Four Points by Sheraton Hà Giang: Khách sạn 5 sao quốc tế đầu tiên tại cực bắc Việt Nam

Việc đạt được tiêu chuẩn 5 sao là thành quả của quá trình đầu tư nghiêm túc và nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ nhân viên Four Points by Sheraton Hà Giang.

Khách sạn Four Points by Sheraton Hà Giang.

Khách sạn đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, quy trình quản lý và nguồn nhân lực, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo theo chuẩn quốc tế cho du khách trong và ngoài nước.

Chứng nhận này không chỉ thể hiện sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ Four Points by Sheraton Hà Giang trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch bền vững tại Hà Giang, một điểm đến đang ngày càng thu hút du khách trong và ngoài nước.

Khách sạn Four Points by Sheraton Hà Giang đón bảng đồng 5 sao.

Ông Bùi Xuân Đăng, Tổng Quản Lý khách sạn chia sẻ: Danh hiệu 5 sao không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của tập thể Four Points by Sheraton Hà Giang mà còn góp phần nâng tầm du lịch cao cấp tại địa phương, đưa Hà Giang vươn xa hơn trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Việc Four Points by Sheraton Hà Giang chính thức đạt chuẩn 5 sao không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với đơn vị vận hành mà còn là tín hiệu tích cực cho du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Hà Giang, vùng đất giàu tiềm năng đang dần chuyển mình mạnh mẽ để đón dòng khách chất lượng cao.

Bà Vương Ngọc Hà - Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tặng hoa chúc mừng tại sự kiện.

Four Points by Sheraton Hà Giang sở hữu 151 phòng nghỉ dưỡng sang trọng, được thiết kế hiện đại, tinh tế, cùng tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố Hà Giang và những dãy núi hùng vĩ.

Khách sạn cung cấp đa dạng các tiện ích cao cấp bao gồm: nhà hàng Hà Giang Kitchen với ẩm thực quốc tế và đặc sản địa phương đặc sắc; Lobby Lounge-Best Brew - không gian thư giãn lý tưởng với đồ uống đa dạng; rượu bar-điểm đến hứa hẹn với những trải nghiệm về đêm đặc sắc cho du khách; bể bơi bốn mùa trong nhà đầu tiên và duy nhất tại Hà Giang, trung tâm thể hình hiện đại; khu vực spa cao cấp và các phòng hội họp linh hoạt, phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách và doanh nghiệp.