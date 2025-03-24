NVIDIA ra mắt AI-Q: Cách mạng hóa tương lai lao động với AI

Phiên thảo luận ngày 18/3 tại Hội nghị Công nghệ GPU - GTC 2025, NVIDIA công bố AI-Q, đây là một bản thiết kế mới giúp phát triển các hệ thống tác nhân AI (AI agents) có khả năng sử dụng lý luận để khai thác kiến thức từ dữ liệu doanh nghiệp. Giải pháp này hướng đến nhiều ngành công nghiệp, bao gồm thể thao và tài chính, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tận dụng các lợi ích từ công nghệ AI.

Các tác nhân AI, với khả năng cộng tác được nâng cao, các tác nhân này giờ đây có thể làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn đề phức tạp và tạo ra tác động lớn hơn.

Hệ thống AI thông minh hơn với NVIDIA AI-Q và AgentIQ Toolkit

AI-Q cung cấp tài liệu tham khảo dễ hiểu để tích hợp điện toán tăng tốc NVIDIA, nền tảng lưu trữ đối tác, phần mềm và công cụ - trong đó có các mô hình lý luận NVIDIA Llama Nemotron mới. Bản thiết kế này tạo nền tảng vững chắc cho các doanh nghiệp xây dựng lực lượng lao động kỹ thuật số phá vỡ các rào cản giữa các tác nhân AI, đồng thời nâng cao khả năng xử lý các tác vụ phức tạp với độ chính xác và tốc độ cao.

NVIDIA cho biết, AI-Q tích hợp khả năng trích xuất đa phương thức nhanh chóng và khả năng truy xuất dữ liệu có thể nói hàng đầu thế giới hiện nay, sử dụng NVIDIA NeMo Retriever (Là một dịch vụ micro generative AI dành cho doanh nghiệp của NVIDIA), các dịch vụ vi mô NVIDIA NIM (NIM là một tập hợp các dịch vụ siêu nhỏ được thiết kế để tự động triển khai các ứng dụng Generative AI Inferencing của NVIDIA) và tác nhân AI.

Ảnh: NVIDIA

Bản thiết kế được hỗ trợ bởi bộ công cụ NVIDIA AgentIQ mới, đây là một thư viện phần mềm nguồn mở vừa được phát hành trên GitHub. AgentIQ cho phép kết nối liền mạch giữa các tác nhân, công cụ và dữ liệu không đồng nhất. Nó giúp kết nối, lập hồ sơ và tối ưu hóa các nhóm tác nhân AI được thúc đẩy bởi dữ liệu doanh nghiệp để tạo ra các hệ thống đa tác nhân đầu, cuối hiệu quả.

Điểm nổi bật của AgentIQ là khả năng tích hợp dễ dàng với các hệ thống đa tác nhân hiện có, theo từng phần hoặc dưới dạng giải pháp hoàn chỉnh, với quy trình tích hợp đơn giản và linh hoạt.

Bộ công cụ AgentIQ cũng tăng cường tính minh bạch với khả năng truy xuất và lập hồ sơ toàn diện, cho phép các tổ chức theo dõi hiệu suất, xác định tình trạng kém hiệu quả và hiểu rõ hơn về cách tạo ra trí thông minh kinh doanh. Dữ liệu lập hồ sơ này có thể được sử dụng với NVIDIA NIM và thư viện nguồn mở NVIDIA Dynamo để tối ưu hóa hiệu suất của các hệ thống tác nhân AI.

Lực lượng lao động AI - Nhân sự mới

Khi các tác nhân AI dần trở thành "nhân viên kỹ thuật số", bộ phận Công nghệ thông tin của tổ chức sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ triển khai và đào tạo. Bản thiết kế AI-Q và bộ công cụ AgentIQ tăng cường khả năng của đội ngũ kỹ thuật số bằng cách cho phép cộng tác giữa các tác nhân và tối ưu hóa hiệu suất trên các khuôn khổ tác nhân khác nhau.

Các doanh nghiệp sử dụng công nghệ này sẽ có thể dễ dàng kết nối các nhóm tác nhân AI trên nhiều giải pháp như Agentforce của Salesforce, Atlassian Rovo trong Confluence và Jira, và nền tảng AI ServiceNow. Việc này giúp phá vỡ sự cô lập giữa các hệ thống, hợp lý hóa quy trình làm việc và rút ngắn thời gian phản hồi từ nhiều ngày xuống còn vài giờ.

AgentIQ còn tích hợp với các nền tảng và công cụ khác như CrewAI, LangGraph, Llama Stack, Microsoft Azure AI Agent Service và Letta, việc tích hợp này cho phép các nhà phát triển làm việc trong môi trường họ ưa thích.

Đáng chú ý, Azure AI Agent Service được tích hợp với AgentIQ để nâng cao hiệu quả của các tác nhân AI và điều phối các nền tảng đa tác nhân sử dụng Semantic Kernel (Semantic Kernel (SK) là Bộ công cụ phát triển phần mềm AI (SDK) từ Microsoft), được hỗ trợ đầy đủ trong AgentIQ.

Nhiều ngành công nghiệp đang tích hợp nhận thức thị giác trực quan và khả năng tương tác vào các tác nhân AI và các giải pháp hỗ trợ trong ngành của họ.

Ví dụ như, Tập đoàn dịch vụ thẻ thanh toán đa quốc gia của Mỹ - Visa, đang sử dụng các tác nhân AI để tối ưu hóa an ninh mạng, tự động hóa phân tích email lừa đảo ở quy mô lớn. Sử dụng tính năng lập hồ sơ của AI-Q, Visa có thể tối ưu hóa hiệu suất và chi phí của tác nhân, tối đa hóa vai trò của AI trong phản ứng hiệu quả với các mối đe dọa an ninh.

Theo NVIDIA , việc tích hợp AI-Q vào bản thiết kế NVIDIA Metropolis VSS cho phép các tác nhân đa phương thức kết hợp nhận thức thị giác trực quan với giọng nói, dịch thuật và phân tích dữ liệu để nâng cao năng lực trí tuệ của hệ thống.

Các nhà phát triển có thể sử dụng thư viện mã nguồn mở của bộ công cụ AgentIQ ngay từ hôm nay và đăng ký tham gia cuộc thi hackathon để rèn luyện kỹ năng thực hành nhằm cải tiến các hệ thống tác nhân AI.

Ngoài ra, các nhà phát triển cũng có thể tìm hiểu cách một kiến trúc sư giải pháp của NVIDIA sử dụng bộ công cụ AgentIQ để cải thiện khả năng tạo mã AI.

Các hệ thống tác nhân được xây dựng với AI-Q đòi hỏi một nền tảng dữ liệu AI mạnh mẽ. Các đối tác của NVIDIA đang cung cấp các nền tảng tùy chỉnh này để xử lý dữ liệu liên tục, cho phép các tác nhân AI nhanh chóng truy cập kiến thức cần thiết để lý luận và phản hồi các truy vấn phức tạp.