Doanh số xe VinFast trong nước bứt phá, tăng gần gấp đôi năm 2024

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VinFast công bố con số sơ bộ về lượng xe giao tại Việt Nam trong năm 2025 đạt khoảng 170.000 chiếc, chiếm xấp xỉ 30% thị phần ô tô toàn quốc. Kết quả này cho thấy mức tăng trưởng gần gấp đôi so với năm 2024. Điều đó cho thấy, thị trường nội địa tiếp tục là điểm tựa vững chắc của VinFast trong bối cảnh hoạt động mở rộng ra nước ngoài vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Tại Bắc Mỹ và các thị trường quốc tế khác, VinFast chưa tạo được vị thế như mong muốn. Cạnh tranh khốc liệt cùng tốc độ chấp nhận xe điện chậm từ phía người tiêu dùng là hai rào cản lớn mà công ty phải đối mặt.

Vào tháng 2 năm ngoái, VinFast từng đặt mục tiêu tăng ít nhất gấp đôi lượng xe điện giao toàn cầu trong năm 2025. Tuy nhiên, phần lớn doanh số vẫn tập trung ở thị trường trong nước.

Trong nước, VinFast hưởng lợi từ nhiều yếu tố thuận lợi. Thương hiệu được người dùng biết đến rộng rãi, thị trường xe điện nội địa đang trong giai đoạn phát triển mạnh. Bên cạnh đó, sự hậu thuẫn từ tập đoàn mẹ Vingroup cũng tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh.

VinFast hiện chưa tiết lộ số liệu cụ thể về lượng xe giao tại các thị trường ngoài Việt Nam trong năm 2025.

Việc doanh số tăng trưởng chủ yếu dựa vào thị trường nội địa phản ánh những thách thức chung mà các hãng sản xuất xe điện mới phải đương đầu. Giá cả cạnh tranh, cơ sở hạ tầng sạc còn hạn chế và nhu cầu trầm lắng ở nhiều thị trường toàn cầu là ba yếu tố chính kìm hãm tốc độ mở rộng.