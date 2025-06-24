Nhiều hội nhóm Facebook 'bay màu' - Cảnh báo chiêu lừa đảo mới tại Việt Nam

Chuyên gia bảo mật Ngô Minh Hiếu đã xác nhận tình trạng bất thường xảy ra trên Facebook. Hàng loạt fanpage và hội nhóm Facebook bỗng nhiên biến mất trong ngày 24/6 trong đó có fanpage Chongluadao.vn - Dự án Chống lừa đảo với hơn một triệu thành viên cũng chịu chung số phận này.

Chuyên gia bảo mật Ngô Minh Hiếu đã xác nhận tình trạng bất thường xảy ra trên Facebook. Ảnh chụp màn hình

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu cho biết đã liên hệ trực tiếp với Meta để tìm hiểu và xử lý vấn đề. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được làm rõ. Có thể do lỗi kỹ thuật của nền tảng hoặc do nhóm kẻ xấu khai thác lỗ hổng để báo cáo hàng loạt.

Từ góc độ kỹ thuật, việc rất nhiều trang đồng loạt "bay màu" trong thời gian ngắn cho thấy hai khả năng chính. Thứ nhất, hệ thống tự động của Facebook gặp sự cố khi xử lý báo cáo vi phạm. Thứ hai, nhóm người có chủ đích đã tìm ra cách thức để lạm dụng cơ chế báo cáo của nền tảng.

Dấu hiệu đáng ngờ xuất hiện khi nhiều kẻ lừa đảo bắt đầu liên hệ các chủ trang bị ảnh hưởng. Chúng tự xưng có khả năng khôi phục trang đổi lấy tiền. Hành vi này cho thấy đây có thể là chiêu trò được tính toán kỹ lưỡng.

Chuyên gia bảo mật Ngô Minh Hiếu cảnh báo chiêu trò mới này. Ảnh chụp màn hình

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu đặc biệt nhấn mạnh việc cảnh giác với các dịch vụ tự xưng giúp lấy lại fanpage. Những kẻ lừa đảo thường xuất hiện ngay sau khi sự cố xảy ra để khai thác tâm lý lo lắng của nạn nhân.

Theo kinh nghiệm xử lý các vụ việc tương tự, chuyên gia này đã thu thập thông tin về các đối tượng khả nghi và gửi lên Meta. Việc làm này nhằm ngăn chặn hoạt động lừa đảo diễn ra rộng rãi.

Việc các fanpage lớn bị khóa tạo ra tâm lý hoang mang trong cộng đồng mạng. Nhiều doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào Facebook để kinh doanh cũng gặp khó khăn. Đây chính là cơ hội để kẻ xấu lợi dụng tâm lý này để lừa đảo.

Giải pháp tạm thời của Admin các nhóm trên Facebook. Ảnh chụp màn hình

Dự án Chống lừa đảo là một trong những trang uy tín nhất về bảo mật mạng tại Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Điều này cho thấy sự nghiêm trọng của vấn đề và ảnh hưởng rộng khắp đến toàn bộ hệ sinh thái Facebook.

Người dùng cần tuyệt đối tránh xa các dịch vụ tự xưng giúp khôi phục fanpage bị khóa. Meta có quy trình chính thức để xử lý các khiếu nại về tài khoản bị hạn chế. Việc sử dụng dịch vụ thứ ba chỉ tăng nguy cơ bị lừa đảo thêm.

Các Admin các nhóm, fanpage đừng vội tìm giải pháp tức thời mà hãy kiên nhẫn chờ Meta xử lý và khôi phục hệ thống. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị phương án dự phòng như trang web riêng để giảm sự phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất.

Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về sự cố này. Tuy nhiên, với quy mô ảnh hưởng lớn, công ty có thể sẽ sớm có biện pháp khắc phục. Kinh nghiệm từ các sự cố trước đây cho thấy Meta thường khôi phục các trang bị khóa nhầm trong vòng 24-48 giờ.

Về lâu dài, sự việc này đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của hệ thống tự động và khả năng bảo vệ người dùng trước các cuộc tấn công có tổ chức. Tạp chí Điện tử và Ứng dụng đã liên hệ đến đại diện Meta về vấn đề này, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa nhận được phản hồi chính thức.