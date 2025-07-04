Với tốc độ tăng trưởng 20%, vượt xa mức trung bình khu vực 4%, Việt Nam cũng trở thành thị trường nổi bật nhất của Kaspersky tại Đông Nam Á.

Kaspersky đã có một năm kinh doanh ấn tượng tại Việt Nam

Sự bứt phá của Kaspersky tại Việt Nam được đánh giá là đến từ cả hai phân khúc tiêu dùng và doanh nghiệp. Ở nhóm khách hàng cá nhân, doanh thu tăng 16% nhờ người dùng ngày càng quan tâm đến việc bảo vệ an toàn dữ liệu trong môi trường số. Đặc biệt, ba dòng sản phẩm Kaspersky Standard, Kaspersky Plus, và Kaspersky Premium ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội 110%, cao nhất trên toàn khu vực Đông Nam Á.

Với khách hàng doanh nghiệp, Kaspersky tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác bảo mật đáng tin cậy. Doanh thu từ phân khúc này tăng 23% so với năm trước, trong đó các giải pháp cốt lõi như Kaspersky Endpoint Security for Business tăng trưởng 31%. Đáng chú ý, giải pháp mới Kaspersky Next - tích hợp giữa bảo mật đầu cuối tiên tiến với khả năng phát hiện và phản ứng thông minh (EDR và XDR) - cũng nhanh chóng được nhiều tổ chức tại Việt Nam lựa chọn. Song song đó, nền tảng phân tích và giám sát hợp nhất Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) đã được triển khai rộng rãi tại nhiều nơi, hỗ trợ các doanh nghiệp kiểm soát rủi ro và tăng cường khả năng ứng phó trước các mối đe dọa an ninh mạng.

“Thành công của Kaspersky tại Việt Nam trong năm 2024 vượt ngoài mong đợi, đồng thời củng cố niềm tin của chúng tôi vào tiềm năng dài hạn của thị trường. Điểm đáng khích lệ khác là người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp đều đang chủ động hơn trong việc bảo vệ an toàn số. Trong một thế giới kết nối không ngừng, công nghệ mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về bảo mật. Được thúc đẩy bởi sứ mệnh xây dựng một thế giới an toàn hơn, nơi công nghệ tiên tiến trở nên dễ dàng tiếp cận để từ đó cuộc sống được cải thiện, Kaspersky đặt mục tiêu trở thành đối tác đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình số hóa an toàn và hiệu quả. Thành quả hôm nay là nền tảng để chúng tôi tiếp tục đổi mới, mở rộng năng lực và tiếp tục vị thế dẫn đầu công nghệ toàn cầu”. Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc quốc gia của Kaspersky tại Việt Nam nhận định.

Cụ thể, ở mảng dịch vụ bảo mật của Kaspersky tại Việt Nam cũng được đẩy mạnh trong năm qua. Các dịch vụ chuyên sâu như Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) (Phát hiện và ứng phó sự cố), Incident Response (Xử lý sự cố), và Compromise Assessment (Đánh giá xâm nhập hệ thống).

Trên phạm vi toàn cầu, ba dịch vụ này ghi nhận tốc độ tăng trưởng lần lượt 18%, 20% và 271%. Việc đưa những mô hình dịch vụ này vào thị trường Việt Nam sẽ góp phần nâng cao năng lực bảo vệ cho các lĩnh vực trọng yếu, đặc biệt trong bối cảnh tấn công mạng ngày càng tinh vi và khó lường.

Ở mảng người dùng cá nhân, các sản phẩm của Kaspersky tiếp tục được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Năm 2024, Kaspersky Standard được tổ chức AV-Comparatives xếp hạng là một trong những sản phẩm xuất sắc nhất sau quá trình kiểm nghiệm kéo dài một năm. Việc liên tục đầu tư vào đổi mới công nghệ và các chương trình đánh giá độc lập giúp Kaspersky duy trì vị thế là một trong những thương hiệu an ninh mạng uy tín và được công nhận nhiều nhất thế giới.

