xiaomi 15T Series mang lại trải nghiệm khá cân bằng về nhiều mặt, từ thiết kế, hiệu suất, pin và đa dạng tính năng AI. Hệ thống camera chính của máy hoạt động ổn định trong cả điều kiện đủ sáng và thiếu sáng. Tuy vậy, camera góc siêu rộng vẫn cần cải thiện về độ chi tiết.” Nhà báo Trần Thế Anh, báo Dân trí.
Xiaomi Xiaomo 15T Series đồng chế tác camera Leica Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro những nâng cấp trên Xiaomi 15T Series

Bài liên quan

Nâng tầm trải nghiệm nhà thông minh, Xiaomi ra mắt loạt sản phẩm gia dụng Mijia

Nâng tầm trải nghiệm nhà thông minh, Xiaomi ra mắt loạt sản phẩm gia dụng Mijia

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái AIoT tại Việt Nam

Xiaomi 15T Series chính thức ra mắt với nhiều cải tiến đáng chú ý

Xiaomi 15T Series chính thức ra mắt với nhiều cải tiến đáng chú ý

Có thể bạn quan tâm

nubia NEO 3 GT 5G chính thức ra mắt, ghidấu sự trở lại với Saigon Phantom

nubia NEO 3 GT 5G chính thức ra mắt, ghidấu sự trở lại với Saigon Phantom

Điện tử tiêu dùng
Sau các phiên bản đen và vàng, ZTE mang đến thị trường dòng nubia NEO 3 GT 5G tông trắng, hướng đến người dùng yêu thích màu trắng, tinh giản nhưng vẫn có nét cá tính, khác biệt.
Huawei ra mắt loạt đồng hồ thông minh thế hệ mới HUAWEI WATCH GT 6 Series

Huawei ra mắt loạt đồng hồ thông minh thế hệ mới HUAWEI WATCH GT 6 Series

E-Fashion
Cũng nhân dịp này, Nhóm kinh doanh tiêu dùng Huawei Việt Nam cũng trình làng đồng hồ thông minh cao cấp HUAWEI WATCH Ultimate thế hệ thứ hai.
nubia Air siêu mỏng, sắp ra mắt có gì?

nubia Air siêu mỏng, sắp ra mắt có gì?

Điện tử tiêu dùng
Theo nhà sản xuất thì với độ mỏng chỉ 5,9mm, nubia Air được trang bị màn hình phủ kính cường lực Gorilla Glass 7i, và bao trùm toàn bộ thân máy là khung nhôm hợp kim, máy cũng có khả năng kháng nước và viên pin có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di động hằng ngày.
Samsung ra mắt Samsung Galaxy Tab A11

Samsung ra mắt Samsung Galaxy Tab A11

Mobile
Theo Công ty Điện tử Samsung Việt Nam, Galaxy Tab A11 được thiết kế để nâng tầm trải nghiệm giải trí và làm việc hàng ngày với hiệu năng mạnh mẽ, trải nghiệm Galaxy hoàn toàn mới và độ bền thích ứng với mọi nhu cầu, lướt web, xem phim trực tuyến, kết nối với bạn bè…
Chiếc iPhone Air Aurora xanh ngọc lục bảo độc bản đầu tiên trên thế giới được chế tác như thế nào?

Chiếc iPhone Air Aurora xanh ngọc lục bảo độc bản đầu tiên trên thế giới được chế tác như thế nào?

E-Fashion
Việc này giúp cho Nhà chế tác Thắng Eric (G’Ace International) tiếp tục hành trình khẳng định vị thế trên bản đồ chế tác xa xỉ toàn cầu, và ông đã dành 94 giờ để biến nguyên bản chiếc iPhone Air đầu tiên trên thế giới trở thành độc bản. Trong suốt 94 giờ chế tác liên tục, chiếc iPhone Air nguyên bản đã biến thành một tuyệt phẩm xa xỉ mang tên iPhone Air EMERALD, nằm trong bộ sưu tập giới hạn AURORA và được đánh số thứ tự 379/499.
Xem thêm

Đọc nhiều

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
34°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
32°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
33°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
26°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
21°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
22°C
Hà Giang

