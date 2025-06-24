Chuyển động số
Du lịch Kansai - Trải nghiệm vẻ đẹp giao thoa giữa truyền thống và hiện đại tại Nhật Bản

Bình Lê

Bình Lê

08:46 | 24/06/2025
Kansai là một trong những vùng đất hấp dẫn nhất Nhật Bản, đang trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu khi Triển lãm Thế giới Expo 2025 đang được tổ chức đây đến hết ngày 13/10/2025.

Triển lãm Thế giới Expo 2025 với chủ đề “Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta” chính thức diễn ra tại thành phố Osaka, vùng Kansai (Nhật Bản), từ tháng 4 đến ngày 13/10/2025, quy tụ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Sự kiện mang tầm nhìn hướng đến tương lai, quy tụ sự tham gia của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nhằm giới thiệu công nghệ và văn hóa từ những góc nhìn riêng.

Thông qua các hoạt động trưng bày và trải nghiệm đa dạng, đây sẽ là cơ hội hiếm có để khám phá những ý tưởng mới mẻ, truyền cảm hứng cho tương lai.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Expo 2025 Osaka, mỗi quốc gia sẽ có một “Ngày Quốc gia” riêng. Ngày Quốc gia Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 9/9/2025, là cơ hội để quảng bá văn hóa, du lịch, công nghệ và bản sắc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trong hành trình đến với Triển lãm Thế giới Expo 2025 Osaka, bạn không thể bỏ lỡ cơ hội khám phá vùng Kansai – nơi hội tụ vẻ đẹp truyền thống, cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục và trải nghiệm văn hóa độc đáo. Dưới đây là 3 điểm đến nổi bật trong hành trình khám phá Kansai.

Bảo tàng Cá vàng Nara (Tỉnh Nara)

Nằm tại thành phố Nara, Bảo tàng cá vàng Nara là một trong những không gian nghệ thuật cá vàng lớn nhất Nhật Bản, nổi bật với quy mô ấn tượng và cách bài trí độc đáo.

Nơi đây cũng được biết đến là một trong những vùng nuôi cá vàng hàng đầu Nhật Bản. Toàn bộ bảo tàng được xây dựng xoay quanh chủ đề “cá vàng”, với không gian triển lãm sáng tạo từ các nghệ sĩ đương đại kết hợp với ánh sáng và hình ảnh, gây ấn tượng với khách tham quan. Mỗi góc trong bảo tàng đều được thiết kế độc đáo và cực kì “ăn ảnh” – hứa hẹn là điểm check-in không thể bỏ lỡ.

Không gian bên trong Bảo tàng cá vàng Nara .

Bảo tàng trưng bày khoảng 2.000 con cá vàng thuộc gần 40 giống khác nhau, từ những loài phổ biến đến các giống quý hiếm, khiến người xem mãn nhãn với hình dáng và màu sắc phong phú. Không gian trong bảo tàng được chia thành nhiều khu vực, mỗi khu mang một chủ đề riêng, qua đó thể hiện vẻ đẹp đa dạng của các loài cá vàng.

Chẳng hạn, khu “Aqua Oasis” gây ấn tượng với những bể cá huyền ảo được trang trí bằng đá phong thủy, trong khi “Japone Komichi” tái hiện khung cảnh Nhật Bản cổ xưa qua nghệ thuật trang trí sử dụng ô truyền thống của Nhật. Tại khu “Japanese Aquarium Disco”, âm nhạc sôi động kết hợp cùng ánh sáng từ quả cầu gương và bể cá cắt dạng kim cương đầu tiên trên thế giới mang đến một trải nghiệm độc đáo...

“Kingyo Museum” lại là nơi mỗi không gian được sáng tạo bởi một nghệ sĩ khác nhau, thể hiện cá tính riêng biệt qua từng tác phẩm.

Nằm gần các điểm tham quan nổi tiếng như Công viên Nara và Chùa Todai-ji, bảo tàng có vị trí giao thông thuận tiện, dễ dàng tích hợp vào lộ trình tham quan của du khách. Đây là điểm đến phù hợp với nhiều đối tượng du khách, từ gia đình, cặp đôi đến du khách đi một mình.

Hướng dẫn di chuyển: Từ ga Kintetsu Osaka-Namba, đi tàu tốc hành đến ga Shin-Omiya. Từ ga Shin-Omiya, đi bộ khoảng 15 phút để đến nơi. Ngoài ra, có xe buýt đưa đón miễn phí từ ga JR Nara (cổng Tây), ga Kintetsu Nara và ga Shin-Omiya đến trung tâm thương mại Mi Nara.

Tuyến đường hành hương Kumano Kodo (Tỉnh Wakayama)

Kumano Kodo là con đường hành hương lịch sử, từ lâu đã được biết đến như một con đường gắn liền với tín ngưỡng tâm linh. “Kumano” là tên gọi chung cho khu vực kéo dài từ phía nam tỉnh Wakayama đến phía nam tỉnh Mie.

Phía nam tỉnh Wakayama có 3 đền thờ lớn được gọi là “Kumano Sanzan” (Ba ngôi đền Kumano), và Kumano Kodo chính là con đường dẫn người hành hương đến ba ngôi đền này. Năm 2004, tuyến đường này được UNESCO công nhận là Di sản thế giới với tên gọi “Thánh địa và Đường hành hương vùng núi Kii”. Cho đến ngày nay, vẫn có rất nhiều người tìm đến đây để cảm nhận sự hòa quyện thiêng liêng giữa thiên nhiên và tín ngưỡng.

Thác Nachi hùng vĩ bên cạnh Bảo tháp ba tầng tại Tuyến đường hành hương Kumano Kodo.

