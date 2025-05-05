Xe và phương tiện
VinFast EB 6: khi xe buýt điện 'hiểu' học sinh

Ngọc Hà

Ngọc Hà

15:56 | 05/05/2025
VinFast tung ra thị trường xe buýt điện EB 6 cỡ nhỏ với công nghệ không bỏ quên học sinh, pin cho phạm vi di chuyển 250km, dự kiến xuất xưởng cuối năm 2025.
VinFast vừa chính thức ra mắt dòng xe buýt điện cỡ nhỏ EB 6 với phiên bản đặc biệt dành cho học sinh, tích hợp hệ thống giám sát S2S (Secure to Safe) và nhiều công nghệ thông minh nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh.

Theo thông báo từ VinFast, mẫu xe buýt điện cỡ nhỏ EB 6 có hai phiên bản: xe buýt điện đô thị và xe chuyên chở học sinh. Cả hai phiên bản đều sử dụng chung nền tảng thiết kế, khung gầm và động cơ điện.

VinFast EB 6: khi xe buýt điện 'hiểu' học sinh
Ảnh: otofunnews

Xe có kích thước 6.200 x 2.200 x 2.900 mm với khoảng sáng gầm tối thiểu 180 mm khi đầy tải, phù hợp với điều kiện vận hành tại các đô thị lớn và liên tỉnh. EB 6 được trang bị động cơ điện công suất tối đa 140 kW, mô-men xoắn cực đại 420 Nm với hệ dẫn động cầu sau, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 90 km/h.

Về khả năng vận hành, xe sử dụng pin LFP dung lượng 179,5 kWh, cho phép di chuyển hơn 250 km sau mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc từ 20% lên 80% chỉ mất khoảng 70 phút với công suất sạc nhanh DC tối đa 120 kW.

Thiết kế thông minh, công nghệ an toàn vượt trội

Điểm nổi bật của mẫu xe buýt điện cỡ nhỏ EB 6 là hệ thống an toàn tiên tiến bao gồm phanh đĩa trước/sau, chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC) và chống trôi xe trên dốc (ASF). Đặc biệt, phiên bản xe buýt học đường còn được trang bị thêm hệ thống điểm danh và cảnh báo, đảm bảo không xảy ra tình trạng bỏ quên học sinh trên xe - một vấn đề đang được quan tâm trong thời gian gần đây.

Phiên bản xe chở học sinh còn có nhiều trang bị đặc biệt như: túi cứu thương, camera giám sát khu vực tài xế, màn hình LED 21 inch kèm bộ điều khiển, máy lọc không khí và cảm biến chất lượng không khí, cùng ứng dụng cho phụ huynh theo dõi hành trình và thanh toán, tích điểm.

Hai phiên bản của EB 6 được thiết kế với cấu hình nội thất khác biệt, phù hợp với mục đích sử dụng. Phiên bản xe buýt đô thị có sức chứa 30 người, bao gồm 11 ghế ngồi cho hành khách, 1 chỗ cho xe lăn, 1 chỗ cho tài xế và 17 chỗ đứng, đi kèm các trang bị tiêu chuẩn phục vụ hoạt động xe buýt công cộng.

Trong khi đó, phiên bản xe chuyên chở học sinh có sức chứa 20 người (19 ghế hành khách và 1 chỗ tài xế), với mỗi ghế đều được trang bị dây an toàn và các tiện nghi công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Thời gian có mặt trên thị trường

Theo kế hoạch, VinFast EB 6 phiên bản xe buýt điện đô thị sẽ chính thức xuất xưởng vào tháng 9/2025, trong khi phiên bản xe điện chuyên chở học sinh sẽ ra mắt một tháng sau đó, vào tháng 10/2025.

Công ty GSM sẽ đảm nhận vai trò phân phối xe và dự kiến cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh trọn gói cho các trường học và cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Dịch vụ bao gồm xe, tài xế, người quản lý học sinh, cùng hệ thống giám sát an toàn tiên tiến S2S (Secure to Safe).

Với việc ra mắt EB 6, VinFast tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm sang phân khúc xe thương mại và dịch vụ công cộng. Đặc biệt, mẫu xe buýt học đường được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao an toàn trong hoạt động đưa đón học sinh, một vấn đề đang được xã hội đặc biệt quan tâm.
