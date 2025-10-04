Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?

Đầu tiên đó chính là camera Leica 5x Telephoto trên phiên bản Xiaomi 15T Pro

Ống kính Leica 5X Telephoto: mang chuẩn Pro xuống cận cao cấp

Có thể nói, suốt từ dòng Mi 9T Series cho đến nay, sau 7 thế hệ, dòng Xiaomi T Series đã liên tục đạt được những cột mốc mới. Đáng chú ý là từ Xiaomi 12T Series đến nay, Xiaomi đã tập trung nâng cấp camera, đặc biệt là đến Xiaomi 13T Series, Xiaomi đã lần đầu tiên hợp tác với thương hiệu Leica, mở ra kỷ nguyên nhiếp ảnh di động mới. Và đến hôm nay, sau 3 thế hệ, với sự đồng hành của thương hiệu máy ảnh hàng đầu thế giới, dòng Xiaomi T Series ngày càng chứng tỏ được vị thế của mình trong việc mang đến trải nghiệm chụp ảnh bằng smartphone ngày càng hoàn thiện hơn.

Người dùng có thể dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc ở xa với chi tiết rõ nét và màu sắc chân thực

Đáng chú ý, ở thế hệ Xiaomi 15T Series lần này, nhà sản xuất không chỉ kế thừa toàn bộ những thành tựu của các thế hệ tiền nhiệm mà còn nâng cấp với loạt tính năng flagship khác.

Đầu tiên đó chính là camera Leica 5x Telephoto trên phiên bản Xiaomi 15T Pro. Đây là lần đầu tiên công nghệ này có mặt trên dòng Xiaomi T Series, mang đến khả năng zoom quang học 5x, zoom lossless 10x và mở rộng đến 20x với UltraZoom 2.0. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc ở xa với chi tiết rõ nét và màu sắc chân thực tiệm cận các sản phẩm cao cấp.

Một bức ảnh được chụp từ Xiaomi 15T Pro bởi NAG Anton Đạt

Đánh giá về camera của Xiaomi 15T Pro, NAG Anton Đạt cho biết: “Xiaomi 15T Pro với camera được cải tiến hơn so với thế hệ tiền nhiệm nên bắt khoảnh khắc rất tốt. Với cụm camera được đồng phát triển bởi Leica, bạn không chỉ có được một chất ảnh đẹp, ấn tượng, mà còn dễ dàng bắt được những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống với độ sắc nét và chi tiết cao.”

Được trang bị ống kính Leica VARIO-SUMMILUX, cảm biến Light Fusion 900 trên camera chính cùng công nghệ zoom quang học 5x telephoto, Xiaomi 15T Pro kết hợp với thuật toán xử lý hình ảnh AISP 2.0 ứng dụng AI để mang lại khả năng chụp ảnh ấn tượng, giữ trọn chi tiết và màu sắc trung thực ở mọi khoảng cách. Đặc biệt, khi chụp cận cảnh, ở khoảng cách lấy nét tối thiểu là 3cm thì telephoto sẽ trở thành công cụ sáng tạo để người dùng có thể dễ dàng đóng mở khung hình một cách linh hoạt. Việc chuyển đổi mượt mà giữa góc rộng, tiêu chuẩn và telephoto một cách tự động mà không làm giảm chất lượng hình ảnh là một trong những cải tiến vô cùng thú vị mà người dùng rất nên trải nghiệm thử.

Là phiên bản cao cấp hơn nên bên cạnh camera telephoto tiềm vọng 50MP, thì Xiaomi 15T Pro cũng được trang bị camera góc siêu rộng 12MP cùng camera selfie 32MP chất lượng cao.

Là phiên bản cao cấp hơn nên bên cạnh camera telephoto tiềm vọng 50MP, thì Xiaomi 15T Pro cũng được trang bị camera góc siêu rộng 12MP cùng camera selfie 32MP chất lượng cao.

Tương tự, “người anh em song sinh” Xiaomi 15T cũng được đồng chế tác bởi đội ngũ Leica. Với cảm biến Light Fusion 800 camera tele ở tiêu cự 46mm, đảm bảo khả năng nhiếp ảnh ấn tượng.

Về khả năng quay video, Xiaomi 15T Series tiếp tục nâng tầm trải nghiệm. Trên bản 15T Pro, người dùng có thể quay 8K 30fps, 4K 120fps và định dạng 10-bit Log với LUT, mở ra khả năng hậu kỳ chuyên nghiệp ngay trên smartphone. Đặc biệt, cả Xiaomi 15T và 15T Pro đều hỗ trợ quay HDR10+ ở mọi tiêu cự, mang lại hình ảnh sống động với độ chi tiết ấn tượng.

