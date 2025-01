Xiaomi chính thức ra mắt bộ đôi Xiaomi 13T series với giá từ 11 triệu đồng

Chia sẻ tại lễ ra mắt tối qua, ông Patrick Chou – Tổng Giám Đốc Xiaomi Việt Nam cho biết, “Sức mạnh của Xiaomi 13T Series đến từ cụm ba camera Summicron do Leica đồng thiết kế. Leica là nhà sản xuất máy ảnh và ống kính cao cấp có tuổi đời 174 năm, được cộng đồng yêu nhiếp ảnh xem như biểu tượng đỉnh cao của nhiếp ảnh đương đại. Chúng tôi tin rằng ống kính do Leica đồng thiết kế trên Xiaomi 13T không chỉ mang đến các tiêu chuẩn kỹ thuật cực cao mà còn góp phần kiến tạo đẳng cấp mới cho nhiếp ảnh di động.”

Ngoài những thông tin chi tiết về bộ đôi sản phẩm mới đã được đưa tin trước đó, như khả năng tối ưu hóa hiệu suất từ vi xử lý MediaTek Dimensity 9200+, viên pin 5000mAh với khả năng sạc nhanh ấn tượng cùng màn hình CrystalRes 6,67inch có tốc độ làm mới lên đến 144Hz… thì điểm nhấn đáng chú ý nhất trên bộ đôi này chính là hệ thống ba ống kính Ssummicron hỗ trợ gam màu 100% DCI-P3 do Leica đồng thiết kế. Theo đó, một camera góc rộng 50MP với tiêu cự tương đương 24mm, một ống kính phi cầu 7P hỗ trợ chụp ở dải động cao và một ống kính tele 50MP với tiêu cự tương đương 50mm. Xiaomi 13T được trang bị chip MediaTek Dimensity 8200-Ultra, cho phép cải thiện hiệu suất cả CPU và GPU thông qua quy trình TSMC 4nm mới nhất, màn hình CrystalRes 6,67 inch hỗ trợ tốc độ làm mới lên đến 144Hz với độ sáng tối đa lên tới 2600 nits.

Phiên bản cao cấp hơn mang tên Xiaomi 13T Pro ngoài bộ ba ống kính Leica tương tự Xiaomi 13T, người dùng sẽ sở hữu khả năng quay video 8K với hàng loạt công cụ kiểm soát màu sắc, độ chi tiết và chống rung chưa từng có như video 10-bit LOG 4:2:0 H.265, Rec.709 LUT, chống rung quang học OIS và chống rung điện tử EIS. Màn hình CrystalRes 6,67 inch hỗ trợ tốc độ làm mới lên đến 144Hz, chipset MediaTek Dimensity 9200+ với CPU Octa-core, mang lại tốc độ lên tới 3,35GHz, pin 5000mAh hỗ trợ sạc nhanh Xiaomi 120W HyperCharge (cho phép sạc 100% chỉ trong 19 phút) cũng là những điểm nhấn đáng chú ý trên thiết bị này.

Người dùng sở hữu hai thiết bị nói trên còn có quyền trải nghiệm 100GB bộ nhớ đám mây Google One trong 6 tháng dùng thử và 3 tháng dùng YouTube Premium với đặc quyền truy cập không quảng cáo trên YouTube và YouTube Music.

Xiaomi 13T series được ra mắt với 3 lựa chọn màu sắc: Xanh Tuyết Sơn, Xanh Thảo Nguyên và Đen. Xiaomi 13T cùng 2 lựa chọn bộ nhớ. Chi tiết như sau:

Xiaomi 13T phiên bản 8GB RAM, 256GB ROM: 11,99 triệu đồng

Xiaomi 13T phiên bản 12GB RAM, 256GB ROM: 12,99 triệu đồng

Xiaomi 13T Pro phiên bản 12GB RAM, 256GB ROM: 15,99 triệu đồng

Xiaomi 13T Pro phiên bản 12GB RAM, 512GB ROM: 16,99 triệu đồng

Đáng chú ý, trong giai đoạn mở bán từ nay đến ngày 06/10, người dùng đặt trước Xiaomi 13T Series sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng 2 cặp vé Dubai với tổng giá trị lên đến 120 triệu đồng, chương trình trả góp 0%, chính sách bảo hành sản phẩm lên đến 24 tháng, chương trình bảo hành rơi vỡ màn hình lên đến 6 tháng cùng một trong các chương trình ưu đãi đặc biệt:

Sáng kiến Giáo dục Xiaomi “Câu chuyện trong tầm mắt”

Đồng hành cùng chiến dịch ra mắt Xiaomi 13T series, Xiaomi cũng đồng thời triển khai các sáng kiến giáo dục dành cho thanh thiếu niên mang tên Xiaomi Education. Hoạt động hướng tới mục tiêu truyền cảm hứng, trao quyền cho giới trẻ khám phá tiềm năng sáng tạo không giới hạn và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn thông qua các sản phẩm công nghệ tân tiến.

Sáng kiến mới nhất trong chuỗi hoạt động Xiaomi Education mang tên “Story in Sight” (Câu chuyện trong tầm mắt). Đây là một chuỗi hội thảo kể chuyện bằng nhiếp ảnh do Phóng viên ảnh tài liệu Giuseppe Nucci (giảng viên của Leica Akademie), Đại học Barcelona (Tây Ban Nha) và Xiaomi đồng tổ chức. Giuseppe Nucci là cái tên đứng sau các dự án phim tài liệu được phát hành trên các nền tảng truyền thông quốc tế như Tạp chí National Geographic, New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Wired và L'espresso. Anh cũng từng giành giải thưởng “Bức ảnh của năm”, một trong những giải thưởng báo ảnh uy tín nhất, cùng hàng loạt giải thưởng nhiếp ảnh khác như Giải thưởng Ảnh Kolga Tbilisi, Giải thưởng Báo cáo Thế giới, Giải thưởng Premio Portfolio Umbria World Fest và Premio Tabò.

Hội thảo trang bị cho sinh viên đang theo học các chuyên ngành liên quan đến nhiếp ảnh kỹ năng và kiến thức cần thiết để tạo ra những câu chuyện trực quan hấp dẫn. Việc học hỏi kinh nghiệm từ một nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Giuseppe Nucci sẽ giúp sinh viên sáng tỏ những thách thức mà họ có thể gặp phải khi theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh, đồng thời cũng cho thấy những niềm vui sáng tạo và thành tựu có thể đạt được khi theo đuổi chặng đường này.

Tại hội thảo tổ chức tại Đại học Barcelona, Giuseppe Nucci sẽ mang đến một bài luận bằng nhiếp ảnh với chủ đề bảo tồn di sản văn hóa. Anh sẽ đưa tất cả người xem vào cuộc hành trình qua Núi Maiella của Ý cũng như mối liên hệ sâu xa giữa người dân với vùng đất này. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm giảm dân số và du lịch quá mức, người dân địa phương vẫn kiên cường và lạc quan, được tiếp thêm sức mạnh từ ý thức cộng đồng và gia đình mạnh mẽ. Qua lăng kính của mình, Giuseppe thể hiện những phẩm chất kiên cường của người dân địa phương và sự kiên định của họ trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc. Giuseppe sẽ sử dụng bài luận bằng nhiếp ảnh này như một ví dụ thuyết phục về sức mạnh của việc kể chuyện trong nhiếp ảnh tại hội thảo Xiaomi Education: “Story in Sight” với các sinh viên đại học. Đại học Barcelona cũng là trường đại học đầu tiên tham gia sáng kiến Xiaomi Education: “Story in Sight”. Hội thảo dành cho sinh viên Khoa Ngữ văn và Truyền thông Hình ảnh, Khoa Mỹ thuật và Khoa Thông tin và Truyền thông Nghe nhìn.