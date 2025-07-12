Triển lãm “Chạm vị nhân sinh” - tìm kiếm không gian nhân sinh lý tưởng

“Chạm vị nhân sinh” tái hiện hành trình hơn hai thập kỷ Văn Phú bền bỉ "vị nhân sinh". Qua đó, góp phần khẳng định định hướng phát triển “vị nhân sinh”, lấy con người là trung tâm của Văn Phú. “Chạm vị nhân sinh” gợi mở một cách nhìn rộng hơn, một cách tiếp cận khác biệt với bất động sản, được đo bằng cảm xúc và khát vọng “thuộc về”. Thông qua triển lãm, Văn Phú mong muốn tạo nên một không gian chạm đến trái tim, khơi gợi cảm hứng sống tích cực trong mỗi người.

Đặc biệt, “Chạm vị nhân sinh” được thiết kế cá nhân hóa theo một hành trình trải nghiệm cảm xúc, tương tác đa giác quan: thị giác - thính giác - xúc giác. Tại mỗi không gian nghệ thuật, khách tham quan sẽ tham dự hành trình khám phá chính mình, chạm vào cảm xúc, và sẻ chia những điều ý nghĩa đầy thú vị.

Không gian “Chạm đa giác quan” với nghệ thuật trình chiếu Lighting Art 360 sẽ đưa người xem đến với những trải nghiệm sống động cùng nghệ thuật và kiến trúc. Những chuyển động domino tượng trưng cho nhịp sống đô thị, dòng chảy liên tục từ kiến trúc di sản đến công trình hiện đại, hòa quyện trong giai điệu du dương của violin. Đây là bước “chạm” đầu tiên khơi mở kết nối giữa con người và không gian sống đầy nghệ thuật.

“Ngôi nhà mơ ước” gắn kết người xem bằng hoạt động tự tô màu tổ ấm bằng màu sắc và cảm xúc riêng. Mỗi bức vẽ trở thành lời nhắn gửi về không gian sống mà người xem mong mỏi.

“Chạm xanh” người xem tự dệt nên những mảng xanh gửi gắm thông điệp về một không gian sống chan hòa với thiên nhiên. “Chạm để thấu”, chạm chỉ một lần qua công nghệ tương tác, mở ra hành trình khám phá tổ ấm lý tưởng.

Tại triển lãm, lần đầu tiên, hoạt động tư vấn không gian sống được diễn ra theo hình thức tư vấn 1-1 tích hợp với công nghệ để trở thành một game kỹ thuật số. Mỗi vị khách có thể điền thông tin để thiết lập nên nhân vật từ chính chân dung của mình, khám phá tấm bản đồ các đô thị và tìm đến không gian vị nhân sinh lý tưởng nhất với cá nhân.