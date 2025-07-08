Nghiên cứu mới đây của Cisco cho thấy 100% nhà lãnh đạo về CNTT tại Việt Nam đánh giá việc hiện đại hoá mạng là điều kiện tiên quyết để triển khai AI, IoT và điện toán đám mây với 99% trong số đó cho biết đang tăng cường đầu tư vào hạ tầng mạng.

Nghiên cứu mới nhất của Cisco cũng hé lộ một cuộc chuyển dịch lớn trong kiến trúc mạng doanh nghiệp đã và đang diễn ra. Đó là khi các trợ lý AI, tác nhân AI và khối lượng công việc dựa trên dữ liệu đang tái định hình cách thực hiện công việc, chúng cũng tạo ra lưu lượng mạng ngày càng nhanh, linh hoạt, phức tạp và nhạy cảm hơn với độ trễ.

Cùng với sự phổ biến của các thiết bị được kết nối, yêu cầu hoạt động 24/7 và các mối đe dọa bảo mật đang ngày càng gia tăng, những thay đổi này đang thúc đẩy cơ sở hạ tầng mạng thích ứng và phát triển. Các nhà lãnh đạo CNTT buộc phải nhìn nhận lại vai trò của mạng không chỉ là một công cụ vận hành mà là yếu tố chiến lược đang định hình giá trị và khả năng phát triển lâu dài của doanh nghiệp trong tương lai.

AI là chìa khóa để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp

Trong đó, theo các chuyên gia, 6 dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn chuyển dịch kiến trúc hạ tầng:

Mạng trở thành ưu tiên chiến lược: 100% doanh nghiệp tại Việt Nam đánh giá mạng hiện đại là điều kiện tiên quyết để triển khai AI, IoT và đám mây. 99% nhà lãnh đạo về CNTT có kế hoạch tăng tỷ lệ phân bổ ngân sách CNTT vào việc đầu tư hạ tầng mạng. Mạng an toàn là yếu tố sống còn: 100% nhận định mạng an toàn đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành và phát triển doanh nghiệp; 76% nhận định đây là yếu tố sống còn. 99% tin rằng việc nâng cấp sẽ tăng cường khả năng bảo mật mạng của tổ chức. AI gia tăng yêu cầu về mạng có khả năng phục hồi cao: 99% lãnh đạo CNTT cho biết mạng lưới có khả năng phục hồi cao là rất quan trọng, đặc biệt trước bối cảnh 66% đã từng đối mặt với sự cố nghiêm trọng, chủ yếu do các cuộc tấn công mạng, tình trạng tắc nghẽn và lỗi cấu hình, dẫn đến thiệt hại toàn cầu lên đến 160 tỷ đô la mỗi năm, chỉ tính trung bình một lần gián đoạn nghiêm trọng trên mỗi doanh nghiệp. Các nhà lãnh đạo kỳ vọng AI thúc đẩy tăng trưởng doanh thu: 67% lãnh đạo CNTT cho biết tác động lớn nhất của mạng được hiện đại hóa đối với doanh thu sẽ đến từ việc triển khai các công cụ AI giúp tự động hóa và điều chỉnh hành trình của khách hàng - cho phép khách hàng có thể trải nghiệm nhanh hơn, cá nhân hóa hơn, từ đó, củng cố sự trung thành và thúc đẩy tăng trưởng. AI đang định hình lại cơ sở hạ tầng điện toán: 66% cho biết trung tâm dữ liệu của họ hiện chưa thể đáp ứng được nhu cầu AI hiện nay và 95% có kế hoạch mở rộng năng lực tại chỗ, trên đám mây hoặc kết hợp cả hai. Các nhà lãnh đạo muốn làm cho mạng thông minh hơn: 100% cho biết mạng tự động, được hỗ trợ bởi AI là yếu tố thiết yếu cho sự tăng trưởng trong tương lai. Tuy nhiên, chỉ có 33% đã triển khai đầy đủ các năng lực thông minh như phân đoạn mạng, khả năng quan sát và kiểm soát – để giúp cho mạng của họ có khả năng thích ứng linh hoạt.

Đánh giá cụ thể về kết quả nghiên cứu này, ông Nguyễn Như Dũng, Tổng Giám đốc Cisco Việt Nam, Lào và Campuchia chia sẻ: “Khi các doanh nghiệp tại Việt Nam và trên toàn thế giới đang tận dụng sức mạnh của AI, mạng chính là nền tảng then chốt giúp biến mọi mục tiêu thành hiện thực. Để đáp ứng nhu cầu trong tương lai và bảo vệ doanh nghiệp trước những mối đe doạ ngày càng tinh vi, hạ tầng mạng ngày nay cần phải nhanh hơn, thông minh hơn và bền bỉ hơn. Các doanh nghiệp cần nhận thức rõ ràng về việc hiện đại hoá hệ thống mạng chính là chìa khoá thúc đẩy tăng trưởng và thành công trong tương lai”.

Có thể nói, mạng chính là tài sản chiến lược, là cơ sở hạ tầng mở khoá khả năng tăng trưởng và tiết kiệm chi phí. Trên thế giới, lãnh đạo cấp cao đang đặt niềm tin vào đội ngũ CNTT và các đối tác công nghệ để dẫn dắt quá trình chuyển dịch kiến trúc.

Đồng thời, nghiên cứu mới đây của Cisco cũng cho thấy 97% đang mở rộng việc sử dụng AI và 78% dựa vào CIO hoặc CTO của họ để đưa ra quyết định đầu tư. Bởi chính các CEO hiểu rằng 74% rủi ro đến từ cơ sở hạ tầng lỗi thời. Trước bối cảnh đó, doanh nghiệp cần trải qua một cuộc chuyển dịch ở quy mô lớn, bộ phận quản lý cấp cao đang ủng hộ các nhà lãnh đạo công nghệ của họ sẽ là lực lượng tiên phong - và 96% tin rằng quan hệ đối tác đáng tin cậy sẽ là yếu tố quan trọng hướng đến thành công.

Chi tiết nội dung nghiên cứu mạng của Cisco xem thêm tại đây.