Kaspersky Việt Nam lần đầu tiên bổ nhiệm Giám đốc Quốc gia

Với vai trò chiến lược này, ông Khanh sẽ điều hành toàn bộ hoạt động của Kaspersky tại một trong những thị trường năng động và tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, tập trung mở rộng mảng khách hàng doanh nghiệp và nâng cao năng lực an ninh mạng trên toàn quốc.

Đồng thời, ông Khanh cũng sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thị trường tại Việt Nam, tăng cường mối quan hệ với các khách hàng doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và thúc đẩy ứng dụng các giải pháp an ninh mạng tiên tiến. Mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển chung của Kaspersky tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Việc bổ nhiệm Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam khẳng định cam kết lâu dài và tầm nhìn chiến lược của Kaspersky đối với thị trường này, vốn được xác định là một trong những đầu tàu tăng trưởng cho mảng doanh nghiệp của công ty trong năm 2025.

Chia sẻ về Giám đốc Quốc gia Việt Nam, ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) của Kaspersky cho biết: “Ông Khanh sở hữu kinh nghiệm thực tiễn, hiểu biết sâu sắc về thị trường và năng lực lãnh đạo cần thiết để đưa hoạt động của Kaspersky tại Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. Trong bối cảnh Việt Nam giữ vai trò trọng điểm trong chiến lược khu vực, chúng tôi tin tưởng ông Khanh sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng và mang đến các giải pháp an ninh mạng thiết thực cho thị trường. Với những đóng góp nổi bật tại Kaspersky cũng như trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, ông Khanh là lựa chọn lý tưởng để hiện thực hóa cam kết chuyển đổi số an toàn cho các tổ chức tại Việt Nam.”

Ông Ngô Vũ Tấn Khanh sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc Quốc gia Việt Nam của Kaspersky

Phát biểu nhân dịp này, ông Ngô Tấn Vũ Khanh chia sẻ: “Đảm nhận vị trí này là một dấu mốc đặc biệt với tôi, không chỉ là sự ghi nhận về mặt nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm cá nhân trong thời đại an ninh mạng đóng vai trò then chốt. Dẫn dắt đội ngũ Kaspersky tại Việt Nam, tôi mong muốn đưa những công nghệ bảo mật tiên tiến nhất đến gần hơn với doanh nghiệp Việt, giúp họ phát triển bền vững và an toàn trong kỷ nguyên số.”

Trước khi đảm nhận vai trò Giám đốc Quốc gia, ông Khanh từng là Giám Đốc Phát Triển tại Việt Nam của Kaspersky. Ông sở hữu hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị hệ thống thông tin và công nghệ doanh nghiệp, từng giữ vị trí lãnh đạo tại các tập đoàn công nghệ quốc tế như CSC, Harvey Nash, Microsoft Việt Nam và Oracle châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, ông Khanh đã tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý tại Đại học Soongsil (Seoul, Hàn Quốc).

