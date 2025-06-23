Metropole Hà Nội - niềm tự hào ngành khách sạn Việt trên bản đồ du lịch châu Á

Tại lễ trao giải Travel + Leisure Luxury Awards Asia-Pacific 2025 diễn ra mới đây tại Bangkok,Thái Lan, Sofitel Legend Metropole Hà Nội được tạp chí Travel + Leisure khu vực Đông Nam Á, Hồng Kông và Ma Cao vinh danh là Khách sạn Thành phố tốt nhất Việt Nam.

Tạp chí Travel + Leisure đánh giá Metropole Hà Nội là “biểu tượng của sự thanh lịch kiểu Pháp kết hợp với lòng hiếu khách nồng hậu của người Việt, gắn bó với thủ đô từ năm 1901”. Tạp chí cũng dành lời khen ngợi cho không gian Heritage Wing được trùng tu cuối năm 2023, mang đậm dấu ấn kiến trúc cổ điển với trần cao, sàn đá cẩm thạch và nét trang trí tinh tế.

Sofitel Legend Metropole Hà Nội.

Bên cạnh đó, Opera Wing, khu phòng nghỉ hiện đại của Metropole được đánh giá là “điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự tiện nghi và phong cách sống đương đại”.

Không chỉ nổi bật về kiến trúc và dịch vụ, Metropole Hà Nội còn là một “nhân chứng sống của lịch sử”, nơi từng tiếp đón nhiều nguyên thủ quốc gia, hoàng gia, nghệ sĩ, nhà văn nổi tiếng và lưu giữ nhiều câu chuyện đặc biệt về Hà Nội qua từng thời kỳ. Một điểm nhấn độc đáo của khách sạn là tour tham quan hầm trú ẩn thời chiến, thu hút đông đảo du khách yêu thích lịch sử và khám phá.

Giải thưởng của Travel + Leisure tiếp tục nối dài chuỗi thành tích quốc tế mà Metropole Hà Nội đã đạt được trong năm 2025.

Trước đó, khách sạn này là đại diện duy nhất của Việt Nam và là một trong 72 khách sạn trên toàn thế giới được tạp chí Condé Nast Traveler vinh danh vào Danh sách Vàng - The Gold List 2025. Tháng 4 vừa qua, Travel + Leisure cũng vinh danh Metropole Hà Nội vào top “500 Khách sạn Tốt nhất Thế giới” (The World’s “500 Best Hotels”).