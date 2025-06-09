VinFast cam kết bao tiêu sản phẩm, hướng tới 1 triệu xe điện/năm

Mẫu VinFast Limo Green dự kiến ra mắt vào cuối tháng 7 tới đây

VinFast công bố kế hoạch tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong nước, nhằm đạt mục tiêu sản xuất 1 triệu xe điện mỗi năm vào 2030. Thông tin này được chia sẻ tại Hội nghị tăng cường nội địa hóa ngày 9/6.

Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu, cho biết công ty đặt mục tiêu sản xuất 500.000 xe vào năm 2027. Con số này sẽ tăng lên 1 triệu xe vào năm 2030.

Để thực hiện kế hoạch này, VinFast mở rộng mạng lưới sản xuất toàn cầu. Nhà máy Hà Tĩnh sẽ khai trương vào 30/6 tới. Tiếp đó, nhà máy Ấn Độ hoạt động trong quý III/2025, nhà máy Indonesia đi vào hoạt động cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026.

VinFast đặt mục tiêu nội địa hóa 80% linh kiện vào năm 2026. Hiện tại, tỷ lệ này vẫn chưa được công bố cụ thể. Để đạt được con số này, hãng xe đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn cho đối tác.

Cụ thể, VinFast giảm 50% phí thuê đất trong ba năm đầu và 20% trong năm năm tiếp theo cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy tại Hải Phòng và Hà Tĩnh. Điều kiện này có thể giúp đối tác tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.

Cam kết quan trọng nhất là VinFast sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra theo kế hoạch thống nhất. Chính sách này giúp các doanh nghiệp yên tâm đầu tư mà khối lượng tiêu thụ đã được đảm bảo.

VinFast cũng kết nối doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài để chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm. Qua đó, các công ty trong nước có thể nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về sản phẩm, VinFast tập trung phát triển xe thương mại với hai mẫu chính là Limo Green và EC Van. Limo Green sẽ ra mắt phiên bản đầu tiên vào cuối tháng 7, phục vụ taxi và xe công cộng. Sau đó, hãng sẽ tung ra phiên bản cao cấp dành cho gia đình.

Với xe máy điện, bà Thanh Hải nhận định năm 2025 là "năm bản lề" của dòng sản phẩm này. VinFast sẽ rà soát lại danh mục sản phẩm để có những đổi mới phù hợp với thị trường.

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đánh giá tích cực về mô hình hợp tác của VinFast. Họ cho rằng cam kết bao tiêu sản phẩm và hỗ trợ thuê đất là động lực mạnh mẽ để đầu tư mở rộng sản xuất.

Một số đối tác nước ngoài tham dự hội nghị cũng bày tỏ thiện chí hợp tác chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực tại Việt Nam. Điều này có thể giúp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, giảm phụ thuộc nhập khẩu.