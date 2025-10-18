UN Tourism vinh danh Lô Lô Chải (Tuyên Quang) là Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025

Sáng 17/10/2025, tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đã chính thức công bố kết quả Giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025” (Best Tourism Villages 2025).

Trong danh sách được vinh danh năm nay, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang (Việt Nam) vinh dự được công nhận là một trong những làng du lịch cộng đồng tiêu biểu nhất thế giới, sau khi vượt qua hơn 270 hồ sơ đến từ 65 quốc gia.

Thôn Lô Lô Chải, tỉnh Tuyên Quang.

Giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất thế giới” do UN Tourism khởi xướng là sáng kiến toàn cầu nhằm tôn vinh các điểm đến nông thôn có thành tích xuất sắc trong bảo tồn văn hóa, thiên nhiên, phát triển du lịch bền vững và nâng cao sinh kế cho cộng đồng. Danh hiệu được xét chọn dựa trên hệ thống tiêu chí nghiêm ngặt về quản trị, sáng tạo, bền vững, môi trường và đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, trở thành chuẩn mực quốc tế cho các mô hình du lịch cộng đồng chất lượng cao.

Trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang chú trọng xây dựng thương hiệu thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú như một điểm đến du lịch cộng đồng phát triển theo hướng xanh và bền vững. Địa phương tập trung cải thiện hạ tầng gắn với bảo vệ môi trường, quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý rác thải, hạn chế nhựa dùng một lần, tăng không gian cây xanh, cải thiện nguồn nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ du khách. Song song với đó là bảo tồn cảnh quan và kiến trúc truyền thống, sử dụng vật liệu tự nhiên, thân thiện môi trường, kết hợp kiểm soát lượng khách phù hợp để bảo đảm cân bằng sinh thái.

Cộng đồng dân cư được nâng cao năng lực thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng đón tiếp, quản lý dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và ứng xử văn minh du lịch. Việc phát triển sinh kế tại chỗ được thúc đẩy bằng các mô hình homestay, ẩm thực bản địa, nghề thủ công truyền thống, hoạt động trải nghiệm văn hóa – nông nghiệp, đảm bảo chia sẻ lợi ích công bằng, tạo việc làm ổn định, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ và thanh niên.

Thôn Lô Lô Chải, tỉnh Tuyên Quang được vinh danh “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”.

Công tác truyền thông và quảng bá được triển khai rộng rãi thông qua ấn phẩm, phóng sự, nền tảng số và các chương trình kết nối tour – tuyến trong và ngoài tỉnh, góp phần lan tỏa hình ảnh Lô Lô Chải – điểm đến văn hóa xanh, an toàn, thân thiện và bền vững trên thị trường du lịch quốc tế. Đồng thời, tỉnh từng bước thiết lập cơ chế theo dõi, đánh giá các chỉ số phát triển bền vững về môi trường, văn hóa và kinh tế – xã hội để điều chỉnh chính sách phù hợp, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa du lịch, cộng đồng và thiên nhiên.

Quá trình này nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật quan trọng từ tổ chức Helvetas (Thụy Sĩ) thông qua Dự án “Du lịch bền vững vì sự phát triển” (ST4SD) do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp triển khai. Các chuyên gia của dự án đã khảo sát, đánh giá tiềm năng, đề xuất sáng kiến phát triển sản phẩm, hỗ trợ đào tạo cộng đồng, định hướng mô hình lưu trú – trải nghiệm và tư vấn hoàn thiện hồ sơ ứng cử danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới”.

Thành công của Lô Lô Chải không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng địa phương mà còn là dấu ấn quan trọng trong hành trình khẳng định thương hiệu du lịch Tuyên Quang trên bản đồ thế giới. Song song với danh hiệu từ UN Tourism, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy giá trị di sản và liên kết vùng với Hà Giang thông qua các kết quả nổi bật tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA).

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cùng đại diện người dân thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú đón nhận danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025".

Đặc biệt, ngày 13/10/2025, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang – Việt Nam được WTA vinh danh ở hạng mục “Điểm đến Văn hóa Khu vực Hàng đầu châu Á năm 2025”. Hai danh hiệu uy tín này thể hiện rõ định hướng phát triển hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát huy giá trị văn hóa và nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng, đồng thời khẳng định hình ảnh Tuyên Quang – Hà Giang như một điểm đến văn hóa – du lịch bền vững, giàu bản sắc trong khu vực và trên thế giới.

Việc thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú được UN Tourism vinh danh và tham dự phiên họp thường niên Mạng lưới Làng du lịch tốt nhất tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang là minh chứng cho sự phát triển năng động, toàn diện và bền vững của du lịch Tuyên Quang. Sự kiện không chỉ tôn vinh nỗ lực của cộng đồng trong bảo tồn văn hóa, gìn giữ tài nguyên và phát triển sinh kế bền vững, mà còn lan tỏa mô hình du lịch cộng đồng thành công của Việt Nam ra thế giới, mở ra cơ hội hợp tác, xúc tiến và thu hút đầu tư mới cho ngành du lịch của tỉnh.

Trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ và nâng cao năng lực quản lý tại Lô Lô Chải, từng bước nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng theo hướng bền vững tại các địa phương khác.

Cùng với đó là đẩy mạnh truyền thông quốc tế, quảng bá hình ảnh “Tuyên Quang – Miền di sản sống” trên các nền tảng số và mạng lưới đối tác của UN Tourism. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh đến năm 2035, định hướng đến năm 2045.