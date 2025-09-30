Chuyển động số
Hạ tầng thông minh

Diễn đàn Phát triển Hạ tầng số Việt Nam 2025: Khẳng định vai trò nền tảng làm chủ công nghệ chiến lược

Lê Giang

Lê Giang

17:11 | 30/09/2025
Sáng 30/9 tại Hà Nội, Diễn đàn Phát triển Hạ tầng số Việt Nam 2025 (DigiInfra 2025) lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Hạ tầng số vững mạnh – nền tảng làm chủ các công nghệ chiến lược”.
Sự kiện do Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) chủ trì, dưới sự cấp phép của Bộ Khoa học & Công nghệ, phối hợp với Cục Viễn thông, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Câu lạc bộ Điện toán đám mây – Trung tâm Dữ liệu Việt Nam.

Diễn đàn thu hút khoảng 800 đại biểu đăng ký tham dự, bao gồm Quý lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp viễn thông – công nghệ trong nước và quốc tế, cùng 21 đơn vị đồng hành tiêu biểu như Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Meta, CMC Telecom, NetNam, ZTE, BBIX...

Diễn đàn Phát triển Hạ tầng số Việt Nam 2025: Khẳng định vai trò nền tảng làm chủ công nghệ chiến lược
Ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên bùng nổ của các công nghệ chiến lược như AI, IoT, Big Data, Cloud, Blockchain, bán dẫn, 5G và 6G, Việt Nam xác định hạ tầng số vững mạnh là điều kiện tiên quyết để khai thác và làm chủ công nghệ.

Sự kiện DigiInfra 2025 nhằm kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước, cùng thúc đẩy phát triển hạ tầng số hiện đại – nền tảng cho chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm như tài chính, công nghiệp, giao thông, năng lượng, y tế, giáo dục, nông nghiệp và dịch vụ công.

Những thành quả đáng tự hào của Internet và dữ liệu Việt Nam

Theo ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam: Tính đến năm 2025, Việt Nam có hơn 80 triệu người sử dụng Internet (DataReportal, 2025). Tỷ lệ triển khai IPv6 đã vượt ngưỡng 60%, đưa Việt Nam lên vị trí thứ hai trong khu vực ASEAN và thứ chín trên toàn cầu (APNIC Lab, 2025). Quốc gia này cũng đang chuẩn bị bước vào giai đoạn IPv6-only từ năm 2026 đến 2030.

DigiInfra 2025
Các diễn giả tham luận tại diễn đàn.

Theo Báo cáo VNCDC 2024, thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam đạt gần 19.375 tỷ đồng (tương đương 775 triệu USD) trong năm 2024, dự kiến sẽ tăng lên 1,24 tỷ USD vào năm 2025 và gấp đôi vào năm 2029. Bên cạnh đó, năng lực trung tâm dữ liệu đang có bước phát triển mạnh mẽ, từ mức 45 MW năm 2024 dự báo sẽ tăng lên 525 MW vào năm 2025 và gần 1.000 MW vào năm 2030. Doanh thu từ dịch vụ colocation cũng được kỳ vọng sẽ đạt 1,4 tỷ USD vào năm 2030.

Những con số ấn tượng đó khẳng định bước tiến nhanh chóng của Việt Nam, nhưng cũng cho thấy chúng ta phải đối mặt với không ít thách thức: từ nguồn lực đầu tư, tiêu chuẩn xanh, an toàn – an ninh mạng, chủ quyền dữ liệu, đến năng lực R&D cốt lõi.

DigiInfra 2025

Diễn đàn thu hút khoảng 800 đại biểu trong nước và quốc tế, khẳng định quyết tâm kiến tạo tương lai số bền vững của Việt Nam.

Chính vì vậy, DigiInfra 2025 là dịp để cộng đồng công nghệ cùng nhau bàn thảo, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp, đưa ra khuyến nghị thiết thực và hướng tới hành động cụ thể, góp

Quyết tâm kiến tạo tương lai số bền vững

Trong bài phát biểu mình, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chánh Văn phòng Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, đã nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên mới. Bà khẳng định, sau ba thập kỷ Đổi mới, Việt Nam đã chứng minh năng lực bứt phá, và bước vào kỷ nguyên số, dữ liệu không chỉ còn là “dầu mỏ mới” mà đã trở thành tư liệu sản xuất cốt lõi của mọi ngành.

Bà cũng nêu rõ quyết tâm hiện thực hóa 7 nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Đại hội toàn quốc Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, trong đó tập trung vào ba trụ cột: Chuẩn hóa kiến trúc dữ liệu quốc gia, Phát triển nền tảng công nghệ do người Việt làm chủ, và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua Công bố thành lập Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu toàn cầu. Bà Ngọc Dung đồng thời chỉ ra những “nút thắt” lớn cản trở sự phát triển, từ hạ tầng số, năng lượng, chính sách vĩ mô đang dần hình thành đến nhân lực và thị trường dữ liệu còn non trẻ.

c-dung
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chánh Văn phòng Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung nhấn mạnh: “Cuộc đua phía trước là chạy marathon của cả dân tộc. Sẽ có những khúc cua quyết định vận mệnh, nhưng với đường lối lãnh đạo của Đảng, với ý chí của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, và người dân, chúng ta sẽ về đích như mong đợi: một Việt Nam làm chủ hạ tầng số, làm chủ công nghệ chiến lược, và làm chủ tương lai dữ liệu của chính mình.”

DigiInfra 2025 được kỳ vọng trở thành diễn đàn quan trọng để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp và khuyến nghị chính sách, hướng tới mục tiêu xây dựng hạ tầng số hiện đại, an toàn và bền vững – nền tảng để Việt Nam làm chủ các công nghệ chiến lược và tăng tốc chuyển đổi số.

DigiInfra 2025 Hạ tầng số

