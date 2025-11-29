Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng.

Chiều 28/11, ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ hai mươi tám khóa XVI, HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục làm việc theo chương trình và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Hà Nội đã cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn Đức Trung (vì lý do sức khỏe và theo nguyện vọng cá nhân).

Tiếp đó, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Đại Thắng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

* Trước đó, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho đồng chí Vũ Đại Thắng.

Đồng chí Vũ Đại Thắng sinh năm 1975, quê quán thành phố Hà Nội; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng chí Vũ Đại Thắng từng có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tháng 8/2020 đến 10/2024, đồng chí về công tác tại tỉnh Quảng Bình, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 26/10/2024, đồng chí được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 26/9, tại Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XV, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khoá XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.