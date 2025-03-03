Ông Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

Sự tín nhiệm cao đối với đồng chí Trương Quốc Huy

Trước đó, Bộ Chính trị đã có thông báo về việc giới thiệu đồng chí Trương Quốc Huy để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3 nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã nhất trí 100% bầu đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Trương Quốc Huy, tân Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam

Đồng chí Trương Quốc Huy sinh ngày 19/6/1970, quê quán tại thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đồng chí có trình độ chuyên môn cử nhân Kinh tế lao động, thạc sĩ Quản lý Kinh tế và trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trong quá trình công tác, đồng chí đã trải qua nhiều cương vị quan trọng, từng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Bí thư Huyện ủy Duy Tiên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Việc bầu đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy thể hiện sự thống nhất cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời khẳng định uy tín, năng lực và kinh nghiệm lãnh đạo của đồng chí trong công tác xây dựng, phát triển tỉnh Hà Nam.

Những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là các vấn đề về hạ tầng giao thông, nguồn vốn đầu tư và điều chỉnh Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Trong đó, đáng chú ý là chủ trương đầu tư đoạn tuyến trên địa phận tỉnh Hà Nam thuộc dự án cao tốc Hà Nam – Nam Định (CT.11), kế hoạch bố trí nguồn vốn của tỉnh giai đoạn 2026-2030 để triển khai dự án này. Đây là dự án quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế liên vùng, góp phần nâng cao năng lực kết nối giao thông và thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.