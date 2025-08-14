Rolls-Royce sẽ dùng lò hạt nhân mini cung cấp năng lượng cho AI, quyết soán ngôi số 1 nước Anh

Bên trong một lò phản ứng mô-đun nhỏ. Ảnh: Getty Images

Lãnh đạo Rolls-Royce tuyên bố năng lượng hạt nhân cho AI có thể đưa công ty lên đỉnh Vương quốc Anh thông qua tham vọng của Tổng giám đốc Tufan Erginbilgic. Ông khẳng định với BBC rằng Rolls-Royce sẽ trở thành doanh nghiệp có giá trị cao nhất Vương quốc Anh bằng cách cung cấp năng lượng hạt nhân cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh ngành AI tiêu thụ lượng năng lượng khổng lồ kể từ khi bùng nổ toàn cầu năm 2022. Các trung tâm dữ liệu phục vụ AI đòi hỏi nguồn điện ổn định 24/7, khiến các công ty công nghệ lớn tìm kiếm giải pháp năng lượng sạch và bền vững.

Theo interestingengineering, Rolls-Royce đã ký hợp đồng cung cấp lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) cho chính phủ Anh và Cộng hòa Séc. Erginbilgic tin rằng "Không có công ty tư nhân nào trên thế giới sở hữu năng lực hạt nhân như chúng tôi. Nếu chúng tôi không dẫn đầu thị trường toàn cầu, tức là chúng tôi đã làm sai điều gì đó."

Kế hoạch nghìn tỷ USD với nhiều rủi ro

CEO Rolls-Royce ước tính thế giới sẽ cần 400 lò SMR vào năm 2050, mỗi lò có giá 3 tỷ USD. Con số này tạo nên thị trường trị giá hơn 1.200 tỷ USD mà ông muốn công ty thống trị. Tuy nhiên, dự báo này chứa nhiều yếu tố bất định khi công nghệ SMR vẫn chưa được chứng minh hoàn toàn.

Hiện tại, không có lò SMR nào hoạt động thương mại trên thế giới. Công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm. Dù vậy, các gã khổng lồ như Google, Microsoft và Meta đã ký hợp đồng đảm bảo năng lượng từ SMR tại Mỹ, cho thấy sự quan tâm lớn của ngành công nghệ đối với nguồn năng lượng này.

Rolls-Royce SMR đã ký biên bản ghi nhớ với Škoda JS của Séc để tìm hiểu việc sản xuất linh kiện cho chương trình SMR. Công ty dự định lắp đặt 3GW công suất hạt nhân sử dụng thiết kế lò phản ứng 470 MWe. Mỗi lò này có thể tạo ra năng lượng tương đương hơn 150 tuabin gió trên đất liền, đủ cung cấp điện cho khoảng 3 triệu hộ gia đình.

Lợi thế cạnh tranh của Rolls-Royce đến từ kinh nghiệm nhiều thập kỷ trong việc cung cấp lò phản ứng cho tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Hoàng gia Anh. Công ty tuyên bố vượt trước đối thủ tới 18 tháng trong bất kỳ quy trình quản lý nào của châu Âu.

Thách thức từ thực tế đến tham vọng

Mặc dù có những kế hoạch đầy tham vọng nhưng Rolls-Royce phải đối mặt với nhiều thách thức thực tế. Việc phát triển và triển khai SMR đòi hỏi vốn đầu tư khổng lồ, thời gian dài và phải vượt qua nhiều rào cản quy định phức tạp. An toàn hạt nhân luôn là mối quan tâm hàng đầu, đặc biệt sau các sự cố như Fukushima.

Thị trường năng lượng cho AI cũng đang có sự cạnh tranh gay gắt từ các nguồn tái tạo khác như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện. Chi phí của các công nghệ này đang giảm nhanh chóng, trong khi SMR vẫn chưa chứng minh được tính kinh tế.

Erginbilgic khẳng định Rolls-Royce sẽ không niêm yết tại thị trường chứng khoán Mỹ, ngược lại xu hướng của nhiều công ty Anh. "Tôi không đồng ý với ý kiến rằng bạn chỉ có thể thành công ở Mỹ. Điều đó không đúng và hy vọng chúng tôi đã chứng minh được điều đó", ông nói.

Tham vọng của Rolls-Royce phản ánh xu hướng lớn trong ngành công nghệ: tìm kiếm nguồn năng lượng sạch và ổn định để nuôi "cơn khát" điện năng của AI. Nếu thành công, công ty có thể định hình lại cả ngành năng lượng và công nghệ. Tuy nhiên, con đường từ tham vọng đến thực tế vẫn còn nhiều chông gai, đòi hỏi sự kiên nhẫn từ các nhà đầu tư và niềm tin vào khả năng vượt qua các thử thách kỹ thuật cũng như quy định trong tương lai.