Nếu là người mới bắt đầu, du khách nên lựa chọn tuyến đường xuất phát từ Daimon-zaka, có tổng chiều dài khứ hồi khoảng 2,7 km và mất khoảng 3 giờ đi bộ và tham quan. Hành trình này đi qua Daimon-zaka Chaya, nơi du khách có thể thuê trang phục thời Heian cách đây khoảng 1.200 năm, sau đó tiếp tục tham quan một ngôi đền lớn trong số ba ngôi đền Kumano là đền Kumano Nachi Taisha và Chùa Seiganto-ji.

Từ phía sau Chùa Seiganto-ji, du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ của thác Nachi - thác nước cao nhất Nhật Bản, cùng với cảnh quan tuyệt đẹp của Bảo tháp ba tầng.

Đặc biệt, vào ngày 14/7 hàng năm, Đền Kumano Nachi Taisha tổ chức Lễ hội lửa Nachi truyền thống nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với lửa, nước và thiên nhiên - những yếu tố nuôi dưỡng sự sống. Khung cảnh rực rỡ và trang nghiêm của lễ hội chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi du khách.

Để kết thúc hành trình, du khách đừng quên dành thời gian thư giãn tại suối nước nóng Katsuura Onsen – niềm tự hào của Wakayama, cũng như thưởng thức những hương vị đặc trưng của địa phương. Món ăn truyền thống Mehari Sushi (cơm nắm gói trong lá cải muối), các món hải sản tươi ngon và đặc biệt là cá ngừ – đặc sản trứ danh của vùng chắc chắn sẽ giúp bạn xua tan mọi mệt mỏi sau chuyến đi. Lịch sử, thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực – tất cả hòa quyện trong hành trình khám phá Kumano Kodo sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm trọn vẹn, đáng nhớ.

Dốc Daimon-zaka và khách tham quan trong trang phục thời Heian.

Là hành trình với đường núi với nhiều đoạn dốc, du khách nên chuẩn bị giày và trang phục leo núi, cũng như áo mưa để phòng trường hợp thời tiết thay đổi. Để tới đây, từ nhà ga JR Osaka, du khách đi tàu đến ga JR Kii-Katsuura. Từ đây, đi xe buýt tuyến đến Nachisan, xuống tại trạm Daimon-zaka, sau đó đi bộ khoảng 500 mét để đến lối vào.

Amanohashidate - Cầu nối trời đất (Tỉnh Kyoto)

Khi nhắc đến Kyoto, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến vẻ đẹp cổ kính của cố đô cùng những ngôi đền chùa. Thế nhưng, phía Bắc tỉnh Kyoto lại là nơi có nhiều biển và núi tuyệt đẹp, nơi bạn có thể tận hưởng những cảnh quan tuyệt mỹ do thiên nhiên hùng vĩ tạo nên.

Nằm tại vịnh Miyazu, “Amanohashidate” nổi bật với dải cát trắng và rừng thông trải dài khoảng 3,6 km, là một trong những danh thắng tiêu biểu nhất của Nhật Bản. Địa hình tuyệt đẹp này được thiên nhiên kiến tạo qua hàng nghìn năm, từ lâu đã được người dân yêu mến và xuất hiện trong nhiều tác phẩm thơ ca, hội họa cũng như tiểu thuyết Nhật Bản.

Tư thế ngắm cảnh “mata-nozoki.

Công viên Kasamatsu là một trong những điểm ngắm cảnh lý tưởng để chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của Amanohashidate. Bạn có thể dễ dàng đến đây bằng tàu hỏa leo núi hoặc ghế cáp treo.

Một cách ngắm cảnh độc đáo tại đây là “mata-nozoki” – đứng quay lưng lại và cúi đầu xuống để nhìn cảnh vật giữa hai chân. Khi đó, khung cảnh sẽ bị đảo ngược khiến Amanohashidate trông như một cây cầu bắc ngang bầu trời. Tư thế này đã xuất hiện từ hơn một nghìn năm trước, và đến nay, nhiều người vẫn tái hiện lại như một cách hòa mình vào phong tục địa phương và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp ngoạn mục của vịnh.

Du khách cũng có thể tham gia nhiều hoạt động đa dạng quanh khu vực Amanohashidate như đi dạo dưới hàng thông, đạp xe, tắm biển, tập yoga hay chèo thuyền kayak trên biển. Ngoài ra, Lễ hội thả đèn lồng và bắn pháo hoa Miyazu được tổ chức hàng năm vào ngày 16/8, nơi những chiếc đèn lồng trôi sông, pháo hoa rực rỡ và điệu múa Bon truyền thống cùng nhau tô điểm cho đêm hè thêm lung linh sắc màu.

Du khách chèo thuyền kayak trên biển.

Khép lại hành trình, hãy tận hưởng giây phút thư giãn trong suối nước nóng và thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương như “Barazushi” – món cơm trộn giấm được trang trí bắt mắt với cá thu nướng tán nhuyễn và trứng chiên, “Asari-don” - cơm nghêu, “Ika-don” - cơm mực. Đây đều là những món ngon theo mùa được chế biến từ hải sản địa phương. Hãy trải nghiệm vẻ đẹp và chiều sâu của Nhật Bản qua cảnh quan hùng vĩ được thiên nhiên ban tặng và những trải nghiệm văn hóa đặc sắc - điều chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn tại “Kyoto bên bờ biển”.

Hướng dẫn di chuyển: Từ ga JR Osaka, du khách đi tàu nhanh đến ga JR Kyoto, sau đó chuyển sang tàu tốc hành đặc biệt Hashidate để đến ga JR Amanohashidate.

