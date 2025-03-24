Cisco và NVIDIA hợp tác cung cấp cơ sở hạ tầng AI an toàn

Việc kết hợp này tiếp nối mối quan hệ đối tác bền chặt sau lần công bố vào tháng trước, và cả hai đã nhanh chóng giới thiệu các kiến trúc tham chiếu được xác thực hôm nay. Cisco Secure AI Factory kết hợp cùng NVIDIA hứa hẹn sẽ đơn giản hoá cách doanh nghiệp triển khai, quản lý và bảo mật cơ sở hạ tầng AI ở mọi quy mô.

Giải pháp được Cisco và NVIDIA cung cấp sẽ giúp khách hàng xây dựng và bảo mật trung tâm dữ liệu để phát triển và vận hành các tác vụ AI

“AI có thể mở ra những cơ hội mang tính đột phá cho doanh nghiệp. Để đạt được điều này, việc tích hợp giữa mạng và bảo mật là điều thiết yếu. Các giải pháp sáng tạo và đáng tin cậy của Cisco và NVIDIA sẽ giúp khách hàng của chúng tôi tận dụng tối đa tiềm năng của AI một cách đơn giản và an toàn.” Ông Chuck Robbins, Chủ tịch kiêm CEO của Cisco cho biết.

Ông Jensen Huang, Nhà sáng lập, CEO của NVIDIA chia sẻ: “Các nhà máy AI đang thay đổi mọi ngành công nghiệp, và bảo mật phải được tích hợp vào mọi lớp để bảo vệ dữ liệu, các ứng dụng và cơ sở hạ tầng. NVIDIA và Cisco đang chung tay tạo ra một thiết kế cho AI an toàn - cung cấp cho các doanh nghiệp một nền tảng vững chắc để tự tin mở rộng quy mô AI trong khi vẫn bảo vệ được các tài sản quý giá nhất của họ”.

Việc phát triển và cung cấp các ứng dụng AI đòi hỏi cơ sở hạ tầng có hiệu suất cao, có khả năng mở rộng và chuỗi công cụ phần mềm AI. Đồng thời, bảo mật cho cơ sở hạ tầng và phần mềm AI cũng đòi hỏi một kiến trúc mới, một kiến trúc tích hợp bảo mật vào tất cả các lớp của ngăn xếp AI, tự động mở rộng và thích ứng khi cơ sở hạ tầng thay đổi.

Sự hợp tác giữa Cisco và NVIDIA về NVIDIA Spectrum-XTM Ethernet Networking Platform đã cung cấp nền tảng cho Cisco Secure AI Factory kết hợp cùng NVIDIA. Cisco đang tích hợp các giải pháp bảo mật như Cisco Hypershield để bảo vệ các tác vụ AI và Cisco AI Defense để bảo vệ quá trình phát triển, triển khai và sử dụng các mô hình và ứng dụng AI. Cisco và NVIDIA đang cùng nhau mang lại cho khách hàng sự linh hoạt để thiết kế cơ sở hạ tầng phù hợp với các nhu cầu AI cụ thể của họ mà không ảnh hưởng đến tính đơn giản hoặc bảo mật trong việc vận hành.

Và để xây dựng một nhà máy AI an toàn, đây chính là những trung tâm dữ liệu được đặc biệt xây dựng để xử lý các tác vụ AI, được thiết kế để có tính mô-đun cao hơn, khả năng mở rộng và tính linh hoạt hơn, nhưng các tổ chức cũng phải nhìn xa hơn sức mạnh tính toán thuần tuý. Theo đó, các nhà máy AI này phải giải quyết các thách thức bảo mật mới và phức tạp.

Báo cáo Cisco State of AI Security Report mới được công bố gần đây phân tích hàng chục vectơ đe doạ đặc thù của AI và hơn 700 văn bản pháp lý liên quan đến AI để nêu bật những diễn biến chính từ bối cảnh bảo mật AI đang phát triển nhanh chóng. Các tổ chức giải quyết đồng thời cả thách thức về cơ sở hạ tầng và bảo mật AI sẽ linh hoạt hơn, mở rộng quy mô và mang lại giá trị kinh doanh nhanh hơn.

Cisco Secure AI Factory hợp tác cùng NVIDIA hứa hẹn sẽ phát huy khả năng riêng biệt của các công ty trong việc cung cấp các tuỳ chọn mạng AI linh hoạt và công nghệ toàn diện tận dụng kiến trúc chung. Đồng thời tích hợp cả hệ sinh thái vào một kiến trúc nhà máy AI an toàn dành cho khách hàng doanh nghiệp. Bao gồm:

Tính toán: Các máy chủ Cisco UCS AI dựa trên NVIDIA HGX™ và NVIDIA MGX™ để tăng tốc khả năng tính toán.

Mạng: Cisco Nexus Hyperfabric AI và các giải pháp mạng Nexus được hỗ trợ bởi Silicon One và mạng NVIDIA Spectrum-X Ethernet.

Lưu trữ: Lưu trữ hiệu suất cao từ các đối tác được chứng nhận như Pure Storage, Hitachi Vantara, NetApp và VAST Data.

Phần mềm: Nền tảng phần mềm NVIDIA AI Enterprise giúp đơn giản hoá việc phát triển và triển khai các tác vụ AI nhân cấp độ sản xuất (production-grade agentic AI workload).

Bên cạnh đó, mối quan hệ hợp tác giữa Cisco Secure AI Factory với NVIDIA cũng mang tính bảo mật ở mọi lớp. từ bảo mật Hạ tầng, bảo mật tác vụ, bảo mật Ứng dụng AI… Ngoài ra, AI Defense cũng giúp các công ty tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật AI chỉ bằng một lần tích hợp, bao gồm NIST, MITRE ATLAS và OWASP LLM Top 10. Các cải tiến trong tương lai bao gồm tích hợp với NVIDIA AI Enterprise để tối ưu hoá quy trình bảo mật AI.

Cisco và NVIDIA đều có sự hiểu biết nhất định và sâu sắc về nhu cầu cơ sở hạ tầng AI của khách hàng. Bằng cách kết hợp những hiểu biết này, Cisco và NVIDIA có thể cung cấp các mô hình triển khai linh hoạt cùng với các kiến trúc tham chiếu đã được xác thực. Secure AI mang đến cho khách hàng doanh nghiệp cơ sở hạ tầng AI có khả năng mở rộng, hiệu suất cao, hỗ trợ khách hàng ở mọi giai đoạn và tích hợp bảo mật xuyên suốt quá trình.

“Trong một thị trường phát triển nhanh chóng như hiện nay, các doanh nghiệp không chỉ cần công nghệ mà còn cần các giải pháp toàn diện để giải quyết những thách thức cấp bách nhất của họ. Cisco và NVIDIA đang kết hợp những thế mạnh của mình để mang lại các giải pháp tích hợp mà tôi tin rằng sẽ thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, đơn giản hoá việc triển khai và tối ưu hoá việc vận hành. AI không phải là bài toán dễ dàng nhưng sự hợp tác của Cisco và NVIDIA có thể là một “lời giải” cho cơ sở hạ tầng AI. Bằng cách làm cho cơ sở hạ tầng AI dễ dàng áp dụng và quản lý, họ có thể giúp các doanh nghiệp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và đạt được các mục tiêu chiến lược của mình với sự tự tin cao hơn.” Ông Patrick Moorhead, Nhà sáng lập, CEO kiêm Giám đốc Phân tích của Moor Insights & Strategy cho biết.