Samsung thúc đẩy AI để tăng tốc trên thị trường điện tử toàn cầu

Samsung Electronics giới thiệu Samsung Vision AI và những cải tiến mới tại sự kiện First Look 2025, mang đến màn hình AI cá nhân hóa, làm phong phú cuộc sống mỗi ngày.

AI - Lời giải cho bài toán tăng trưởng

Với kế hoạch tích hợp AI vào các thiết bị gia dụng và điện thoại thông minh, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc hy vọng sẽ vượt xa mức tăng trưởng toàn cầu dự báo cho ngành điện tử tiêu dùng trong những năm tới.

Jong-Hee Han, Giám đốc Điều hành của Samsung Electronics, cho biết công ty đang hướng đến mục tiêu tăng trưởng từ 4% đến 5% trong mảng kinh doanh thiết bị di động, vượt qua mức tăng trưởng toàn cầu dự kiến là 3% vào năm 2025. Để đạt được điều này, Samsung đang tích cực triển khai công nghệ AI trên các sản phẩm chủ lực như tủ lạnh, máy giặt và robot hút bụi. Những thiết bị này sẽ không chỉ thông minh hơn mà còn kết nối tốt hơn, mang lại trải nghiệm tiện ích vượt trội cho người dùng.

Đặc biệt, Samsung đã nâng cấp dòng điện thoại thông minh cao cấp Galaxy S24 với nhiều tính năng AI tiên tiến, như dịch thuật cuộc gọi thời gian thực bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đây là bước đi nhằm tạo sự khác biệt so với các đối thủ đến từ Trung Quốc như Huawei và Xiaomi, vốn đang chiếm lĩnh thị trường bằng các sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.

"Chúng tôi không cạnh tranh bằng giá rẻ. Samsung tập trung vào bảo mật và sự tiện lợi cho người dùng," Han nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với CNBC.

Các thương hiệu Trung Quốc ngày càng chiếm lĩnh thị trường bằng chiến lược cung cấp điện thoại thông minh cao cấp với giá cả phải chăng hơn. Tuy nhiên, Han cho rằng sự cạnh tranh này là một yếu tố tích cực, thúc đẩy Samsung cải tiến sản phẩm và mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.

"Chúng tôi coi sự cạnh tranh là động lực để phát triển. Samsung sẽ tiếp tục tạo ra các sản phẩm khác biệt dựa trên công nghệ và trải nghiệm người dùng," ông nói.

Khó khăn trong mảng chip

Mặc dù dẫn đầu trong lĩnh vực điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng, Samsung lại gặp khó khăn trong mảng sản xuất chip nhớ, đặc biệt là chip băng thông cao (HBM) - thành phần quan trọng cho các ứng dụng AI hàng đầu của Nvidia. Hiện tại, Samsung đang tụt hậu so với đối thủ SK Hynix trong cuộc đua này.

Jun Young-hyun, đồng Giám đốc Điều hành của Samsung và người đứng đầu bộ phận chip nhớ, đã phải đưa ra lời xin lỗi về kết quả kinh doanh kém trong quý III năm ngoái. Công ty đang chịu áp lực lớn từ thị trường khi giá cổ phiếu giảm mạnh 32% trong năm qua, thấp hơn nhiều so với mức giảm trung bình 9,6% của chỉ số Kospi.

Theo các chuyên gia, Samsung cần nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với HBM để giữ vững vị thế trên thị trường bán dẫn. Peter Lee, nhà phân tích tại Citi, cho biết việc chậm trễ trong nhận được sự chấp thuận của Nvidia đối với chip HBM có thể gây rủi ro giảm giá cổ phiếu. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu của Samsung.

Để trấn an nhà đầu tư, Samsung đã công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 10 nghìn tỷ won trong vòng 12 tháng tới. Đây là động thái nhằm tăng giá trị cổ phiếu và khẳng định cam kết của công ty đối với cổ đông.

Phillip Wool, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Rayliant Global Advisors, nhận định rằng nhà đầu tư đang kỳ vọng Samsung sẽ nghiêm túc hơn trong việc nâng giá trị công ty và thu hẹp khoảng cách với các đối thủ trong lĩnh vực chip.

Tương lai AI và điện tử tiêu dùng

Samsung tin rằng AI sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc định hình tương lai của ngành điện tử tiêu dùng. Công ty đang đầu tư mạnh vào các công nghệ AI không chỉ cho điện thoại thông minh mà còn cho các thiết bị gia dụng, tạo ra một hệ sinh thái thông minh và kết nối liền mạch.

"Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi AI không chỉ hỗ trợ cuộc sống hàng ngày mà còn giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên mọi thiết bị," Han nhấn mạnh.

Với chiến lược lấy AI làm trọng tâm, Samsung hy vọng sẽ không chỉ duy trì vị thế dẫn đầu mà còn tạo ra những bước đột phá mới trên thị trường điện tử tiêu dùng toàn cầu.

Tại sự kiện First Look 2025, Samsung đã ra mắt The Premiere 5, máy chiếu UST (ultra-short-throw) ba tia laser tương tác đầu tiên trong ngành. Được thiết kế để tái định nghĩa giải trí gia đình, The Premiere 5 giới thiệu tính năng cảm ứng tương tác, cho phép người dùng tương tác trực tiếp với màn hình. Sự đổi mới này kết hợp liền mạch công nghệ chiếu hình ảnh chất lượng cao với chức năng linh hoạt, sử dụng công nghệ Samsung LightWARP để chiếu hình ảnh lên các vật dụng hàng ngày, mang đến những trải nghiệm sáng tạo và đắm chìm.

MICRO LED Beauty Mirror

Định hình tương lai của công nghệ hiển thị

Khi Samsung tiếp tục dẫn đầu trong việc tái định nghĩa vai trò của màn hình, những cải tiến của hãng không chỉ mang lại công nghệ mà còn tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa, ý nghĩa giúp nâng tầm cuộc sống hằng ngày.

Samsung cũng thể hiện cam kết của mình trong việc định hình tương lai công nghệ hiển thị với MICRO LED Beauty Mirror. Màn hình gương độc đáo này kết hợp khả năng phản xạ và truyền ánh sáng tiên tiến với các thông tin làm đẹp cá nhân hóa, là minh chứng cho việc công nghệ tiên tiến có thể nâng cao thói quen hằng ngày. Bằng cách phân tích từng loại da của người dùng, màn hình gương sẽ đưa ra gợi ý sản phẩm phù hợp, giúp việc chăm sóc bản thân trở nên trực quan và hiệu quả hơn, đồng thời khai thác các giải pháp làm đẹp mới được phát triển bởi Amorepacific, công ty mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc.