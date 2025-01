Capella Hà Nội khẳng định vị thế khách sạn ẩm thực số 1 Việt Nam

Trong tuần này, khách sạn đã nhận Giải Thưởng công nhận toàn cầu 2024 (Global Recognition Award) và cũng được tạp chí danh tiếng Robb Report công nhận Hibana by Koki là một trong 25 Nhà hàng tốt Nhất Việt Nam. Ngoài ra, Yamaguchi Hiroshi, bếp trưởng của nhà hàng Hibana by Koki, cũng đã vinh dự nhận giải thưởng One Knife tại Lễ Trao Giải Best Chef Awards diễn ra tại Dubai.

Thông báo này đến ngay sau một năm ấn tượng của Capella Hà Nội, khi khách sạn cũng được vinh danh là Khách sạn Thành phố Tốt nhất Việt Nam tại Giải Thưởng Travel + Leisure Asia Pacific trong hai năm liên tiếp.

Capella Hà Nội liên tiếp nhận ba giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế.

Hibana by Koki đã duy trì được sao Michelin trong năm thứ hai liên tiếp, khẳng định vị thế của mình như một điểm đến ẩm thực hàng đầu tại Việt Nam với những món ăn xuất sắc theo phong cách ẩm thực Teppanyaki.

Toạ lạc tại khu phố Pháp giữa lòng Thủ Đô, Capella Hà Nội nổi bật với sự kết hợp duyên dáng giữa phong cách lịch sử và sự thoải mái hiện đại. Được thiết kế bởi kiến trúc sư tài ba Bill Bensley, khách sạn mang đậm ảnh hưởng của phong cách kArt Nouveau và Art Deco, lấy cảm hứng từ Nhà hát Lớn Hà Nội và kiến trúc xa hoa những năm 1920.

Các món ăn tại khách sạn đã nhận được nhiều sự khen ngợi, đặc biệt là từ Hibana by Koki. Ngoài sao Michelin, các nhà hàng Backstage và Izakaya by Koki cũng được Michelin vinh danh nhờ chất lượng ẩm thực đặc sắc mang đậm bản sắc miền Bắc Việt Nam và phong cách Nhật Bản. Khách hàng cũng có thể khám phá Track 61, một quán bar whiskey bí mật chỉ dành cho khách mời, với các loại whiskey và cigar hiếm có trên thế giới. Tại tầng cao nhất của khách sạn, The Hudson Rooms mang đến không gian của Nhà ga Trung tâm New York những năm 1920, kết hợp ẩm thực hiện đại với không gian Art Deco ấn tượng.

“Chúng tôi thực sự vinh dự khi nhận được Giải Thưởng công nhận toàn cầu và được Robb Report vinh danh là một trong 25 Nhà hàng Tốt nhất Việt Nam với Hibana by Koki”, bà Hildegard Anzenberger, Tổng Quản lý của Capella Hà Nội chia sẻ. “Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Robb Report đã tổ chức một sự kiện tuyệt vời tại Sài Gòn vào ngày 26/11 vừa qua. Những giải thưởng này thúc đẩy chúng tôi tiếp tục cải thiện và mang đến những trải nghiệm khó quên cho khách hàng."

Capella Hà Nội không chỉ nổi bật bởi sự sang trọng và gu ẩm thực tinh tế; khách sạn còn đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc sức khoẻ và sự phát triển bền vững. Khu vực spa Auriga và bể bơi La Grotta tuyệt đẹp với phòng xông hơi được cá nhân hóa mang đến không gian thư giãn yên bình như một ốc đảo nhỏ giữa lòng thành phố. Và những cam kết phát triển bền vững như việc sử dụng nguyên liệu địa phương và giảm thiểu chất thải, cùng chứng nhận Earth Check uy tín, đã tạo nên một Capella Hà Nội là hình mẫu trong ngành khách sạn tại Việt Nam.

“Những giải thưởng này thực sự có ý nghĩa đối với chúng tôi, đây cũng là sự ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của toàn bộ đội ngũ nhân viên khách sạn”, bà Anzenberger nói thêm. “Tại Capella Hà Nội, chúng tôi luôn mong muốn tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt cho từng khách hàng, và sự công nhận này khích lệ chúng tôi không ngừng nâng cao tiêu chuẩn trong ngành khách sạn cao cấp”.

Capella Hà Nội tiếp tục khẳng định mình là một điểm đến hàng đầu với sự kết hợp tuyệt vời giữa văn hoá bản địa và sự sang trọng vượt thời gian ngay tại trung tâm Hà Nội.