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
35°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
31°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
23°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 31°C
mưa cường độ nặng
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
35°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
32°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
32°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
31°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
23°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mây rải rác
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
21°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16882 17152 17741
CAD 18370 18646 19271
CHF 32513 32897 33539
CNY 0 3470 3830
EUR 30334 30608 31645
GBP 34747 35140 36078
HKD 0 3259 3462
JPY 172 176 182
KRW 0 17 19
NZD 0 15071 15656
SGD 19923 20205 20731
THB 731 794 848
USD (1,2) 26110 0 0
USD (5,10,20) 26152 0 0
USD (50,100) 26180 26215 26420
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,200 26,200 26,420
USD(1-2-5) 25,152 - -
USD(10-20) 25,152 - -
EUR 30,529 30,553 31,709
JPY 175.71 176.03 183.38
GBP 35,072 35,167 35,997
AUD 17,174 17,236 17,680
CAD 18,595 18,655 19,185
CHF 32,794 32,896 33,581
SGD 20,091 20,153 20,779
CNY - 3,659 3,757
HKD 3,340 3,350 3,433
KRW 17.36 18.1 19.43
THB 777.32 786.92 837.06
NZD 15,066 15,206 15,561
SEK - 2,767 2,848
DKK - 4,085 4,203
NOK - 2,607 2,683
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,871.99 - 6,587.69
TWD 784.57 - 944.01
SAR - 6,937.87 7,262.37
KWD - 84,171 89,092
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,240 26,250 26,420
EUR 30,373 30,495 31,581
GBP 34,892 35,032 35,971
HKD 3,329 3,342 3,444
CHF 32,543 32,674 33,557
JPY 175.24 175.94 183.10
AUD 17,101 17,170 17,690
SGD 20,141 20,222 20,737
THB 792 795 829
CAD 18,588 18,663 19,149
NZD 15,127 15,607
KRW 18 19.70
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26350 26350 26420
AUD 17067 17167 17775
CAD 18536 18636 19237
CHF 32684 32714 33601
CNY 0 3669.7 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30499 30529 31555
GBP 34973 35023 36134
HKD 0 3390 0
JPY 175.48 175.98 183.03
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.159 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15178 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20074 20204 20936
THB 0 759.1 0
TWD 0 870 0
XAU 13580000 13580000 13780000
XBJ 11500000 11500000 13780000
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,420
USD20 26,200 26,250 26,420
USD1 23,904 26,250 26,420
AUD 17,115 17,215 18,353
EUR 30,650 30,650 32,012
CAD 18,482 18,582 19,921
SGD 20,151 20,301 20,801
JPY 175.94 177.44 182.32
GBP 35,057 35,207 36,045
XAU 13,578,000 0 13,782,000
CNY 0 3,554 0
THB 0 794 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,660 ▲80K 13,860 ▲80K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 13,260 ▲60K 13,560 ▲60K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,180 ▲60K 13,530 ▲60K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,130 ▲60K 13,480 ▲60K
Nguyên liệu 99.99 12,760 ▲60K 12,960 ▲60K
Nguyên liệu 99.9 12,710 ▲60K 12,910 ▲60K
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,900 ▲60K 13,500 ▲60K
Trang sức 99.9 12,890 ▲60K 13,490 ▲60K
NL 99.99 12,750 ▲60K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,750 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,260 ▲60K 13,560 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,260 ▲60K 13,560 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,260 ▲60K 13,560 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 13,660 ▲80K 13,860 ▲80K
Miếng SJC Nghệ An 13,660 ▲80K 13,860 ▲80K
Miếng SJC Hà Nội 13,660 ▲80K 13,860 ▲80K
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,366 ▲8K 13,862 ▲80K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,366 ▲8K 13,863 ▲80K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,323 ▲8K 135 ▼1207K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,323 ▲8K 1,351 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,295 ▲8K 1,325 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 126,188 ▲792K 131,188 ▲792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,035 ▲600K 99,535 ▲600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,759 ▲544K 90,259 ▲544K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,483 ▲488K 80,983 ▲488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,905 ▲466K 77,405 ▲466K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,908 ▲334K 55,408 ▲334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Cập nhật: 04/10/2025 23:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Bộ Tài chính tổ chức nhiều sự kiện nổi bật trong Quý III/2025

Bộ Tài chính tổ chức nhiều sự kiện nổi bật trong Quý III/2025

'Kiệt tác âm nhạc' WICKED phần 2 ra mắt trailer mới

Hơn 13.000 vận động viên tham gia giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2025

Hơn 13.000 vận động viên tham gia giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2025

Hải quan đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện pháp luật hướng tới mô hình Hải quan số

Hải quan đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện pháp luật hướng tới mô hình Hải quan số

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
PolySecure - công nghệ Việt giúp tự chủ sản xuất giấy nền in tiền polymer

PolySecure - công nghệ Việt giúp tự chủ sản xuất giấy nền in tiền polymer

Sora 2 của OpenAI tạo cơn sốt video AI siêu chân thực, khơi dậy cuộc tranh luận về an toàn và sáng tạo

Sora 2 của OpenAI tạo cơn sốt video AI siêu chân thực, khơi dậy cuộc tranh luận về an toàn và sáng tạo

Chưa có doanh nghiệp nào chính thức đăng ký kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam

Chưa có doanh nghiệp nào chính thức đăng ký kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam

Cơn sốt trung tâm dữ liệu ở Ấn Độ hiện ra sao?

Cơn sốt trung tâm dữ liệu ở Ấn Độ hiện ra sao?

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Intech Solar tổ chức hội thảo

Intech Solar tổ chức hội thảo 'Xanh hóa năng lượng' thúc đẩy chuyển đổi bền vững

Đại học Bách khoa Hà Nội thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Đại học Bách khoa Hà Nội thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

BUV là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top giải thưởng Đổi mới Trí tuệ nhân tạo châu Á

BUV là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top giải thưởng Đổi mới Trí tuệ nhân tạo châu Á

Phát động cuộc thi trực tuyến

Phát động cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025'

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Bộ Tài chính tổ chức nhiều sự kiện nổi bật trong Quý III/2025

Bộ Tài chính tổ chức nhiều sự kiện nổi bật trong Quý III/2025

Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025

Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm dù Chính phủ Mỹ đóng cửa

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm dù Chính phủ Mỹ đóng cửa

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Dragon Golf Links được vinh danh

Dragon Golf Links được vinh danh 'Top 10 Sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất'

FPT lọt Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam

FPT lọt Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam

'Sân chơi xanh cho tương lai em' thu hút đông đảo học sinh tham gia

Công bố Top 16 cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow năm 2025

Công bố Top 16 cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow năm 2025

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng