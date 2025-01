Zalo tiếp tục là nền tảng nhắn tin phổ biến nhất Việt Nam

Số liệu báo cáo cho thấy ở hạng mục “Nền tảng nhắn tin” (Messaging platforms), đến hết quý II vừa qua, Zalo dẫn đầu với tỷ lệ sử dụng đạt 82%, theo sau là Facebook với 62%, Messenger với 53% và TikTok với 17%. Khoảng cách khá xa về tỷ lệ sử dụng so với Facebook và Messenger đã tiếp tục củng cố vị thế của Zalo, là ứng dụng nhắn tin phổ biến và được ưa chuộng nhất Việt Nam.

Zalo cũng giữ vững vị trí nền tảng được yêu thích nhất ở cả 3 nhóm thế hệ người là GenX, GenY và GenZ với tỷ lệ vượt trội. Đây là quý thứ 15 liên tiếp Zalo đạt thứ hạng này kể từ năm 2020 – cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của Zalo khi vượt qua Facebook Messenger để trở thành ứng dụng nhắn tin số 1 Việt Nam.

Zalo đạt tỷ lệ sử dụng 82% và dẫn đầu các nền tảng nhắn tin. Ảnh: Báo cáo “The Connected Consumer Q.II/2024”

Xét về tỷ lệ yêu thích, Zalo cũng đang dẫn đầu các nền tảng với tỷ lệ yêu thích đạt 56%, vượt xa Messenger và Facebook. Trong khi mức độ yêu thích của các nền tảng khác đang có dấu hiệu đi xuống, tỷ lệ này ở Zalo đang tăng trưởng tích cực, tăng 4% so với quý I/2024.

Là ứng dụng nhắn tin “make in Vietnam”, cũng như luôn dẫn đầu về mức độ yêu thích đối với người dùng thuộc nhiều thế hệ Gen X, Gen Y và Gen Z. Tỷ lệ vượt trội hơn hẳn so với Messenger và Facebook và thể hiện sự tăng trưởng rõ rệt so với quý I/2024, ở tất cả các đối tượng người dùng.

Zalo là nền tảng nhắn tin được 56% người dùng yêu thích. Ảnh: Báo cáo “The Connected Consumer Q.II/2024”.

Việc Zalo liên tục nắm giữ vị trí top 1 ứng dụng nhắn tin quý thứ 15 liên tiếp còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tầm nhìn phát triển bền vững.

Trước làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), Zalo cũng vừa bổ sung hàng loạt tính năng nhằm giúp người dùng giải trí, phục vụ công việc và hỗ trợ kinh doanh, ví dụ như AI Avatar, AI Sticker, soạn tin nhắn bằng giọng nói (dictation), chuyển giọng nói thành văn bản (voice-to-text), chuyển văn bản thành tin nhắn thoại (text-to-speech)… Ước tính, các tính năng này trên Zalo đã thu hút trên 10 triệu người dùng và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

Zalo được yêu thích nhất bởi mọi thế hệ người dùng.

Báo cáo tài chính thường niên của VNG cũng cho biết, tính đến hết năm 2023, Zalo đã có hơn 76 triệu người dùng thường xuyên, tăng 3 triệu so với cùng kỳ năm trước. Số lượng tin nhắn được gửi trên nền tảng này cũng tăng 11%, đạt 1,84 tỷ tin nhắn mỗi ngày. Với dân số tính đến hết năm 2023 của Việt Nam là 100,3 triệu người (theo số liệu của Tổng cục thống kê). Như vậy, ước tính số lượng người dùng của Zalo đang chiếm khoảng 75% dân số Việt Nam. Nếu đối chiếu trên tổng số người dùng internet tại Việt Nam với khoảng 78,44 triệu người (theo báo cáo “Digital in Vietnam 2024”, do tổ chức We are social và Melwater phát hành), ước tính 97% người dùng internet tại Việt Nam sử dụng Zalo.