Người anh em Xiaomi 15T cũng được đồng chế tác bởi đội ngũ Leica, với cảm biến Light Fusion 800 camera tele ở tiêu cự 46mm, đảm bảo khả năng nhiếp ảnh ấn tượng.

Có thể nói, sự đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống camera đã giúp Xiaomi 15T Series tự tin khẳng định chất lượng hình ảnh trong mọi bối cảnh, từ những môn thể thao tốc độ, những buổi hòa nhạc, concert, sân khấu biểu diễn cho đến những khoảnh khắc đời thường giản dị đầy cảm xúc.

Thiết kế với độ hoàn thiện cao cấp hơn

Xiaomi 15T Series

Chúng ta có thể thấy cụm camera trên Xiaomi 15T Series dù giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc, nhưng đã được nâng tầm với chất liệu và màu sắc sang trọng. Sự khác biệt nằm ở vị trí đèn flash: trên Xiaomi 15T Pro được đặt bên ngoài, trong khi bản tiêu chuẩn tích hợp gọn trong cụm camera.

Về khung viền, ở Xiaomi 15T, Xiaomi sử dụng khung viền và mặt lưng được làm từ sợi thủy tinh, nhờ vậy mà trọng lượng tổng thể có phần nhẹ hơn phiên bản Pro, chỉ 194 gram. Trong khi đó, ở phiên bản cao cấp hơn, Xiaomi đã sử dụng khung viền bằng nhôm chắc chắn mang lại cảm giác cầm nắm cao cấp hơn, với trọng lượng chuẩn 210gram.

Xiaomi 15T Pro sở hữu Vàng Mocha (Mocha Gold) sang trọng

Năm nay, Xiaomi 15T Series thu hút sự chú ý với tông vàng làm màu chủ đạo: Xiaomi 15T có phiên bản Vàng Hồng (Rose Gold), trong khi Xiaomi 15T Pro sở hữu Vàng Mocha (Mocha Gold), bên cạnh các tùy chọn cơ bản như Đen và Xám. Phiên bản Gold trên Xiaomi 15T Series khi kết hợp cùng các thiết bị đeo thông minh như Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition và Xiaomi Openwear Stereo Pro đã tạo thành bộ sưu tập Gold Collection sang trọng. Thiết kế đồng bộ với đường nét tinh giản và khung viền bo tròn mềm mại cũng mang đến “làn gió mới”, tạo nên sự khác biệt rõ rệt của Xiaomi 15T Series với thế hệ tiền nhiệm.

Xiaomi 15T sở hữu phiên bản Vàng Hồng (Rose Gold)

Bao trùm toàn bộ mặt trước là kính Corning® Gorilla® Glass 7i chống trầy xước gấp đôi so với thế hệ trước, kết hợp khả năng chống bụi và nước IP68 cũng như khả năng ‘lặn ở độ sâu’ 3 mét mang đến trải nghiệm thú vị hơn cho người dùng. Theo Xiaomi thì cả Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro đều sở hữu kích thước màn hình lớn nhất từ trước đến nay trên dòng Xiaomi T Series với kích thước 6.83 inch, đi kèm độ sáng tối dềudđa 3.200 nits, hỗ trợ HDR10+ và Dolby Vision. Đặc biệt, viền màn hình siêu mỏng đều 4 cạnh chỉ 1,5mm trên Xiaomi 15T Series nhờ công nghệ LIPO mang đến trải nghiệm hiển thị gần như không viền.

Một điểm khác trên Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro đó chính là tần số quét, ở phiên bản tiêu chuẩn 15T màn hình đạt tần số quét 120Hz, trong khi trên Xiaomi 15T Pro là 144Hz, mang lại trải nghiệm cuộn lướt và chơi game mượt mà hơn.

Trải nghiệm Xiaomi HyperOS 3 hoàn toàn mới

Chia sẻ về các cải tiến mới về hệ điều hành trên bộ đôi Xiaomi 15T Series, anh Thành Đạt đến từ VnReview cho biết:“Không chỉ cải tiến về camera trên bộ đôi Xiaomi 15T Series, nhất là camera telephoto trên Xiaomi 15T Pro. Xiaomi còn mang đến nhiều nâng cấp đáng giá khác, có thể kể đến một diện mạo hoàn toàn mới với Xiaomi HyperOS 3. Mỗi chi tiết giao diện đều được chăm chút, tinh giản nhưng vẫn tinh tế, cachs bố trí biểu tượng, bảng màu, đến hiệu ứng chuyển động, đảm bảo vừa đẹp mắt vừa trực quan. Người dùng cũng có thể dễ dàng cá nhân hóa với widget thông minh hay theme mới đầy cá tính.”

Nhiều trải nghiệm thú vị

Xiaomi Astral Communication cho phép hai điện thoại Xiaomi 15T Series kết nối với nhau mà không cần đến sự hiện diện của mạng di động hay Wi-Fi

Một tính năng cực kỳ thú vị khác chỉ có trên Xiaomi 15T Series đó chính là khả năng kết nối đột phá với Xiaomi Astral Communication. Đây là tính năng lần đầu tiên được ra mắt, giúp người dùng có thể đàm thoại trực tiếp giữa hai máy Xiaomi 15T Series với nhau mà không cần tới sự hiện diện của mạng di động hay Wi-Fi. Với khả năng kết nối ở phạm vi tối đa lên đến 1.9km trên bản Pro và 1.3km trên bản tiêu chuẩn, người dùng Xiaomi 15T Series sẽ dễ dàng giữ liên lạc với bạn bè, người thân trong môi trường rừng núi, sa mạc hay khu vực hẻo lánh.

Xiaomi đã tích hợp sâu bộ công cụ AI vào Xiaomi HyperOS 2 trên bộ đôi Xiaomi 15T Series, phục vụ nhu cầu chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp

Đáng chú ý năm nay Xiaomi đã tích hợp sâu bộ công cụ AI vào Xiaomi HyperOS 2 trên bộ đôi Xiaomi 15T Series, phục vụ nhu cầu chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp và phục vụ tối đa công việc lẫn đời sống hàng ngày. Để hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh, Xiaomi 15T Series trang bị các tính năng hữu ích như tăng cường độ nét, mở rộng hình ảnh, xóa vật thể thông minh, tự động tạo video ngắn (AI film). Ngoài ra, các tác vụ đời sống khác như tóm tắt văn bản, ghi chú tự động và dịch thuật thời gian thực,... cũng trở nên dễ dàng hơn với Xiaomi HyperAI thế hệ mới. Đặc biệt, trợ lý thông minh Google Gemini cũng được tích hợp sâu để biến Xiaomi 15T Series trở thành một trợ thủ đắc lực mọi lúc mọi nơi. Qua đó, người dùng có thể sử dụng điện thoại để ghi chép tự động, thông dịch tức thì, chỉnh sửa và sáng tạo hình ảnh nâng cao, thậm chí tùy biến hình nền động theo sở thích cá nhân… dễ dàng.

Xiaomi trang bị Dimensity 8400-Ultra trên Xiaomi 15T và Dimensity 9400+ trên Xiaomi 15T Pro

Để có thể cân được tất cả các nhiệm vụ kể trên, Xiaomi đã trang bị cho bộ đôi sản phẩm mới vi xử lý mạnh mẽ đến từ nhà MediaTek, lần lượt là Dimensity 9400+ trên phiên bản Xiaomi 15T Pro và Dimensity 8400-Ultra trên Xiaomi 15T. Trong đó, Dimensity 9400+ được sản xuất trên tiến trình 3nm, tốc độ lên đến 3.73GHz cùng GPU Immortalis-G925 MC12 và NPU 890, mang lại hiệu suất mạnh mẽ và khả năng xử lý đa dạng tác vụ mượt mà. Còn Dimensity 8400-Ultra có tiến trình 4nm, giúp xử lý mượt mà từ các tác vụ thường ngày đến những tính năng ứng dụng AI. Cả hai thiết bị đều hỗ trợ LPDDR5X + UFS 4.1, kết hợp hệ thống tản nhiệt Xiaomi 3D IceLoop giúp duy trì hiệu suất cao ngay cả khi chơi các game nặng hay sử dụng máy trong thời gian dài.

Xiaomi 15T Series sở hữu viên pin 5.500mAh, lớn nhất trong lịch sử dòng Xiaomi T Series

Xiaomi 15T Series sở hữu viên pin 5.500mAh, lớn nhất trong lịch sử dòng Xiaomi T Series, mang lại thời lượng sử dụng ấn tượng. Đi kèm là công nghệ sạc nhanh 90W và sạc không dây 50W trên bản Pro, cùng chuẩn sạc 67W trên Xiaomi 15T, giúp việc tái nạp pin trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Xiaomi cho biết, họ cũng sử dụng hệ thống quản lý pin Surge G1 để gia tăng tuổi thọ cho pin, giúp máy vẫn giữ được trên 80% dung lượng viên pin sau 1.600 chu kỳ. Riêng bản Pro được bổ sung chip sạc Surge P3, mang đến 64 lớp bảo vệ an toàn toàn diện.